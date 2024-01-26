Почему трость столетиями была показателем высокого статуса, а потом от нее быстро отказались

Трость (предмет, неотъемлемо ассоциирующийся с аристократическим стилем и элегантностью) сопровождала своих обладателей на протяжении многих веков. Она была и аксессуаром, оружием, служила показателем статуса и благосостояния. Однако, со временем этот символ принадлежности к знати исчез. Но даже сейчас, видя на экране телевизора мужчину с тростью, мы начинаем воспринимать его как джентльмена. Но откуда пошло данное понятие, что трость является показателем статуса?
С древних времен люди научились использовать палки в различных сферах своей жизни. Они были незаменимыми инструментами в повседневной работе и помогали людям передвигаться по сложной местности. С течением времени палки стали символами власти, авторитета, богатства и социального статуса. У кого палка - тот сильнее. Появились биты, орудия для труда на полях, копья для битв, а далее уже началось развитие их не просто как инструментов или оружия.
Скипетр предвестник трости /Фото:stranabolgariya.ru
История свидетельствует о том, что скипетр (что по-гречески означает палка) является старейшим символом королевской власти. В древнем Египте фараоны широко использовали скипетр. В дальнейшем скипетр с наконечником в виде орла стал популярным символом среди римских полководцев во время торжеств и даже у императоров. Те верили, что скипетр является священным атрибутом главного бога Зевса. Со временем скипетр удлинился, а аристократия начала причислять себя к высшему свету.
Так появилась трость, она была не просто аксессуаром статуса, но и необходимым средством поддержания равновесия и опоры. В эпоху средневековья, еще до появления тростей в мировой моде, они были широко распространены среди рыцарей и дворян, но, конечно, выглядели иначе, чем мы привыкли видеть. Но свое развитие трость получила в эпоху Ренессанса, когда она стала одним из неотъемлемых атрибутов аристократии.
Джентльмены с тростью /Фото:pulse.mail.ru
Престиж и роскошь окружали трость, воплощая элегантность и высокий статус своего носителя. Аристократы носили специально оформленные трости, изготовленные из благородных пород дерева или покрытые драгоценными металлами. Они были украшены кольцами, резьбой, инкрустацией драгоценными камнями или жемчугом. Трость являлась символом власти и достоинства.
В семнадцатом-восемнадцатом веках в Европе и России трость была чрезвычайно популярным аксессуаром, аналогичным фраку и трубке. Она означала переход юноши в мир взрослых и говорила о том, что теперь это не просто мальчишка, а потенциальный жених. Использование трости также подразумевало соблюдение этикета. Владелец должен был показать, что он имеет полное право носить ее. Ведь невозможно быть настоящим джентльменом без соответствующих принадлежностей.
Символ многого - трость /Фото:cz.pinterest.com
Когда мужчина совершал визит на какое-либо мероприятие, было обычным жестом, чтобы хозяин предложил ему оставить свою шляпу, перчатки и трость в прихожей. Гостеприимство, которое говорило о том, что гость может чувствовать себя комфортно и быть как можно дольше в этом месте.
Во время прогулок с дамой джентльмен должен был перенести трость в левую руку, когда проходила встреча. Таким образом, он предоставлял даме возможность идти рядом, если она этого желала. Ведь истинный джентльмен того времени предпочитал действовать молча, не заставляя женщину проявлять свои желания вслух.
Есть этикет, как держать трость /Фото:triptonkosti.ru
К тому же, существовали разные типы тростей для различных случаев: спортивная, рабочая, праздничная и универсальная.
Ни один благородный мужчина уже не останавливался в замешательстве, не зная, как и куда положить правую руку, когда рядом не было ни коня, ни дамы, ни даже клинка. Однако, стоит отметить, что в то время клинки уже медленно, но верно приближались к своему запрету для использования вне сражения, потому им нужна была какая-то замена.
Необычные трости /Фото:skidki-segodnya.ru
Часто эти аксессуары могли стать настоящим произведением искусства. Мастера вырезали на рукояти трости изображения или фигуры зверей и птиц, символизирующие силу и мудрость своего обладателя. Благодаря своему необычному оформлению, трость сразу же привлекала внимание и позволяла своему владельцу выразить индивидуальность.
Многие мужчины, стремясь произвести впечатление, находили место в своих тростях и для клинков, чтобы быть готовыми к любым непредвиденным, опасным ситуациям. В них также вставляли часы, бинокли, свистки и даже телескопы.
Трость с клинком /Фото:all-zone.ru
Талантливые мастера не жалели ни времени, ни усилий, чтобы создать трости для французского короля Людовика XIV, известного среди народа как «Король-Солнце». Украшения из драгоценных камней делали этот аксессуар великолепным и, безусловно, подчеркивали величественность владельца.
Король Солнце с тростью /Фото:dzen.ru
Помимо обычного использования в повседневной жизни, трости нашли применение в быту и во врачебных целях. Они стали использоваться для поддержания человека во время ходьбы, если у него были те или иные проблемы с опорно-двигательной системой. С течением времени, аристократический образ в глазах общества начал меняться. Трости стали носить все меньше, так как они стали ассоциироваться с пожилыми людьми или имеющими те или иные проблемы, вместо молодых и модных аристократов.
Во времена Первой Мировой Войны трость постепенно уступила место офицерскому стеку - менее громоздкому атрибуту, который был похож на трость, но имел более скромные размеры и не касался земли, что было гораздо удобнее и практичнее. Во второй половине девятнадцатого века стек стал популярным в британской армии, и вскоре после этого его использование распространилось среди обычных граждан.
Офицерский стек Первой Мировой /Фото:Pinterest
В середине двадцатого века трости стали преимущественно популярны среди туристов и альпинистов, а также начали использоваться в качестве ортопедического средства.
Спустя некоторое время, трость практически полностью исчезла из повседневного обихода. В каком-то смысле ей на смену пришли в моду зонты. Они, благодаря своей функциональности, стали более практичными и удобными для повседневного использования. Могли защищать как от солнца, так и от дождя, придавая шарм и стиль образу своего обладателя.
Джентльмены с зонтами /Фото:vesterbro.ru
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