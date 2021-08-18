9 ароматов духов, которые были хорошо известны каждой советской женщине

В Советском Союзе и социалистических странах производилось огромное количество видов духов, которые хорошо знали не только в СССР, но и далеко за его пределами. Советские духи прекрасно помнят во Франции. Отечественная продукция получила множество престижных наград и премий в Европе.
1. «Красная Москва»
Визитная карточка страны. Фото: viborpodarka.com.
Визитная карточка советского парфюма за рубежом. По достоинству духи оценили во Франции в 1958 году, спустя 33 года после их появления на отечественном рынке. Духи также получили Гран-при в Брюсселе. «Красная Москва» - настоящий шик.
2. «Белая сирень»
Отличное решение в свое время. Фото: fimgs.net.
Аромат духов, который был создан в 1947 году, когда у всех жителей страны еще были свежи воспоминания о разрушительной войне. «Белая сирень» была ароматом грядущей весны, которая несла перемены и возрождение. Вот только в Европе эти духи так и не запомнили.
3. «Ландыш серебристый»
Вкусный аромат. Фото: livemaster.ru.
Настоящая советская классика. Самые востребованные духи 1950-х годов. Именно благодаря этим духам в стране был создан новый идеал женственности. Производились духи на ленинградском предприятии «Северное сияние».
4. «Пани Валевска»
Производятся со времен СССР. Фото: laparfumerie.org.
Духи из социалистического блока. Производились в Польше, в Кракове с 1970-го года. На протяжении целого десятилетия духи имени польской возлюбленной императора Франции Наполеона Бонапарта пользовались невероятным спросом. В букете звучали арматы розы, ландыша, жасмина.
5. «Быть может»
Отличные духи. Фото: crafta.ua.
Еще одни польские духи, которые появились после 1950-х годов. Свое название они получили в честь песни советского джазового коллектива, созданного белорусским евреем Эдди Рознером. Песню «Быть может» исполняла солистка коллектива К. Лазаренко.
6. «Сигнатюр»
Отличный выбор. Фото: meshok.net.
Болгарские духи, которые производились на фабрике «Ален Мак». Как и польские ароматы эти духи пользовались невероятным спросом среди модниц социалистических стран. В аромате парфюма переплетались ноты розы, мандарина, тюльпана.
7. «Елена»
Аромат десятилетия. Фото: auction.ru.
Загадочная парфюмерная композиция с фруктовыми оттенками, которая появилась в 1978 году. Женщина с такими духами казалась невероятно романтичной и элегантной. В аромате «Елены» перекликались лесные ягоды, роза, ландыш, жасмин, лист табака.
8. «Тет-а-тет»
Знаменитый на всю страну парфюм. Фото: auction.ru.
Духи фабрики «Новая заря», которые были разработаны совместно с французскими специалистами. Появились на рынке в 1978 году. Аромат «Тет-а-тета» складывался из пачули, ветивера, амбра, мха, сладкой ванили. В свое время были лучшим выбором для самых чувствительных персон.
9. «Тайна рижанки»
Бренд все еще жив. Фото: liveshopping.me.
Духи, которые появились в 1987 году, однако свою популярность завоевали только в 1990-е годы, уже после распада Советского Союза. В их аромате перекликались жасмин, ирис, сандала, ландыш. Запах у духов получился страстный с ноткой горечи.
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