Совет как избавиться от насекомых в квартире. Каждому человеку знакомы проблемы, когда в доме появляются незваные гости в виде мошек, клопов, тараканов, муравьев и других неприятных насекомых. Как лучше от них избавиться?





Какие средства самые надежные и безопасные?

Как избавиться от мошек дома

Как вывести клопов из квартиры

Как вывести тараканов из квартиры

Как вывести муравьев из квартиры

Прежде всего, нужно найти причины их появления и размножения. Они любят откладывать яйца в испорченных продуктах, особенно привлекательны для них фрукты и овощи. Поэтому нужно быстрее убрать из дома все, что начало загнивать.Их можно ловить на блюдце с винным уксусом, куда добавляют капельку жидкого мыла. Мошки не любят запаха специи «гвоздика» и стараются покинуть это место.А еще лучше положить в банку кусочек испорченного фрукта (банан, киви, виноград), вставить кулёк с дырочкой внизу и подождать. Когда банка заполнится налетевшей мошкарой, ее заполняют водой с помощью того же кулька и сливают в унитаз или выбрасывают.Создан так же Раптор «Защита от фруктовой мушки». (Фруктовые мушки, фруктовые мошки, )С клопами бороться своими силами очень трудно. Раньше люди травили их керосином, нафталином или скипидаром, проводили химические эксперименты, рискуя своим здоровьем.Но это давало кратковременный эффект.Дихлофос, как выяснилось, на них тоже не действует.Самым действенным способом борьбы с этими насекомыми будет профессиональная дезинсекция. Мастера вооружены специальным оборудованием, которое дает доступ во все возможные убежища клопов, а также эффективным химическим составом. Они обрабатывают всю квартиру эмульсией, которая практически не имеет запаха.Отличным средством для уничтожения тараканов является порошок пиретрума (сухие измельченные цветы кавказской ромашки), и для человека он абсолютно безвреден. Его распыляют при помощи резиновой груши в местах обитания насекомых (на 1 кв. м 20 г порошка).Другое средство: смешать порошок буры с таким же количеством муки или сахарной пудры. Посыпать на плинтусах. Водопроводные краны не должны капать, а раковины нужно на ночь насухо протирать сухой тряпкой.Третий способ: сварить яйцо и одну картофелину. Смешать картошку, желток и порошок борной кислоты. Применять нужно не жидкую, а именно сухую борную кислоту из аптеки. Скатать шарики и разложить в разных углах квартиры. Тараканы от такого угощения исчезнут.Хорошо помогает смесь из борной кислоты (четверть ч. ложки), сахара (3 ч. ложки) и меда (1 ч. ложка), разведенные в стакане воды. Расставить приманки в местах скопления муравьев.В борьбе с муравьями отлично помогают хлебные дрожжи. Их нужно смешать с сахаром и предложить попробовать насекомым. Поедая эту смесь, они начнут лопаться от нее.Из профессиональных химических средств может помочь мелок «Машенька». Прочертить линии вдоль их троп так, чтобы преградить доступ к воде. Через день муравьи уйдут.