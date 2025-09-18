6 советских блюд родом из детства: рецепты, которые хочется повторить

«Чем проще, тем вкуснее» – правило, с которым знакомы многие, особенно те, кто родился в советские времена. И когда на столе появлялись бутерброды со шпротами и торт «муравейник», казалось, что вот он истинный праздник и пир. Для ценителей скромных блюд родом из СССР – подборка вкусных рецептов, навевающая одновременно грусть и радость по былым временам.
1. Макароны по-флотски
Макароны по-флотски. \ Фото: google.com.
Пожалуй, это одно из немногих блюд, которое в своё время завоевало сердца многих. Да что уж говорить, а макароны по-флотски и по сей день пользуются огромной популярностью и спросом. И совсем неудивительно, что их с удовольствием подают и заказывают в некоторых ресторанах, которые придерживаясь давних традиций, готовят их так, как в Советском союзе.
Ингредиенты:
• Макароны – 200 г;
• Фарш – 0,5 кг;
• Лук среднего размера – 1 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Паста томатная – 4 ч.л;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Соль – по вкусу;
• Перец чёрный молотый – по вкусу.
Макароны с фаршем. \ Фото: receitaspravida.com.
Способ приготовления:
• Макароны отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Часть воды слить в стакан;
• Остальную слить, а макароны откинуть на дуршлаг и остудить;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Чеснок очистить и измельчить;
• Обжарить до прозрачности на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Затем добавить фарш;
• Слегка посолить и поперчить;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить пять-шесть минут, периодически помешивая;
• После добавить томатную пасту;
• Жарить ещё три-четыре минуты;
• Затем добавить макароны и влить воду;
• Приправить солью и перцем при необходимости;
• Перемешать;
• Тушить на среднем огне минут пять-шесть или до тех пор, пока не испарится полностью жидкость;
• Разложить макароны по-флотски порционно и подать к столу.
2. Яичница с колбасой
Яичница с колбасой. \ Фото: blogspot.com.
Ещё одно блюдо родом из детства – глазунья с варёнкой. Впрочем, такая яичница отлично подойдёт на завтрак или обед даже в реалиях современных будней. Аппетитно, вкусно и сытно, что ещё надо?
Ингредиенты:
• Яйца – 3-4 шт;
• Колбаса варёнка – 150-200 г;
• Соль – по вкусу;
• Перец чёрный молотый – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Петрушка свежая – 2-3 веточки.
Глазунья с колбасой. \ Фото: pinterest.ru.
Способ приготовления:
• Колбасу нарезать соломкой или кружками;
• Обжарить на раскалённой скороде около двух-трёх минут на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Затем перевернуть и вбить яйца;
• Приправить солью и перцем;
• Готовить около пяти минут;
• При желании перед подачей можно посыпать свежей петрушкой.
3. Сырная закуска
Сырная закуска. \ Фото: google.com.
Пикантная и в меру острая сырная закуска из плавленых сырков с чесноком – блюдо, которое отлично подойдёт в качестве намазки на хлеб, а также дополнит гарнир из картофеля, риса или макарон.
Ингредиенты:
• Яйца – 3 шт;
• Сырок плавленый – 4 шт;
• Масло сливочное – 2 ст.л;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Майонез – 8-9 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Перец чёрный молотый – по вкусу.
Намазка на хлеб. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Плавленые сырки и сливочное масло отправить в морозильную камеру на двадцать-двадцать пять минут;
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить и очистить;
• Натереть на самую мелкую тёрку;
• Высыпать в миску;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок;
• Сырки и масло натереть на среднюю тёрку;
• Добавить в миску к остальным ингредиентам;
• Заправить майонезом;
• Приправить солью и перцем;
• Хорошенько перемешать до однородной массы;
• Накрыть пищевой плёнкой или крышкой;
• Поставить в холодильник на полчаса, чтобы закуска получше настоялась;
• После подавать к столу.
4. Муравейник
Торт «муравейник». \ Фото: bystryerecepty.ru.
Как бы странно это не звучало, но «муравейник» - один из самых популярных тортов во времена Советского союза. И у каждой хозяйки обязательно был свой главный секрет, как приготовить сладкий вкусный торт.
Ингредиенты:
Для теста:
• Маргарин – 1 пачка (250 г);
• Яйца – 2 шт;
• Сахар – 0,5 стакана;
• Мука – 400 г;
• Соль – 0,5 ч.л;
• Сода – 0,5 ч.л;
Для крема:
• Сгущёнка варёная – 1 банка;
• Масло сливочное – 1 пачка (200 г).
Лакомство родом из детства. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Маргарин достать заранее из морозильника и нагреть до комнатной температуры;
• Затем взбить вместе с сахаром до однородной массы;
• В отдельной миске взбить соль, сахар, соду и яйца;
• Соединить маргариновую смесь с яичной;
• Хорошенько перемешать до однородной массы;
• После аккуратно всыпать муку и замесить крутое тесто;
• Убрать в холодильник не меньше чем на час;
• По истечению указанного времени достать тесто из холодильника и пропустить через мясорубку с крупной сеткой (можно натереть на самую крупную тёрку);
• Противень застелить калькой и выложить на неё пропущенное через сито (или натёртое) тесто;
• Отправить в разогретую до 160 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• В миске смешать сгущёнку со сливочном маслом;
• Готовое тесто покрошить и соединить с кремом;
• Сформировать «муравейник»;
• Отправить торт в холодильник на два-два с половиной часа;
• После можно разрезать порционно и подать к столу чаем или кофе.
5. Шоколадные колбаски
Шоколадная колбаска. \ Фото: kitchendev.sayidaty.net.
А это лакомство с первого укуса возвращает в детство, даря ощущение тепла и приятных воспоминаний, о том, как же было классно прийти домой, отрезать кусочек шоколадной колбаски, налить в чашку чай и, забравшись с ногами на диван, смаковать.
Ингредиенты:
• Печенье сахарное – 0,5 кг;
• Молоко – 0,5 стакана;
• Сахар – 1 стакан;
• Масло сливочное – 1 пачка (200 г);
• Какао-порошок – 7 ч.л.
Лакомство советских времён. \ Фото: idntimes.com.
Способ приготовления:
• Печенье раскрошить до состояния средней крошки;
• Сахар смешать с какао, залить молоком и довести до кипения;
• Добавить сливочное масло;
• Перемешать всё до однородной массы;
• Получившейся смесью залить печенье;
• Хорошенько перемешать;
• Расстелить пищевую плёнку;
• Выложить поверх неё получившую массу;
• Сформировать колбаску;
• Отправить в холодильник на несколько часов (три-четыре);
• После снять плёнку и нарезать порционно.
6. Трубочки
Вафельные трубочки. \ Фото: photorecept.ru.
Не обошлось и без вафельных трубочек с варёной сгущёнкой. Помните их незабываемый вкус, который невозможно спутать ни с какой другой сладостью и лакомством?
Ингредиенты:
• Яйца – 4 шт;
• Сгущёнка варёная – 1 банка;
• Масло сливочное – 1 пачка (200 г);
• Сахар – 1 стакан;
• Мука – 2 стакана;
• Масло подсолнечное.
Вафельные трубочки со сгущёнкой. \ Фото: facebook.com.
Способ приготовления:
• В миске взбить яйца миксером;
• Затем, продолжая взбивать, влить растопленное сливочное масло;
• Следом сахар и муку;
• Тесто должно получиться достаточно жидким (примерно как кефир);
• Поверхность вафельницы смазать подсолнечным маслом и разогреть до нужной температуры;
• Выпекать вафли согласно инструкции;
• После свернуть трубочкой и нафаршировать варёной сгущёнкой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии