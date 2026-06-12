Растения, которые невозможно убить

Цветоводы часто сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие цветения у растений, их гибель от засухи или заморозков. Но с этими культурами такого не случится. Поэтому высаживайте их скорее.

Цветоводство – занятие не из простых. К тому же, посадки «с легкой руки» удаются не всем. Поэтому, если вы заметили, что не все растения, посаженные вами, хорошо приживаются и растут, стоит обратить внимание на цветы, которые требуют минимальной заботы.

1. Петуния

2. Эхинацея

3. Космея

4. Лилейник

5. Молодило

6. Тысячелистник

7. Хоста

8. Цинния

А еще их хорошо выращивать в саду, если ваши визиты на загородный участок случаются не слишком часто.На протяжении уже очень долгого времени петунии остаются любимыми растениями многих цветоводов. А все потому, что выращивать их – одно удовольствие. Растут цветы, как на дрожжах, цветут обильно и ярко, при этом даже не требуют подкормок. Кроме того, новые сорта вполне устойчивы ко многим заболеваниям.Петунии цветут как на ярком солнце, так и в полутени и могут обходиться без воды в течение нескольких дней. Для обильно цветущего растения это достижение. Если же в случае длительного отсутствия полива растения начнут вянуть, порция воды сразу же вернет их в прежнюю форму.Это растение – звезда беспроблемного цветника. А все из-за его «легкого характера». При этом эхинацея хорошо уживается практически со всеми растениями в саду. И хотя культуру лучше всего высаживать на хорошо дренированную почву, в остальном она неприхотлива: например, одинаково хорошо цветет на открытом солнце или в полутени.Эхинацея привлекает бабочек и пчел, поэтому ваш цветник всегда будет выглядеть «живым». А еще это растение прекрасно смотрится в букете и хорошо стоит в срезке. Цвести растение может самыми разными цветками, в зависимости от сорта: фиолетовыми, розовыми, темно-красными, белыми, желтыми, оранжевыми и даже зелеными.Если вы отдаете предпочтение большим, высоким и красивым растениям, обратите внимание на космею. Хотя данная культура – однолетник, она может возобновляться самостоятельно через семена. Растение хорошо тем, что цветет в течение всего лета и до самых морозов.Космею легко вырастить из семян, и она не требует основательного ухода. Но, несмотря на это, шикарные клумбы из космеи высотой до 1,5 м могут задекорировать любой неприглядный участок или постройку всего за один сезон.Лилейник – отличный выбор для классического сада. Растение способно выдерживать засухи и наводнения, а также стоически переносить жизнь на засоленных почвах. Его даже специально выращивают на крутых склонах для предотвращения эрозии почвы.Лучше всего лилейники цветут на открытом солнце, но могут расти и на притененных участках. Раз в 3-5 лет их следует делить, но процедура эта не слишком сложная. Кроме того, почему бы не поделиться посадочным материалом этого замечательного растения с друзьями и соседями?Единственный способ убить суккулент – быть к нему чересчур внимательным. Это распространенная ошибка многих начинающих цветоводов. Молодило – абсолютно некапризное растение, которое хорошо смотрится в альпинариях и рокариях. Кроме этого, благодаря неглубокой корневой системе культура может расти где угодно, хоть в старом башмаке, заполненном землей. Правда, чтобы с растением совсем не было проблем, желательно выращивать его на хорошо дренированной почве.Этот неприхотливый и долговечный цветок может порадовать разнообразной яркой окраской. Соцветия тысячелистника бывают желтыми, белыми, красными и розовыми. Причем держатся на растении они довольно долго. Только выбирайте для клумбы декоративные сорта, которые разрастаются не слишком агрессивно и не требуют частой прополки.Это растение благополучно переносит продолжительную засуху и выживет, даже если вы будете игнорировать его долгое время.Лучшее неприхотливое растение для тенистого сада – хоста. Культура славится именно своей густой листвой: богатством расцветок, фактур и форм. Но это вовсе не значит, что растение не цветет. Летом хоста выпускает белые, розовые или фиолетовые цветки, правда, смотрятся они более чем скромно.Если высадить хосту на берегу водоема, растение никогда не придется поливать. К тому же, пруд, украшенный пышными кустиками хост, приобретет поистине романтический вид. Также растение легко делится, а это значит, что размножить его очень просто.Среди всех растений, устойчивых к жаре, засухе и болезням, особое место занимает цинния. Это однолетник, способный радовать ярким цветением до первых заморозков. Вырастить его легко из семян. И хотя среди большого разнообразия видов в цветниках выращивают только циннию узколистную и циннию изящную, их сортов вполне хватает, чтобы преобразить любую клумбу.Вы тоже хотите, чтобы ваш участок украшал великолепный цветник, а вы не тратили все свое время на уход за посадками? Теперь вы знаете, какие растения для этого нужно посадить.