Как быстро и просто очистить пригоревшую кастрюлю с помощью подручных средств

Вот так бывает – отвернулся на пять минут, а молоко из кастрюли уже убежало, и все дно покрылось нагаром. Обидно, что черный налет моментально въедается в посуду, и даже если вы начинаете ее мыть сразу после появления нагара, эффект не всегда есть.







Сегодня мы расскажем, как быстро и легко очистить пригоревшую кастрюлю с помощью подручных средств, которые есть на кухне.

Первая помощь

Способ 1: Газированная вода

Способ 2: Мыльный раствор

Способ 3: Соль

Способ 4: Сода

Способ 5: Клей

Действовать нужно сразу.Если дно и стенки кастрюли покрылись нагаром, действовать нужно незамедлительно. Отложите все свои дела и приступайте к чистке – чем дольше налет находится на поверхности посуды, тем выше вероятность, что частички загрязнений уплотнятся и глубоко проникнут внутрь материала. Как показывает практика, когда вы начинаете счищать засохший налет, на кастрюле остаются темные пятна, которые сложно удалить. Если же в данный момент у вас нет возможности привести посуду в порядок, хотя бы залейте ее водой с добавлением моющего средства. Самое главное – на дать нагару высохнуть, иначе придется потратить на его чистку не пять минут, а пару часов.Налейте газировку в кастрюлюПрактически в каждом холодильнике есть газированная вода. Но как насчет того, чтобы не пить ее, а использовать для борьбы с нагаром? Дело в том, что в состав напитка входит углекислота, которая отлично справляется с черным налетом на дне и стенках посуды. Главный плюс этого метода – в его деликатности. В отличие от агрессивной бытовой химии, которая может поцарапать кастрюлю или оставить на ней пятна, газировка действует максимально мягко.Итак, налейте воду в грязную посуду и оставьте на пять-десять минут.После этого возьмите мягкую губку и тщательно пройдитесь по загрязненным участкам. Вы заметите, что налет начнет отходить сам собой, без особых усилий с вашей стороны. Хозяйки, которые часто пользуются этим лайфхаком, отмечают, что лучше брать газировку без сахара – она не оставляет после себя липких следов.Приятный бонус – газированная вода устраняет запах гари, поэтому кастрюля становится, как новенькая. Метод также можно использовать для чистки сковородок из любых материалов – газировка одинакового эффективно очистит и алюминий, и чугун.Приготовьте раствор из хозяйственного мыла.Это средство можно использовать для кастрюль из любого материала – оно действует мягко, но дает хороший результат. Итак, в посуду с нагаром нужно налить литр горячей воды (если кастрюля большая, может понадобиться чуть больше жидкости) и добавить измельченное на терке хозяйственное мыло. Поставьте кастрюлю на плиту, доведите жидкость до кипения, убавьте огонь и оставьте примерно на 20 минут. По истечении времени нужно слить мыльный раствор и с помощью мягкой губки удалить нагар.Если у вас посуда с антипригарным покрытием (да-да, на ней тоже может появиться нагар), действуйте по-другому. Нагрейте мыльную воду в кастрюле, но не доводите до кипения, пускай она просто будет горячей. После этого выключите плиту и оставьте посуду на два часа. Когда раствор полностью остынет, очистите загрязнения губкой.Насыпьте соль в кастрюлюКуда же без всеми любимой соли. Она помогает решать многие бытовые проблемы, и ситуация с нагаром не является исключением. Обратите внимание, что способ подходит только для свежих загрязнений. Все, что вам нужно сделать – насыпать 200 граммов соли в грязную кастрюлю, чтобы она полностью покрыла дно. Оставьте посуду на два-три часа, после чего высыпьте соль, налейте примерно 100 миллилитров горячей воды и очистите нагар губкой.Есть еще один вариант. Если времени помыть кастрюлю сразу у вас не было, и вы просто замочили ее водой, слейте жидкость и добавьте солевой раствор, приготовленный из одного литра воды и пяти столовых ложек соли. Поставьте кастрюлю на плиту, дождитесь, пока жидкость закипит, убавьте огонь и оставьте на 40 минут. В конце почистите загрязненные участки мягкой губкой и прополощите посуду чистой водой.Сода также подойдет для чистки сковороды• Смешайте соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась смесь, по консистенции похожая на кашицу, обмажьте ею загрязненные участки и оставьте на пару часов. По истечении времени тщательно протрите кастрюлю губкой, удаляя нагар.• Растворите в одном литре воды 100 граммов соды, залейте в грязную кастрюлю и прокипятите на плите два часа. Дождитесь полного остывания раствора, после чего пройдитесь губкой по размягченному нагару. Не забудьте в конце ополоснуть и насухо протереть кастрюлю.Силикатный клей — это тяжелая артиллерияЕсли нагар успел въестся в кастрюлю и простые средства не помогают, придется прибегнуть к тяжелой артиллерии. Мы говорим о силикатном клее, который поможет отмыть посуду как в внутри, так и снаружи. Перед тем, как прибегать к процедуре чистки, необходимо приготовить специальный раствор. Для этого наберите в глубокую миску два литра воды, добавьте два флакона силикатного клея, 100 миллилитров геля для мытья посуды и 200 граммов кальцинированной соды (обычная не подойдет).Когда смесь будет готова, залейте ее в пригоревшую посуду, поставьте на плиту и доведите до кипения. После этого убавьте огонь и кипятите около часа под неплотно накрытой крышкой. По истечении времени слейте жидкость и очистите размягченный нагар при помощи губки. Если загрязнения сильные, можете жать раствору остыть в кастрюле и только после этого приступать к мытью.На заметку: Если нагар есть не только внутри, но и снаружи кастрюли, тогда нужно приготовить в два раза больше смеси, налить ее в объемную емкость и поставить туда грязную посуду. Важно, чтобы раствор полностью покрыл загрязненные участки. Далее действуйте по вышеописанному алгоритму – кипятите на плите около часа.