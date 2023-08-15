Мистический лес

Леса Земли лишь на самый первый взгляд похожи друг на друга. И речь не только о разнообразии флоры или фауны. У каждого леса своя история, длящаяся испокон веков. Их чащи скрывают многие секреты. Может, поэтому, попадая в лес, будь то джунгли или сосновый бор, мы все ощущаем какое-то мистическое чувство покоя и родства с природой.







Стэнтон Мур, Пик Дистрикт, Англия







Стэнтон Мур, Пик Дистрикт, Англия







Верхняя Луара, Франция







Болото The Moss Swamp в Румынии







Белые Карпаты, Чехия







Северный Гринвич, Лондон, Англия















Тайнпингшан, Тайвань







Белые Карпаты, Чехия







Лес в Польше







Горы Бескиды, Чехия







Горы Бескиды, Чехия







Лес в Италии











Колокольчиковый лес Халлербос в Бельгии







Нагоя, Япония







Лес Оцаретта, Испания



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