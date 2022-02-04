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Магические фотографии долгой выдержки

Магия длинной выдержки прекрасно помогает передать силу движения. Скорость затвора — очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки. Опыт показывает, что сюжеты, снятые на длинной выдержке получаются более интересными и привлекательными для зрителя.

Магические фотографии долгой выдержки

Магические фотографии долгой выдержки

Вот как выглядит фейерверк при долгой экспозиции.

Магические фотографии долгой выдержки
Млечный Путь на длинной выдержке выглядит как причудливые геометрические фракталы.
Магические фотографии долгой выдержки
След в небе, который оставил взлетающий самолет.
Магические фотографии долгой выдержки
Яркие огни аттракционов в парке развлечений.
Магические фотографии долгой выдержки
Приземление вертолета.
Магические фотографии долгой выдержки
Трамвай в Будапеште, на который установили 50 тысяч светодиодных лампочек.
Магические фотографии долгой выдержки
Пассажирский поезд мчится на фоне Канадских гор.
Магические фотографии долгой выдержки
Полет мошкары под уличным фонарем на долгой выдержке.
Магические фотографии долгой выдержки
Сияние светофора на длинной выдержке.

Магические фотографии долгой выдержки
Чтобы сделать этот кадр, автор поставил выдержку диафрагмы на 3 минуты. Ни один светлячок в этой банке при создании фотографии не пострадал.
Магические фотографии долгой выдержки
Подсветка на клавиатуре, снятая с изменением фокусного расстояния в процессе экспозиции, с зум-рывком.
Магические фотографии долгой выдержки
Снимок, сделанный на 10-минутной выдержке: к роботу-пылесосу прицепили мерцающий фонарик, пока он убирал гостиную.
Магические фотографии долгой выдержки
Полет светлячков в японском лесу.
Магические фотографии долгой выдержки
Плавный ход эскалатора на выдержке в несколько минут.
Магические фотографии долгой выдержки
Колесо обозрения на долгой выдержке похоже на витраж.


Магические фотографии долгой выдержки
Полет сноубордиста на длинной выдержке, к доске прикреплены светодиоды.
Магические фотографии долгой выдержки
Процессия верующих с зажженными свечами в кафедральном соборе Солсбери.
Магические фотографии долгой выдержки
Еще один робот-пылесос, на котором установлен светодиод, меняющий цвет.
Магические фотографии долгой выдержки
Горное шоссе на длинной экспозиции.
Магические фотографии долгой выдержки
Взлетающий фейерверк.
Магические фотографии долгой выдержки
На длинной выдержке лава в лампе похожа на далекую галактику, заключенную в сосуд.

Магические фотографии долгой выдержки
Вот как выглядит яркая толпа бегунов на марафоне, снятая на длинной выдержке.
Магические фотографии долгой выдержки

В водопад бросили светящиеся в темноте палочки.

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