Мел нужен каждой хозяйке

В хозяйстве все может пригодиться. Даже мел. Не верите? Тогда скорее читайте нашу сегодняшнюю статью. В ней мы расскажем, как самый обычный мел может выручить любую хозяйку. Интересно, что мел применяют в самых различных сферах: от спорта до кулинарии. И, конечно же, для решения бытовых задач.



1. Не дадим плесени проникнуть в ваш дом

2. Ключи больше не застрянут

3. Возвращаем белизну воротничкам и манжетам

4. Сохраняем семейную реликвию

5. Никаких жирных пятен на одежде

Мел предотвратит появление плесени.Если вы хоть раз в жизни сталкивались с проблемой плесени, то знаете, как невероятно трудно ее потом выводить. Гораздо проще предотвратить ее появление. Но что делать, если в ванной комнате слишком сильная влажность, которая располагает к образованию плесени?Конечно же, вооружиться мелом. Да-да. Мы говорим на полном серьезе. Именно с его помощью можно не дать плесени образоваться в вашей ванной комнате. Мы советуем приклеить небольшие кусочки мела в те места, где чаще всего образуется плесень. Вот увидите, вы забудете о ней надолго. Дело в том, что мел обладает антибактериальными свойствами, а также отлично впитывает излишнюю влажность. Так что плесень больше не появится в вашем доме.Мел спасет старые ключи.У многих ключи со временем начинают хуже работать. Дело в том, что старые ключи зачастую покрываются ржавчиной. Именно поэтому их сцепление с замком становится хуже, чем раньше. К сожалению, это может привести к поломке или даже к тому, что ключ просто застрянет в замочной скважине.Чтобы этого точно не произошло, мы советуем использовать мел. Именно он поможет ключам вернуть первоначальное сцепление. Просто натрите им ваши ключи, и результат не заставит себя ждать.Мел поможет легко отстирать рубашки.Рубашки имеют свои слабые места. В первую очередь всегда загрязняются именно манжеты и воротнички. Это происходит из-за того, что именно в этих местах ткань чаще соприкасается с кожей. Но эти загрязнения достаточно просто удалить, если знать как.И вновь на помощь приходит мел. Именно им следует натереть загрязненные места и оставить на пару часов. После чего следует лишь постирать рубашки в стиральной машинке. От грязи не останется и следа.Мел сохранит блеск серебра.Во многих семьях столовое серебро передается из поколения в поколение. Эта реликвия обычно аккуратно хранится и почти не используется. Однако просто хранить набор столового серебра в специальном чемоданчике недостаточно. Необходимо регулярно его доставать и начищать. А также соблюдать правила хранения.А сделать это можно с помощью мела. Просто отправьте кусочек мела в чемоданчик, и вы забудете про потускневшее серебро. Оно долгое время будет сиять чистотой.Мел впитает весь жир.Жирные пятна могут доставить много неудобств даже опытной хозяйке. Отстирывать их – то еще мучение. Но только в том случае, если не знать один бытовой секрет.И снова нам на выручку приходит кусочек мела. Если вы вновь поставили жирное пятно на любимый наряд, не переживайте. Просто возьмите белый мел и раскрошите его прямо на пятно. После чего тщательно вотрите крошку в ткань. Мел отлично впитывает жир. Подождите пару минут и просто стряхните остатки мела. Пятно исчезнет.