Популярные заблуждения о знакомых вкусняшках

Люди употребляют пищу каждый день по несколько раз, и часто речь идёт о любимых или просто привлекательных блюдах. Но даже если мы знакомы с какой-то едой многие годы, это не значит, что мы знаем о нём всё. Парадоксально, но часто происходит с точностью наоборот, и о даже самых известных большинству людей продуктах ходят давно опровергнутые, но удивительно живучие мифы.

1. Сырое тесто есть нельзя

2. Жвачка остается в желудке несколько лет

3. Отверстие в конфетах спасает жизни

4. Белый шоколад — не настоящий шоколад

5. Печенье с предсказаниями — китайский продукт

Та самая страшилка от мам и бабушек.Пожалуй, у всех нас были эпизоды в детстве, когда родители или бабушки с дедушками ругали за попытку съесть сырое тесто — мол, это даже может быть опасно для жизни. В действительности страх перед заготовкой на выпечку сильно преувеличен, если есть его аккуратно и не большими порциями за раз. На самом деле, наиболее реальной проблемой поедания сырого теста для здорового человека может стать разве что сальмонелла, если были выбраны заражённые яйца. Однако даже эта вероятность при современных стандартах для продуктов и правильной подготовки яиц к использованию очень мала.Угроза из детства, в которую давно пора перестать верить.Ещё одна популярная страшилка из детства, связанная с едой — это последствия, которые настигнут, если проглотить жевательную резинку. Якобы, раз желудок её сразу переварить не сможет, то она застрянет внутри на месяцы и даже годы. Реальность не настолько устрашающая: жвачка действительно не переваривается желудком и кишечником, но всё остальное — миф. Этот продукт, будучи достаточно гибким, без проблем проходит через ЖКТ и спокойно выводится из организма. Единственным исключением может стать её участие в закупорке кишечника, если тот уже страдает запором, но для тех, у кого это напасти нет, и проглоченная жвачка проблемой не станет.В дизайне этих конфет нет никакого героического подтекста.Как многим известно, в колпачках для шариковой ручки проделывают отверстие, мол, чтобы ребёнок, который нечаянно его проглотил, не задохнулся. Но по какой-то причине этот же смысл приписали и дырочкам, которые проделывают в конфетах — например, мятных леденцах Lifesavers. Существует даже легенда, что их создатель, Кларенс Крейн, якобы потерял ребёнка из-за того, что тот подавился мятной конфетой, поэтому решил сделать свою вариацию с отверстием. На самом деле, никакого подобного значения в дизайн своего продукта Крейн не вложил — дырочка в леденцах появилась просто для того, чтобы продукт выделялся внешне среди других производителей мятных конфет.На белый шоколад часто клевещут, и напрасно.Довольно живучим оказалось мнение, которое бытует среди обывателей десятилетиями — белый шоколад нельзя называть шоколадом. Вот только с точки зрения технологии производства это утверждение неверное. Очевидно, оно проистекает из факта, что в белом шоколаде могут не содержатся какао-бобы, как в молочном или чёрном, однако он имеет в составе какао-масло, и именно это, как предписывают европейские и американские технологические нормы для продукта, позволяют его называть шоколадом, так как он всё равно изготовлен из какао-бобов.Напрасно эти печеньки китайцам приписывают.Довольно часто конкретное блюдо или продукт ассоциируется с конкретной страной, вот и печенья с предсказаниями обычно представляют в китайских ресторанчиках. Однако в действительности они вообще не имеют никакого отношения к китайской культуре. Придумали их граждане США японского происхождения, причём ещё в 1880-х годах на основе крекеров с записками, которые когда-то делали в Киото. Классический же вариант был создан уже в Америке, а китайские ресторанчики просто переняли печенья с предсказаниями как удачный маркетинговый ход.