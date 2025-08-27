С какой целью советские водители оборачивали рули автобусов

У водителей всегда было стремление украсить транспорт, которым они управляют, и шофёры советского периода не стали исключением. Однако некоторые украшения кабин, особенно в общественных автобусах, были как будто традицией, потому что встречались очень часто, например, оплётка руля. Вот только мало кому известно: был ли такой апгрейд всего лишь данью своеобразному тренду, популярному среди водителей в СССР, либо всё-таки необходимостью.
Оплести руль - своеобразный тренд среди советских водителей. /Фото: 2drive.ru
Чаще всего такие оплётки можно было встретить именно на автобусах, хотя, справедливости ради, стоит отметить, что и легковушки порой обладали этим апгрейдом. Что же касается именно общественного транспорта, то рекордсменом по количеству автобусов с оплетённым рулём бесспорно, являлась модель ЛиАЗ-677. Однако была также отдельная причина и в том, почему пассажиры, которые зачастую передвигались именно на этих автобусах, почти каждый раз наблюдали, как рули полностью перевязывались пластиковой обводкой.
ЛиАЗ-677 1960-х гг. производства с оплёткой на руле. /Фото: wikipedia.org
Причём было совершенно очевидно, что это не заводская деталь дизайна кабины, а результат личной инициативы водителя. Так в чём же причина такого апгрейда? На самом деле, чтобы понять источник этой тенденции, достаточно посмотреть, какой вид у руля без такой оплётки на том же ЛиАЗ-677. А он очень тонкий, причём настолько, что даже без прикосновения к нему абсолютно ясно, что браться за него, и уж тем более управлять автобусом в первозданном виде, мягко говоря, неудобно.
Вот и получается, что использование дополнительного слоя, которым обычно становился белый корд, представляло собой чисто практическую необходимость. Интересно, что источником для оплётки водителю зачастую служил его же автобус: машины, что снаружи, что внутри обладали отделкой из алюминиевых молдингов со вставками из этого самого белого пластика. Впрочем, иногда она была чёрной, а некоторые шофёры добавляли другие цвета, разбавляя монохромную оплётку своего руля.
Оплётка на руле ПАЗ. /Фото: 2drive.ru
Справедливости ради, стоит уточнить, что чаще сего подобного рода усовершенствование руля требовалось водителям, которые работали на грузовых либо легковых автомобилях отечественного производства. А вот что касается машин, которые бороздили просторы Советского Союза, но изготавливались в других странах, то здесь такая оплётка могла быть именно предметом дизайна. Например, у венгерского «Икаруса» был достаточно удобный руль сам по себе, чтобы его не приходилось дополнительно обвязывать.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии