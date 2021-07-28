Не нужно плакать: любимые всеми устройства, которые стали реликтами прошлого

1. Факс

У кого-нибудь в офисе еще остался? ¦Фото: itsotnya.xyz.

2. Пейджер

Сейчас остался только в шутках. | Фото: press-center.news.

3. Цифровые фоторамки

¦Фото: irecommend.ru. Кому они сейчас нужны?¦Фото: irecommend.ru.

4. CD-плееры

Ушли навсегда. ¦Фото: 999.md.

5. КПК

Оказались ненужны. ¦Фото: yandex.by.

А еще: Цифровой фотоаппарат

Выходят из обихода. ¦Фото: pxhere.com.