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Сколько на самом деле весила средневековая алебарда, которой лихо размахивали воины


Сколько на самом деле весила средневековая алебарда, которой лихо размахивали воины

Очень часто люди и малейшего понятия не имеют о том, какими именно характеристиками обладало средневековое оружие. Прямо отсюда появляются многочисленные «легенды» про мечи, которые весили по несколько килограммов, что далеко от правды. Однако, сегодня речь пойдет о куда менее романтическом и при этом не менее распространённом виде средневекового оружия – алебарде.

Первое оружие царицы полей. |Фото: preferredarms.com.

Первое оружие царицы полей. |Фото: preferredarms.com.

 

Алебарда – это двуручное холодное древковое оружие, появившееся в Европе примерно в XIII веке. Активнее всего алебарды использовались в Европе с XIV по XVI век. Широкое распространение и высокая популярность алебарды были напрямую связаны со становлением тяжелой пехоты. Данный вид оружия наряду с пикой стал главным пехотным вооружением почти на два столетия. После XVI века алебарды использовались в войсках вплоть до конца XVIII века. Правда полагались они только низшим офицерским чинам в качестве статусного оружия, оружия самообороны и средства выравнивания шеренг солдат. Начиная с XIX века и по сегодняшний день алебарда используется исключительно в качестве церемониального оружия. Например, ее до сих пор использует швейцарская гвардия Ватикана.
Оружие против пехоты. |Фото: corchaosis.ru.

Оружие против пехоты. |Фото: corchaosis.ru.

 

Алебарда соединяет в себе колющее и рубящее оружие, становясь таким образом крайне гибким и универсальным средством наступления и защиты. Вопреки популярному мнению алебарда – это, в первую очередь, противопехотное, а не противокавалерийское оружие. Главным средством против конницы все позднее Средневековье и ранее Новое время были все-таки пики с обратным упором и длиной от 3 до 5 метров. Длина алебарды же составляла чаще всего 1.8-2.2 метра, что не позволяло ей был хоть сколь-нибудь действенным оружием против конницы рыцарского типа, вооруженной длинными копьями.


Убийственная простота. |Фото: Twitter.

Убийственная простота. |Фото: Twitter.

 

Как это часто бывает, может показаться что алебарда очень тяжелая. Вместе с древком оружие средневековой «царицы полей» весит от 2 до 2.6 кг. Много это или мало? Все познается в сравнении. Автомат Калашникова Модернизированный Складной с магазином снаряженным 30 патронами весит 3.6 кг. Само собой, управляться с алебардой несколько сложнее, чем с АКМС за счет большей парусности изделия в виду специфики его габаритов. Тем не менее, важно понимать, что 2 килограмм дерева и стали, умноженного на ускорение при рубящем ударе более, чем достаточно для того, чтобы серьезно травмировать, а то и вовсе убить человека даже в хорошем средневековом защитном снаряжении.
Весит немного. ¦Фото: hermitagemuseum.org.

Весит немного. ¦Фото: hermitagemuseum.org.

 

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Сколько на самом деле весила средневековая алебарда, которой лихо размахивали воины

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Сколько на самом деле весила средневековая алебарда, которой лихо размахивали воиныПодписаться на мой Instagram
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