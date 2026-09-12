Зачем убирать бытовую технику с кухонной столешницы

Мы привыкли оставлять на виду вещи, которыми часто пользуемся. Это удобно: не приходится каждый раз лезть в шкафчик, чтобы достать нужный предмет. Однако на кухне все работает немного по-другому, особенно если она маленькая. Мелкую бытовую технику нужно прятать от посторонних глаз, и вот почему.



Причина 1: Чтобы уборка занимала меньше времени

Причина 2: Чтобы избавиться от визуального шума

Причина 3: Чтобы освободить столешницу

Причина 4: Чтобы не пострадали дети и домашние животные

Причина 5: Чтобы выбрать удачное расположение

Причина 6: Чтобы оформить уголок для чая или кофе

Причина 7: Чтобы детально продумать планировку

Причина 8: Чтобы понять, от чего можно избавиться

Когда столешница свободна, ее легче протирать.Любая бытовая техника, которая стоит рядом с мойкой или плитой, очень быстро пачкается. Жир, разводы от воды и даже кусочки пищи – чего только не найдешь на стенках электрического чайника или аэрогриля. Чистить приборы можно только специальной химией, используя мягкую тряпку или губку. В ином случае могут остаться царапины.Если хотите ускорить и упростить уборку, уберите бытовую технику в шкафчики – тогда вы будете лишь изредка смахивать с нее пыль. А столешницу, не заставленную разномастными вещами, достаточно будет просто протереть влажной тряпкой – это займет две минуты.Подбирайте технику в одном стилеНам кажется, что визуальный шум могут создать только заводские упаковки от продуктов или бытовой химии. Но на самом деле, провоцировать ощущение бардака способна даже самая красивая и дорогая бытовая техника (особенно если приборы отличаются по стилю). Конечно, бывают исключения – например, один бренд выпустил целую коллекцию девайсов в единой цветовой гамме. В этом случае смело можете покупать приборы одного производителя и создавать из них гармоничную композицию. Но это больше исключение из правил.Эксперты по наведению порядка рекомендуют оставить на виду один-два прибора, а все остальное убрать в верхний шкаф, чтобы не мешало.Доставайте технику по мере необходимости – тогда можно будет забыть о захламленном пространстве.Оставьте только самое нужноеЗдесь все логично: если кухня не отличается большими габаритами, то занимать столешницу тостером, микроволновкой и кофемашиной попросту нецелесообразно – у вас не останется свободного места для готовки. Впрочем, если комната просторная, заставлять рабочую поверхность бытовой техникой тоже нежелательно.На столешнице, в первую очередь, должны храниться продукты и приборы, необходимые для ежедневной готовки: бутылка с растительным маслом, баночки с солью и перцем, подставка для ножей, разделочная доска. Это необходимая база. Все остальное будет лишь занимать место и отбирать ценные сантиметры для готовки. Кроме того, чем больше предметов на поверхности, тем сильнее ощущение бардака.Кот может уронить что-то со стола.Если дома есть маленькие дети, которые еще не умеют обращаться с бытовой техникой, лучше убрать ее подальше, чтобы создать безопасное пространство. То же самое касается домашних питомцев – они могут нечаянно уронить на пол электрические приборы, поэтому оставлять их на виду – не самая лучшая идея. Если вы уберете технику в шкафчик, это станет залогом того, что никто не пострадает – ни дети, ни животные, ни бытовая техника.Встроенная микроволновка занимает меньше местаЧаще всего микроволновую печь оставляют на столешнице. С одной стороны, это логично, ведь наверняка вы каждый день по несколько раз разогреваете еду. Но с другой – она занимает процентов 30 свободной площади. Чтобы убить сразу двух зайцев (и место сэкономить, и удобство использования обеспечить), встройте микроволновку в кухонный гарнитур. Так вам будет проще доставать тарелки с горячей едой без риска обжечься или пролить что-то на стол. Также это отличная возможность вписать прибор в рабочий треугольник – не придется бегать с одного края кухни на другой.Варианты чайного и кофейного уголкаЧайный или кофейный уголок – прекрасное вложение в кухню. Там будет стоять вся необходимая посуда и расходные материалы: сахар, пакетики с чаем, сиропы, капсулы для кофеварки и пр. Во-первых, это удобно – не придется искать в шкафчиках кружки и необходимые продукты. Во-вторых, это красиво – никакого визуального бардака, только эстетика. В-третьих, бытовая техника не будет разбросана по всей столешнице – она будет компактно стоять в углу.Бытовая техника в нише.Если еще на этапе ремонта вы настроитесь на то, что большую часть бытовой техники нужно будет убрать, получится более детально спланировать гарнитур. Сразу будет понятно, какой высоты должны быть полки в шкафчике, чтобы туда влезла кофеварка, как задействовать нишу, какой глубины должны быть ящики. Также это поможет определить количество розеток и место их расположения. На кухне это принципиально важный момент, ведь для большинства приборов розеток чаще всего не хватает. В первую очередь мы думаем о крупной бытовой технике – холодильнике, посудомойке – а вот про мелкую, которой на кухне гораздо больше, забываем.Когда вы начнете убирать бытовую технику в шкаф, то сразу поймете, сколько всего там уже лежит. Это отличный повод провести расхламление и выбросить вещи, которыми давно не пользуетесь. Проанализируйте каждый предмет, который вы храните. Подумайте, когда вы последний раз брали его в руки. Вполне возможно, что вы купили йогуртницу на распродаже, но включали ее от силы пару раз. Зачем тогда она занимает место в шкафу? Редко используемые бытовые приборы можно продать или подарить. Так у вас освободится место для действительно нужной техники.