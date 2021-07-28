Не нужно плакать: любимые всеми устройства, которые стали реликтами прошлого

Технологии не просто не стоят на месте, они развиваются безумными темпами. Подумайте над тем, сколько полезных устройств вышло из повседневной жизни человека и его профессиональной деятельности за последнее десятилетие. На смену им пришли более совершенные, но вместе с тем и абсолютно «другие» гаджеты.
1. Факс
У кого-нибудь в офисе еще остался? ¦Фото: itsotnya.xyz.
Нечто подобное факсу появилось еще в XIX столетии. Как таковой данный аппарат был изобретен только в 1962 году. Пик распространенности технологии на рынке пришелся на 1980-1990-е годы. Громоздкий аппарат использовался для передачи документов, накладных, счетов между офисами. На сегодняшний день их почти полностью вытеснили мессенджеры и электронная почта.
2. Пейджер
Сейчас остался только в шутках. | Фото: press-center.news.
Первый в истории пейджер был создан компанией Motorola в далеком 1956 году. Несмотря на это, расцвет использование данного гаджета выпал на 1980-1990-е годы, хотя некоторые использовали их и в 1960-е, например, американские медики. Изменилось все в 1998-м, когда благодаря развитию технологий связи и производства начали стремительно дешеветь сотовые телефоны.
3. Цифровые фоторамки
Кому они сейчас нужны? ¦Фото: irecommend.ru.
Очень странный гаджет, который тем не менее приобрел ошеломляющую популярность. Появились рамки в начале 90-х годов XX века. Расцвет их использования выпал на 2005-2009 год, когда устройство продавалось миллионами. В последние годы о цифровых рамках почти забыли. Ведь зачем они нужны, когда есть планшет.
4. CD-плееры
Ушли навсегда. ¦Фото: 999.md.
Первый плеер для компакт-дисков был создан компанией Sony еще в 1982 году. Расцвет использования устройства пришелся на 1990 год, ведь именно тогда появились первые CD-R диски. Продолжалось все это до 1998, пока технологию с рынка не вытеснила более совершенная – в моду вошли MP3-плееры.
5. КПК
Оказались ненужны. ¦Фото: yandex.by.
Забавно, что 20 лет назад люди были убеждены в том, что будущее за карманными компьютерами. Первый подобный гаджет появился в 1994 году. Это было устройство под названием Psion Organiser. Расцвет использования продолжался вплоть до 2004. Тогда с рынка КПК ушли такие производители, как Sony и Toshiba, осознав, что будущее за смартфонами.
А еще: Цифровой фотоаппарат
Выходят из обихода. ¦Фото: pxhere.com.
Первый прототип современного цифрового фотоаппарата был создан компанией Kodak в 1975 году. Период активного использования «мыльниц» пришелся на 1995-2010 годы. Устройство оказалось закономерно вытеснено с рынка смартфонами, камеры которых с каждым годом становились все более совершенными.
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