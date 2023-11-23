Почему Костнер считал, что для «Телохранителя» подходит только Уитни Хьюстон, хотя все были против

Пик популярности Уитни Хьюстон на тот момент остался далеко позади

В карьере Уитни Хьюстон наступило двухлетнее затишье, и следующим крупным проектом, за который она взялась, стала роль в фильме «Телохранитель».

Все, кроме Кевина Костнера считали, что Уитни не подходит для этой роли.

Кевин Костнер в роли Джона Данбара в «Танцах с волками». На церемонии вручения премии «Оскар» 1991 года получил 12 номинаций и выиграл 7 из них.

Почему Костнер считал, что только Уитни подходит для фильма

Многих не устраивала по разным причинам кандидатура Уитни Хьюстон.

Кевин Костнер всегда был уверен, что лучше Уитни никто с ролью не справится.

Некоторых смущал цвет кожи Уитни.

Уникальный и бесподобный голос Хьюстон - это был главный критерий для Костнера.

В итоге Кевин Костнер оказался прав

Кассовые сборы доказали, что Кевин Костнер был прав.

Финальный кадр фильма под потрясающую песню «I Will Always Love You» , которую спела Уитни.