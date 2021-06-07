9 звёздных пар, в которых женщины получают больший доход, чем их мужья

В семье именно мужчине отводится роль добытчика, а удел женщины – заниматься ведением хозяйства и воспитанием детей. Если женщина приносит в дом больше денег, чем мужчина, это может стать настоящим яблоком раздора в отношениях. К счастью, сегодня в семьях всё меньше внимания обращают на стереотипы, навязанные обществом, а знаменитые женщины с высоким уровнем дохода не обращают внимание на такие мелочи, как разница в финансовом вкладе в семейный бюджет.
Елена Исинбаева и Никита Петинов
Елена Исинбаева и Никита Петинов. / Фото: www.cosmopolitan.ru
Они оба – довольно успешные спортсмены, однако Елена, двукратная Олимпийская чемпионка и обладатель 28 мировых рекордов, несомненно, достигла куда больших высот. Но для спортсменки уровень доходов супруга совсем неважен. Главное, что Никита Петинов стал для чемпионки настоящим тылом, отцом двоих детей и заботливым надежным мужем. Ему пришлось потратить несколько лет на завоевание сердца Елены Исинбаевой, которая проживала тогда в Монако. Знакомство в интернете привело к реальному роману и счастливому крепкому браку.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко
Яна Рудковская и Евгений Плющенко. / Фото: www.ok-magazine.ru
Одна из самых известных женщин России продюсер Яна Рудковская не скрывает: уровень её доходов в долларах измеряется суммой с шестью нулями. Евгений Плющенко долгое время был одним из самых высокооплачиваемых спортсменов России, однако после окончания карьеры, естественно, его вклад в семейный бюджет стал несколько меньше.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном. / Фото: www.mycdn.me
Однако ни Яну Рудковскую, ни Евгения Плющенко совершенно не волнуют вопросы заработка. Они даже отказались от заключения брачного контракта, считая, что семейные отношения должны строиться на любви и доверии. Впрочем, в этой семье даже маленький Александр вносит свою лепту в семейный бюджет: за съёмки в самых разных рекламных проектах он уже получил больше 10 миллионов рублей.
Тина Канделаки и Василий Бровко
Тина Канделаки и Василий Бровко. / Фото: www.rosregistr.ru
На счету известной телеведущей и журналистки Тины Канделаки множество успешно реализованных бизнес-проектов. Она не скрывает своего умения получать высокий доход и даже читает лекции на эту тему. Василия Бровко тоже с уверенностью можно назвать обеспеченным человеком, однако пока что уровень его доходов несколько ниже, чем у жены. Впрочем, это ничуть не мешает супругам получать наслаждение от жизни вообще и от семейных отношений в частности. Они оба стараются не останавливаться на достигнутом и стремятся постоянно развиваться, чтобы быть интересными друг другу.
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов. / Фото: www.monateka.com
Уровень доходов Кристины Орбакайте и её супруга Михаила Земцова очень отличается. Кристина является довольно популярной и востребованной певицей в России, а Михаил Земцов, хотя и занимается предпринимательством в США, где прожил всю жизнь, пока что не может называть себя олигархом. Одно время даже муссировались слухи о том, что разница в доходах мужа и жены стала поводом для размолвок.
Но супруги, судя по всему, сумели найти компромисс в отношениях и принять правильное решение. Несмотря на то, что Кристина Орбакайте приносит больше денег в семью, она умеет быть заботливой и любящей женой. Видимо, певице удалось убедить супруга в том, что деньги не являются мерилом счастья, а вот семья и дети позволяют быть счастливыми.
Джулия Робертс и Дэнни Модер
Джулия Робертс и Дэнни Модер. / Фото: www.elle.ru
На протяжении 17 лет одна из самых успешных голливудских актрис замужем за кинооператором Дэнни Модером. Их знакомство во время работы над фильмом «Мексиканец» через два года вылилось в счастливый семейный союз. В браке появились на свет трое детей.
Джулия Робертс, которая до этого вела очень бурную личную жизнь, превратилась из героини скандальной хроники в примерную жену и заботливую маму. И ей совершенно не важно, сколько денег приносит в дом любимый мужчина, если он делает счастливой не только её саму, но и их общих детей.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. / Фото: www.instyle.ru
Полина Гагарина является одной из самых высокооплачиваемых певиц в России. Дмитрий Исхаков, несмотря на свою известность, вряд ли может похвастаться столь высокими гонорарами, как у жены. Однако разный уровень доходов не является для супругов камнем преткновения. Дмитрия Исхакова называют фотографом № 1 в России, но при всей своей востребованности и загруженности, он трогательно заботится о жене и детях и гордится достижениями любимой женщины.
Энн Хэтэуэй и Адам Шульман
Энн Хэтэуэй и Адам Шульман. / Фото: www.fishki.net
Успешная американская актриса Энн Хэтэуэй является обладательницей кинопремии «Оскар» и, кажется, всех остальных кинонаград и премий, какие только существуют. Она популярна и востребована, и уровень её доходов намного превышает доходы её супруга, актёра и дизайнера ювелирных украшений Адама Шульмана. Впрочем, актриса и не думает комплексовать по этому поводу. Она счастливая жена и мама, а её гонорары являются просто вкладом в семейный бюджет.
Джоан Роулинг и Нил Мюррей
Джоан Роулинг и Нил Мюррей. / Фото: www.zimbio.com
Всемирно известная писательница, автор романов о Гарри Поттере точно знает: даже если муж является кормильцем в семье, это не может спасти брак от проблем. После развода с первым мужем Джоан Роулинг осталась одна с ребёнком на руках и без средств к существованию.
В 2001 году писательница вышла замуж за простого анестезиолога, который сумел растопить сердце Джоан Роулинг и заставить её снова поверить в настоящую любовь. Создательница Поттерианы всячески оберегает свою семью от посторонних глаз, однако признаётся: её муж действительно самый лучший в мире.
Кира Найтли и Джеймс Райтон
Кира Найтли и Джеймс Райтон. / Фото: www.24smi.org
Они начали встречаться в 2011 году, в 2013 официально зарегистрировали свои отношения, а через два года стали счастливыми родителями дочери. На протяжении всей семейной жизни карьера и уровень доходов Киры Найтли неизменно растут, а вот группа «Klaxons», где играл Джеймс Райтон, распалась ещё в 2014. Сольные проекты, которыми занимается музыкант, далеко не так успешны, как ему бы хотелось.
Однако Кира Найтли не склонна обращать внимание на разницу в доходах. Она ценит в отношениях тепло, любовь и заботу, которые ей дает Джеймс Райтон.
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