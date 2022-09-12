Кто такие монахи-тринитарии, как повлияли на историю и при чём тут великий Эль Греко и Дон Кихот

Знаменитый испанский живописец, скульптор и архитектор, прославившийся под псевдонимом Эль Греко, оставил по себе богатейшее творческое наследие. Он написал массу восхитительных полотен на религиозные сюжеты, особо выделяются в этом плане его портреты. Среди них особое место занимает таинственное изображение неизвестного молодого монаха. Эта картина хранится в музее Прадо в Мадриде. На ней ученик мэтра, монах-тринитарий. Кто же этот молодой человек, что это за странный монашеский орден, как он подарил человечеству Дон Кихота и изменил ход всей истории — далее в обзоре.
Орден монахов тринитариев
Монах-тринитарий.
Основателями необычного монашеского ордена стали Жан де Мафа и Феликс де Валуа. Де Мафа появился на свет в 1160 году во французском Провансе, в набожной аристократической семье. Согласно легенде, однажды Жану приснился сон. Он видел ангела в сверкающих, белых, как снег, одеждах. Сбоку на его одеянии красовались кресты. По обе стороны от ангела стояли невольники в кандалах. Один из них был язычником, другой — христианином. Дворянин счёл видение пророческим. Он решил, что так Господь указал ему на призвание освобождать христианских пленников из мусульманского рабства.
Жан де Мафа.
После этого Жан де Мафа начал искать пути для реализации своего плана. Он нашёл единомышленника в лице Феликса де Валуа. Вместе они отправились за одобрением к папе Иннокентию III. По преданию у высокого сановника было подобное видение и он одобрил создание монашеского ордена для столь благой цели. Орден получил название de la Trinité, в честь Божественной Троицы. Девизом тринитариев стала фраза: Gloria Tibi Trinitas et captivis libertas, что в переводе значит «Слава Тебе Троица, а пленным — свобода».
Жан де Мафа у папы Иннокентия III.
Странные монахи
Орден тринитариев поначалу имел невероятно строгий устав. Монахам строго запрещалось иметь любую собственность, есть мясо и рыбу, ездить на лошадях. Они использовали для передвижения ослов. За это нищенствующих монахов-тринитариев прозвали «ослиным орденом» или «братьями ослов». Монахи этого ордена путешествовали по стране и просили милостыню. Все собранные таким образом деньги шли на выкуп невольников-христиан, которых захватывали берберийские корсары. Эти пираты продавали их потом в рабство. Тринитарии выкупали пленников. Иногда даже продавали себя взамен.
Свежеоснованный монашеский орден имел весьма строгий устав.
Монашеский орден тринитариев подарил миру Дон Кихота
Нищенствующий монашеский орден просуществовал почти пять столетий. За это время монахи смогли спасти больше трёх десятков тысяч христиан от мусульманского рабства. Самым любопытным фактом стало спасение некого Мигеля де Сервантеса Сааведра (Miguel de Cervantes Saavedra). Того самого, что несколько лет спустя напишет великое литературное произведение «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Оно могло и не увидеть свет, если бы не монахи-тринитарии...
Как мусульманский плен сформировал великого писателя
Сервантес вместе с братом Родриго и парой друзей поступил на службу в испанский флот. Проведя пять лет в морских путешествиях и боях, Мигель возвращался на родину. По дороге корабль застал страшный шторм и он сбился с курса. Когда ветер утих, а моряки пытались понять, куда их занесло, на судно налетели пираты. Свирепые воины разили всех, кто оказывал хоть какое-то сопротивление, своими кривыми саблями. В этом кровавом хаосе будущий писатель старался изо всех сил отыскать брата, но не успел. Корсары сбили его с ног, и он потерял сознание. Когда Сервантес очнулся, то уже находился в трюме пиратского корабля, который плыл на юг. Пленников доставили в Алжир. У Серванстеса при себе были прекрасные рекомендательные письма и пираты решили, что за него можно взять хороший выкуп.
Свирепые корсары были грозой морей тех времён.
Назначенная сумма была непомерно велика. Мигель знал, что у его семьи таких денег нет. Владельцем испанца стал жестокий торговец людьми по имени Дали Мами. За любую самую мелкую провинность рабов могли жестоко пытать, казнить или искалечить. В этом аду Мигель лишился руки и провёл целых пять лет. Однажды ему повезло найти брата. Тот принадлежал одному еврейскому врачу. Вместе они написали домой письмо. Семья Сервантесов распродала всё имущество, заняла у кого можно и попросила помощи у ордена тринитариев, потому что не смогла наскрести необходимую сумму.
Семья Сервантес попросила помощи у монашеского ордена тринитариев.
Монахи собрали необходимые средства и отправились за братьями в Алжир. В это время Сервантесы неоднократно пытались бежать. Все попытки оказывались неудачными и привели только к ужесточению условий. Во время одного из побегов Родриго пропал. Больше Мигель никогда не видел своего брата. В тюрьме Сервантес начинает писать стихи и рассказы. О странном рабе прослышал правитель Хасан-паша. Он потребовал привести его и допрашивал лично. Во время беседы Мигель нёс всякую чепуху, чем развеселил пашу и тот выкупил его у хозяина. Правитель посадил раба на серебряную цепь у своего дома и стал содержать калеку в качестве живой игрушки.
Тут, наконец, прибыли монахи с выкупом. Спустя долгие годы мучений и унижений, несгибаемый испанец вдохнул, наконец, воздух свободы. Сервантеса посадили на корабль, отплывающий к берегам родной Испании. По прибытии домой он написал своего знаменитого Дон Кихота.
Сервантес в плену.
Как странный монашеский орден существует сегодня
В течение веков своего существования условия ордена менялись. Излишне строгий устав был постепенно послаблен. «Орден Пресвятой Троицы» активно поддерживал одно время король Филипп II Август. Монахи прочно обосновались на территории Франции. Французы называли их по имени обители, которую те занимали — матюринцами. Тринитарии в Париже находились при церкви святого Матюрина. На территории всей Европы орден насчитывал больше трёх сотен монастырей. Во Франции его упразднили во времена Великой французской революции, а деятельность запретили.
Сегодня в мире существует чуть больше шести сотен монахов-тринитариев и менее сотни монастырей. Они продолжают вести свою миссионерскую и евангелизационную деятельность в отдалённых уголках Земли, помогают беженцам. Одеяние их — белый плащ с красно-синим крестом.
Великий Эль Греко увековечил на одном из своих полотен одного из монахов-тринитариев. С портрета на зрителя взирает молодой человек с удивительно современным лицом и острым взглядом. Память о нищенствующем ордене увековечена в искусстве. Мигель де Сервантес Сааведра когда-то сказал: «Каждый из нас - сын своих дел»...
Портрет монаха-тринитария кисти Эль Греко.
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