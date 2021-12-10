Города, которых нет: для чего в СССР создавались поселения за колючей проволокой

Секретные города, зачем они нужны?
Более миллиона жителей Советского Союза жили за колючей проволокой. Они не были свободными, однако и не были заключенными. Эти люди не были наказаны, а имели огромные обязательства и несли ответственность. По всему СССР были разбросаны города, которые нельзя было найти на карте. Это были места, где железнодорожные рельсы просто обрывались «в никуда».
Предисловие:
Города, которых нет.
Речь идет о закрытых городах. Все они засекречены и хорошо охраняются. Чтобы попасть в такой город или покинуть его, нужно пройти несколько КПП. В советское время люди, которые здесь трудились и жили, не могли выезжать даже на время отпуска. Такие поселения часто меняли свои названия. В них не было преступности, они не знали дефицита даже в самые тяжелые годы, рабочие получали здесь 20-процентную надбавку к окладу, а уровень жизни в целом в них был на порядок выше, чем по стране. Чем же занимались в таких городах?
1. Златоуст-20
Только если ты тут работаешь.
Этот город сменил несколько названий. Его также знают под кодовыми именами Златоуст-36 и Трехгорный. История города началась 24 января 1952 года. Он появился на месте секретного завода и поселка недалеко от Челябинска. Здесь разрабатывались и выпускались атомные боеприпасы.
Даже сегодня этот город закрыт. Попасть в него «человеку с улицы» не возможно. Если только у него найдутся родственники в поселении. Город окружен тремя уровнями защиты. Основное предприятие здесь - «Приборостроительный завод». Что именно он делает, никто вам не скажет. Однако речь идет о продукции, так или иначе связанной с ядерным оружием.
2. Красноярск-26
Город в горе.
Секретный город и завод были построены по прямому указу Сталина. Находится он в 50 км от Красноярска на восточном берегу реки Енисей. Завод строился усилиями заключенных, которые понятия не имели, над чем они работают. Впоследствии предприятие занималось производством оружейного плутония. Строили его внутри горного массива на случай ядерного удара.
После развала СССР реакторы завода были остановлены по соглашению с США.
3. Северск
Секретнейший объект страны.
В народе этот город прозвали «5-й Почтовый» или просто «Почтовый», так как строительство местного комбината носило название «Почтовый ящик № 5». На местном заводе также делали начинку для атомных боеприпасов. Местный вокзал был примечателен там, что с него людей отправляли не домой, а на другие объекты.
Город печально известен тем, что в 1993 году здесь случилась авария, в результате которой произошел выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Пострадало от облучения тогда 1946 человек.
4. «Челябинск-65»http://vs-t.ru/goroda-kotoryx-net-dlya-chego-v-sssr-sozdavalis-poseleniya-za-kolyuchej-provolokoj
Легендарное место.
Действительно знаковый секретный город. В нем находилось предприятие «Маяк», на котором создали первый ядерный заряд для советской атомной бомбы РДС-1. Предприятие также имеет дурную славу. Здесь случилось множество аварий и в каждой из них гибли люди. Из-за загрязнений приходилось отселять целые деревни. По иронии судьбы, сам секретный город от выбросов не пострадал. Сегодня этот город называется «Озерск», и он все так же закрыт для простых смертных.
5. Загорск-6
Страшное место со страшными запасами.
Сегодня в этом городе находится предприятие для обсслуживания Вирусологического центра научно-исследовательского института микробиологии Министерства обороны России. При Советском Союзе здесь также зарабатывали биологическое оружие. Построили город и завод в 1954 году. Первоначально местное предприятие занималось созданием токсинов и биологического оружия на основе вирусов, риккетсий (внутриклеточных паразитов). Список созданных здесь вирусов пугает. Не исключено, что лаборатории работают и сегодня.
Официально известно, что во время СССР именно здесь хранился стратегический запас «оружейной натуральной оспы». Законсервировано было 20 тонн смертоносной субстанции.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии