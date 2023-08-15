Леса Земли лишь на самый первый взгляд похожи друг на друга. И речь не только о разнообразии флоры или фауны. У каждого леса своя история, длящаяся испокон веков. Их чащи скрывают многие секреты. Может, поэтому, попадая в лес, будь то джунгли или сосновый бор, мы все ощущаем какое-то мистическое чувство покоя и родства с природой.
Стэнтон Мур, Пик Дистрикт, Англия
Стэнтон Мур, Пик Дистрикт, Англия
Верхняя Луара, Франция
Болото The Moss Swamp в Румынии
Белые Карпаты, Чехия
Северный Гринвич, Лондон, Англия
Тайнпингшан, Тайвань
Белые Карпаты, Чехия
Лес в Польше
Горы Бескиды, Чехия
Горы Бескиды, Чехия
Лес в Италии
Колокольчиковый лес Халлербос в Бельгии
Нагоя, Япония
Лес Оцаретта, Испания
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Мистический лес
Леса Земли лишь на самый первый взгляд похожи друг на друга. И речь не только о разнообразии флоры или фауны. У каждого леса своя история, длящаяся испокон веков. Их чащи скрывают многие секреты. Может, поэтому, попадая в лес, будь то джунгли или сосновый бор, мы все ощущаем какое-то мистическое чувство покоя и родства с природой.
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