Магические фотографии долгой выдержки

Магия длинной выдержки прекрасно помогает передать силу движения. Скорость затвора — очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки. Опыт показывает, что сюжеты, снятые на длинной выдержке получаются более интересными и привлекательными для зрителя.











Вот как выглядит фейерверк при долгой экспозиции.





Млечный Путь на длинной выдержке выглядит как причудливые геометрические фракталы.



След в небе, который оставил взлетающий самолет.



Яркие огни аттракционов в парке развлечений.



Приземление вертолета.



Трамвай в Будапеште, на который установили 50 тысяч светодиодных лампочек.



Пассажирский поезд мчится на фоне Канадских гор.



Полет мошкары под уличным фонарем на долгой выдержке.



Сияние светофора на длинной выдержке.





Чтобы сделать этот кадр, автор поставил выдержку диафрагмы на 3 минуты. Ни один светлячок в этой банке при создании фотографии не пострадал.



Подсветка на клавиатуре, снятая с изменением фокусного расстояния в процессе экспозиции, с зум-рывком.



Снимок, сделанный на 10-минутной выдержке: к роботу-пылесосу прицепили мерцающий фонарик, пока он убирал гостиную.



Полет светлячков в японском лесу.



Плавный ход эскалатора на выдержке в несколько минут.



Колесо обозрения на долгой выдержке похоже на витраж.

Полет сноубордиста на длинной выдержке, к доске прикреплены светодиоды.Процессия верующих с зажженными свечами в кафедральном соборе Солсбери.Еще один робот-пылесос, на котором установлен светодиод, меняющий цвет.Горное шоссе на длинной экспозиции.Взлетающий фейерверк.На длинной выдержке лава в лампе похожа на далекую галактику, заключенную в сосуд.Вот как выглядит яркая толпа бегунов на марафоне, снятая на длинной выдержке.В водопад бросили светящиеся в темноте палочки.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)