Форма для садовой дорожки: советы

Садовая дорожка может стать не только необходимым элементом участка, но и его украшением. Сделать тропинку в саду можно из разных материалов, например, из бетона, и очень удобно, когда под рукой есть специальная форма для заливки цементно-песчаной смеси. В этой статье мы расскажем, как изготовить форму для садовой дорожки своими руками и как создать в своем саду красивую тропинку.

Зачем нужны садовые дорожки на участке

Те садоводы, которые уделяют должное внимание декоративному оформлению своих участков, обязательно позаботятся о создании интересных и аккуратных дорожек. Тропинки, гармонично вписанные в общий ландшафтный дизайн, отлично подчеркивают стилистическую направленность сада, придают ему некую элегантность и ухоженность. Именно поэтому главная их функция – эстетическая. Участок, который выглядит опрятно и представительно, свидетельствует о чистоплотности своих хозяев.

Вторая функция садовых дорожек – практическая. Тропинки, проложенные через газоны, соединяют между собой все постройки на приусадебном участке и создают из них единый архитектурный ансамбль. Они также разделяют газон на отдельные участки, очерчивают границы клумб и цветочных композиций. Кроме прочего, дорожки выделяют стилистическое оформление сада, акцентируют на нем внимание.

Преимущества и недостатки форм для садовых дорожек

Садовую тропку можно выполнить из любых подручных средств: древесины, дикого или обработанного камня, кирпича, различных искусственных материалов. Относительно дешевым, но вполне практичным и привлекательным вариантом считаются заливные дорожки из бетона. Формы для них можно приобрести на строительном рынке или изготовить самостоятельно. В любом случае, иметь такую форму в своем хозяйстве не помешает ни одному садоводу.

Матрицы для изготовления бетонных элементов обладают многими преимуществами, разберемся в них подробнее:

Форма для заливки садовых дорожек дает возможность быстро и без лишних затрат сделать тропинку с красивым и аккуратным узором. Бетонные тропки, выполненные подобным образом, смотрятся намного лучше обычной цементно-песчаной стяжки. По своему виду они напоминают дорожку, вымощенную камнями. После застывания материал можно дополнительно покрыть слоем специальной краски, что придаст ему еще большую декоративность. Долговечность форм – еще одно из их преимуществ. Эти конструкции можно использовать множество раз, а за ненадобностью просто хранить в подходящем месте. Стоит отметить, что покупные формы чаще всего изготовлены из пластика, который не боится влаги, холода, жары, мороза, не поддается коррозии. Такие конструкции довольно прочны, в процессе работы на них можно смело воздействовать резиновым молотком, не боясь повредить. Еще одно преимущество форм – их дешевизна. Изготовить конструкцию можно самому из подручных материалов, обойдясь без значительных денежных трат. Готовый товар будет стоить ненамного дороже. Например, стандартная форма для садовой дорожки размером 600х600х60 см, изготовленная из пластика, обойдется вам порядка 700 рублей. Прочность дорожек, сделанных с помощью таких форм, не вызывает сомнений. Бетон можно залить на любую глубину, например, на 20 см, верхнюю его часть выполнить в виде ячеек, и тогда по тропинке можно будет не просто ходить, но и ездить автомобилем. Создать садовую дорожку с помощью формы для плитки может практически любой. Конструкции эти просты в обращении, не требуют особых навыков и физической силы. Весь процесс не займет много времени и будет выполнен быстрее, чем в случае укладки тротуарной плитки, кирпича или камня.

Как видите, сами формы и дорожки, выполненные с их помощью, обладают множеством положительных сторон. Но перед тем как решиться на покупку материалов для изготовления бетонных тропинок, желательно ознакомиться и с их недостатками:

По внешнему виду садовые дорожки из бетона намного уступают другим декоративным материалам: плитке, кирпичу, древесине, натуральному камню. Даже если вы постараетесь придать бетону вид какого-либо из этих материалов, добиться полного сходства у вас вряд ли получится. Напыление, которым покрывают цементно-песчаный состав после его застывания, склонно к истиранию и недолговечно. Тропинка будет выглядеть красиво не так уж долго, а чтоб поддерживать ее в аккуратном виде, краску придется обновлять не реже 1 раза в год. Некоторые решают эту проблему, используя специальные пигменты, которые добавляются в жидкий раствор и окрашивают всю толщу бетона. Нужно отметить, что стоимость таких веществ довольно высока, а итоговый результат получается не таким уж привлекательным. При заливке значительных площадей процесс будет продвигаться медленно, поскольку на высыхание бетона понадобится определенное время. Решить эту проблему можно, приобретя или изготовив несколько форм для дорожек. В таком случае работа будет выполняться быстрее, но дополнительные формы повлекут за собой и лишние затраты. Ходить по бетонной тропинке можно будет только спустя 20 дней после ее заливки – столько времени понадобится для достаточного затвердевания смеси. Ездить машиной по такой плитке можно будет не раньше, чем через 30-40 дней.

Изготовление формы для садовых дорожек своими руками

Многие предпочитают не тратить лишнее время и купить готовую форму для дорожки на строительном рынке или в специализированном магазине. Этот вариант действительно проще в плане экономии времени, к тому же, заводские формы обладают геометрически точными размерами.

Зато детали, изготовленные своими руками, обойдутся вам значительно дешевле. Дорожка, залитая в подобную форму, навряд ли получится идеально ровной, но в этом и будет заключаться ее индивидуальность, оригинальность, самобытность. Форма, сделанная своими руками, может быть совершенно любой, тогда как заводская продукция изготавливается по одним и тем же шаблонам.

Сделать форму для садовой дорожки можно разными способами. Рассмотрим два несложных метода изготовления подобной конструкции.

Форма из деревянных брусков

Чтоб создать такую матрицу для бетонной плитки, необходимо запастить деревянными брусками размером 5х5 см. Четыре таких доски скрепляют между собой в виде квадрата или прямоугольника. Детали соединяют при помощи специальных пазов, которые выпиливают на торцевых сторонах брусьев. Вместо пазов конструкцию можно зафиксировать стальными скобами, прикрепив их к древесине при помощи шурупов.

Дно формы выполняют из железного листа или куска фанеры. Если форма для дорожки имеет большие габариты, при заливке бетона его желательно армировать металлической сеткой. Бетонную плитку иногда украшают различными элементами: кусочками керамики, мелкой галькой, щебнем, стеклом и т.п. Для этого еще перед заливкой цементно-песчаной смеси на дно формы выкладывают декоративный материал, после чего наполняют матрицу бетоном. Можно сделать немного по-другому: приклеить гальку или камешки на лист бумаги водорастворимым клеем, затем уложить бумагу на дно формы и наполнить конструкцию раствором. После застывания изделие извлекают из матрицы, бумагу хорошо смачивают водой и удаляют. Готовую плитку сверху железнят.

Металлическая форма для садовой дорожки

Форму для заливки бетона можно изготовить из старых обручей для бочек. Если у вас в хозяйстве имеются такие обручи, тщательно очистите их от ржавчины и грязи, обработайте антикоррозийным средством и просушите. Потом придайте обручу любую нужную вам форму. Если у вас есть несколько обручей, выгните их по-разному и детали дорожки в саду будут иметь вид природного камня. Укладывая обручи на подготовленное основание, в них заливают бетонную смесь, дают раствору высохнуть, после чего металлическую деталь снимают.

Если под рукой нет обруча, металлическую форму можно изготовить из полоски оцинкованного железа шириной около 5 см.

Создание садовой дорожки при помощи формы

Определившись с местом в саду, где будет проходить тропинка, первым делом готовят основание. Если основание будет выполнено по всем правилам, дорожка прослужит долгие годы и не станет деформироваться и разрушаться. Для создания своеобразного фундамента под тропинку, по всему ее периметру вначале выкапывают траншею, снимая примерно 10 см грунта. Полученный ров засыпают щебнем, делая слой толщиной до 3 см. Затем щебень как следует трамбуют и покрывают слоем гравия и песком. На подготовленное основание можно укладывать элементы тропинки. Если плитка была изготовлена заранее, ее устанавливают на песчаную подушку, плотно стыкуя элементы между собой, а затем трамбуют резиновым молотком. Вымостив тропинку, ее уплотняют. Для этого насыпают на дорожку песок, чтоб он заполнил все щели и просветы между плитками.

Если плитка не была отлита заранее, и дорожка будет заливаться свежим бетоном, основание из щебня, гравия и песка делать заранее не нужно. Второй способ создания садовой дорожки рассмотрим поэтапно:

Для начала в том месте, где будет проходить тропинка, снимают слой грунта толщиной примерно в 5 см. В подготовленное основание устанавливают форму и немного заглубляют ее с помощью резиновой киянки. Можно поступить иначе: углубить форму до нужного уровня, а затем вынуть из ее внутреннего пространства слой грунта, равный примерно 5 см. Указанные цифры приблизительны, так как бетон можно заливать и на большую, и на меньшую глубину. Землю внутри матрицы и стенки формы смачивают водой, а затем насыпают на дно небольшой слой щебня. После этого в матрицу заливают цементно-песчаную смесь. Раствор для заливки в форму для создания садовой дорожки готовят из песка и цемента, соотношение компонентов – 4:1. Иногда в массу добавляют щебень, чтоб бетон был более прочным и твердым. По консистенции смесь не должна быть слишком жидкой. Формируя плитку из бетона, ей придают слегка выпуклую форму, чтоб вода не застаивалась на тропинке, а стекала с нее. Поверхность тропинки равняют при помощи мастерка, а потом железнят раствором из цемента и минерального красителя. Через несколько минут, когда раствор схватится, форму снимают и приступают к изготовлению следующей детали. В солнечную и жаркую погоду плитку накрывают пленкой и периодически смачивают, чтоб материал не растрескался в процессе высыхания.

Законченный и аккуратный вид садовой тропинке придаст бордюр, который может быть выполнен из разнообразных материалов. К примеру, пластиковый бордюр станет недорогим, но практичным вариантом для вашего сада. Такая граница вдоль тропинки практически незаметна, она хорошо сочетается с разными стилями и видами покрытий, препятствует разрастанию газонной травы.

Деревянный бордюр хорошо смотрится на участках в деревенском стиле, а сделать его можно из любой подходящей древесины, в том числе и из отходов досок. Учтите, что дерево сильно портится от влаги, поэтому его желательно обработать антисептиками и защитить краской или лаком.

Бетонный бордюр отлично сочетается с тропинками из щебня, гальки или того же бетона. Оформить границы дорожки можно также кирпичом или диким камнем. Можно использовать и другие материалы, главное, чтоб плоды вашей фантазии в итоге радовали вас самих.

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Полезные советы

В саду практически любого стиля очень мило и элегантно будут выглядеть шаговые тропки. Отдельные элементы таких дорожек размещают на некотором удалении друг от друга, в результате чего получается своеобразная цепочка. Плитки можно разместить также в шахматном порядке. При создании садовых дорожек можно комбинировать различные текстуры и материалы, иногда даже самые смелые и непредсказуемые сочетания выглядят не только оригинально, но и вполне уместно. Делать тропинку в саду лучше в сухую и теплую погоду, особенно если речь идет о заливке бетона.

В дождливую погоду заниматься прокладыванием дорожки не стоит, поскольку если влага попадет в подготовленную траншею, тропинка не послужит вам долго.

Формы для садовых дорожек, фото: