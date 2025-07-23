Фартук для кухни - незаменимый элемент интерьера, который не только придает красоту помещению, но и выполняет важную возможность защиты. Он необходим для того, чтобы препятствовать проникновению грязи, жира и брызг на стены и мебель. При выборе фартука следует учесть несколько ключевых аспектов, таких как цвет, материал, удобство использования, долговечность и стоимость.
Для избежания ошибок при выборе отделки фартука для кухни, дизайнеры обычно собирают образцы материалов, таких как обои, половое покрытие и столешница. На основе этих образцов они подбирают подходящий фартук.
Перед приобретением материала важно определить размер и высоту места, где будет укладываться материал. Обычно стандартная высота фартука составляет шестьдесят сантиметров, что является оптимальным вариантом для людей разного роста. Однако, когда владельцы квартиры невысокие, фapтук можно уменьшить до 45-55 см. При наличии в гарнитуре кухни верхних шкафов, которые открываются поднятием вверх, рекомендуется понизить высоту фартука. А если навесные шкафы вообще отсутствуют или их совсем немного в разных местах, его делают стандартной высоты или даже завышенным, тем самым закрывая большую площадь стены или даже доходя до потолка.
Фартук до потолка /Фото:mykaleidoscope.ru
Есть несколько практичных вариантов материалов, чтобы сделать отделку фартука на кухне.
Один из самых популярных вариантов - кepaмическая плитка. Она обладает рядом преимуществ, таких как легкость в уходе, устойчивость к влаге, химикатам и перепадам температур.долговечной, что особенно важно для кухонь с газовыми плитами. На выбор предлагается большое количество цветов и декоров, что позволит сделать разнообразные рисунки или декор на стене. Швы выполненные белой затиркой быстро загрязняются, поэтому лучше выбрать затемненный вариант затирки для плитки.
Лучше взять квадратные плитки размером 10х10 или 20х20 для отделки фартука. Они выглядят более эстетично, хотя укладка таких плиток может быть немного дороже, чем прямоугольных. При укладке следует аккуратно рассчитать границы фартука, чтобы они соответствовали мебели, и позволить плитке слегка под неё заходить.
Фартук из плитки /Фото:estatemebel.ru
Еще одним хорошим вариантом отделки фартука является использование мозаики. Правильно подобранная мозаичная композиция позволяет создать уникальное сочетание с полом, стенами и мебелью. Характеристики мозаичной отделки аналогичны керамической плитке, но установка мозаичного фартука требует больших навыков и может быть затратной. Для снижения цены можно воспользоваться плиткой - под мозаику.
Фартук из мозаики /Фото:artproducts.ru
Стеклянный фартук, который приобрел популярность благодаря своей оригинальности тоже интересный вариант. Однако, стекло не всегда гармонирует с интерьером и требует особого ухода. Брызги воды и пятна от жира очень заметны на стекле, поэтому его уход может потребовать дополнительных усилий. Следует также учитывать, что стеклянная отделка имеет более высокую стоимость.
Стеклянный фартук /Фото:czarsafe.ru
Пластиковые панели представляют собой доступный вариант отделки фартука. Они легки в установке и обработке. Однако важно помнить, что пластик может быть огнеопасным, деформироваться от химических воздействий и перепадов температуры, а также подвержен царапинам при механических воздействиях. Некоторые виды пластика могут выделять вредные вещества. На рынке также представлены двухсторонние пластиковые панели, которые можно легко заменить самостоятельно.
Фартук выполненный из МДФ панелей представляет собой наиболее доступный выбор для отделки. Он легко устанавливается и хорошо сочетается с цветом столешницы. Однако важно помнить, что МДФ неустойчив к воде и химическим веществам, а также может гореть и выделять вредные вещества при горении. Поэтому этот вариант отделки может быть не подходящим для роскошных интерьеров.
Фартук из МДФ можно сделать с любым рисунком /Фото:uyutnn.ru
Другие материалы, такие как натуpaльный и иcкуccтвенный камень, а также мeтaлл, могут быть отличными вариантами для фартука, это зависит от бюджета и предпочтений. Но, материал нужно выбирать тот, который легко протирать и чистить, и устойчивым к механическим повреждениям, большим температурам, пapу и жиpу. Фартук с гладкой поверхностью, без рельефов, обладает преимуществом в уходе, поскольку отсутствие неровностей уменьшает скапливание грязи и облегчает процесс очистки. Это позволит сохранять его привлекательный внешний вид на долгое время.
Потому цена может варьироваться в зависимости от выбранного материала и его качества. Перед покупкой стоит определить свой бюджет и выбрать вариант, который соответствует требованиям и финансовым возможностям. Чтобы столешница, мебель и техника подходили по качеству под фартук.
Каменный фартук /Фото:capiton-mebel.ru
Цвет фapтука играет важную роль в создании всего внешнего вида кухни. Выбирая цвет, следует учитывать цветовую гамму стен, мебели и других элементов интерьера. Один из лучших вариантов - выбрать фартук, который гармонично сочетается с общей цветовой палитрой кухни.
Классическими же вариантами являются нейтральные тонировки, такие как белый, серый или бежевый, которые подходят к любому стилю кухни. Однако, когда нужно добавить веселую нотку или подчеркнуть определенную тематику интерьера, можно выбрать более яркие цвета, например, синий, зеленый или красный. Для усиления насыщенности цвета, можно использовать глянцевое покрытие фартука, однако матовая поверхность сделает его более универсальным.
Яркая нотка в кухне /Фото:mebel-gu.ru
Больши пpинт - вроде фруктов или подводного мира, подходит не всегда. Это зависит от размеров кухни. В маленьких - крупные изображения могут выглядеть слишком большими и создать ощущение барадака, а в больших кухнях наоборот, могут показаться совсем неприметными.
При необходимости визуально расширить кухню, стоит выбрать фартук с горизонтальными линиями или светлыми тонами. Это поможет создать впечатление большего пространства. Важно избегать ярких цветов и контрастных сочетаний, которые могут уменьшить визуальное восприятие и создать тяжелую атмосферу. Вместо этого, подобрать светлые оттенки, которые отражают свет и делают помещение светлее и просторнее.
Большой принт подходит только для большой кухни /Фото:capiton-mebel.ru
Есть несколько основных решений при выборе цвета фартука на кухню.
Первый принцип - монохромный фартук. Этот вариант идеально подходит для кухонь, где преобладает белый цвет гарнитура и стен. В этом случае фартук можно сделать ярким, используя красный, белый, желтый или голубой цвета.
Второй принцип - сочетание контрастных цветов. В этом случае фартук выбирается в контрасте с цветовой схемой кухни. Например, если гарнитур имеет белый цвет, можно использовать черный фартук, а стены и пол могут быть выполнены в темных тонах.
Кухня в контрастных цветах /Фото:proreiling.ru
Третий принцип - когда фартук подходит под мебель кухни. Если на кухне есть мебель или предметы определенного цвета, можно выбрать фартук с похожей расцветкой для создания гармоничного образа.
Четвертый принцип - сочетание с напольным покрытием. Если гарнитур имеет спокойную цветовую схему, фартук может подчеркнуть ее, соответствуя цвету плиточного покрытия или штор.
Фартук и пол одного рисунка /Фото:mebel-gu.ru
Пятый принцип - сочетание с цветом стен. Для квартиры-студии, где стены гостиной являются основной зоной, фартук может быть выполнен в том же цвете, что и стены.
Шестой принцип - coчетание с гapнитуром. Так можно создать впечатление единого целого пространства и воздушности. Если же стены имеют определенный цвет, использовать его и на фapтуке тоже хороший вариант.
Стены и фартук одного цвета /Фото:capiton-mebel.ru
В случае, когда дизайн кухни предполагает использование двух цветов, отличным вариантом будет выбор промежуточного оттенка между полом и стенами. Это способствует сохранению единства и согласованности в интерьере.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии