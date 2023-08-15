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Мистический лес

Леса Земли лишь на самый первый взгляд похожи друг на друга. И речь не только о разнообразии флоры или фауны. У каждого леса своя история, длящаяся испокон веков. Их чащи скрывают многие секреты. Может, поэтому, попадая в лес, будь то джунгли или сосновый бор, мы все ощущаем какое-то мистическое чувство покоя и родства с природой.

Мистический лес

Стэнтон Мур, Пик Дистрикт, Англия

Мистический лес

Стэнтон Мур, Пик Дистрикт, Англия

Мистический лес

Верхняя Луара, Франция

Мистический лес

Болото The Moss Swamp в Румынии

Мистический лес

Белые Карпаты, Чехия

Мистический лес

Северный Гринвич, Лондон, Англия

Мистический лес

Мистический лес

Мистический лес

Тайнпингшан, Тайвань

Мистический лес

Белые Карпаты, Чехия

Мистический лес

Лес в Польше

Мистический лес

Горы Бескиды, Чехия

Мистический лес

Горы Бескиды, Чехия

Мистический лес

Лес в Италии

Мистический лес

Мистический лес

Колокольчиковый лес Халлербос в Бельгии

Мистический лес

Нагоя, Япония

Мистический лес

Лес Оцаретта, Испания

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