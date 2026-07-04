Как правильно загружать средства для стирки в стиральную машинку

Что влияет на результаты стирки? «Качество моющего средства!» — скажете вы, и будете правы. Но знаете ли вы о нюансах, которые помогут использовать свойства вашего порошка или геля максимально? Как стирать одежду аллергиков и детей?



Как сэкономить и сохранить машинку чистой? Ответ кроется в том, какое средство, куда и в каком случае загружать.

Плюсы:

Некоторые пользователи стиральных машин загружают порошок только в лоток, другие уверены, что закладывать средства лучше исключительно в барабан. На самом деле, есть некоторые обстоятельства, которые в каждом отдельном случае могут повлиять на вариант загрузки. Объясним, рассказав о положительных и отрицательных моментах барабанной загрузки.Поскольку моющее средство соприкасается с вещами непосредственно, его потребуется меньше. Можно сэкономить.Лоток остаётся чистым (если, конечно, вы не пользуетесь кондиционером).При загрузке в лоток частицы порошка могут прилипать ко внутренним стенкам машины и при полоскании попадать на бельё. Это особенно нежелательно для людей с контактным дерматитом и детей. Для них предпочтительна барабанная загрузка.При загрузке порошка через лоток большая часть порошка попадает в барабан уже в растворённом виде и начинает воздействовать на загрязнения раньше.Поскольку порошок растворяется не сразу, при соприкосновении с тёмным бельём он может выесть краску.Такая загрузка порошка не подходитдля режима предварительной стирки.Но есть средства, которые сам производитель рекомендует добавлять только в барабан. В первую очередь — это капсулы для стирки.Также непосредственно в барабан добавляют гелеобразные средства. Из-за густой консистенции из лотка они вымываются не полностью, а ещё начинают стекать на бельё до начала набора воды.Также непосредственно в барабан нужно добавлять все средства на мыльной основе. У таких порошков крупные частицы, они могут слипаться и забивать отверстия кювета. В барабан рекомендуют добавлять свои средства и производители эко-порошков (без фосфатов).А вот если вы при стирке используете кальцинированную соду, то её по рекомендации производителя нужно добавлять только в лоток — она хорошо растворяется и полностью от туда вымывается.