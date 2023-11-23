Почему Костнер считал, что для «Телохранителя» подходит только Уитни Хьюстон, хотя все были против

Сегодня фильм «Телохранитель» трудно представить без великолепной Уитни Хьюстон. Её уникальный голос и блестящая актёрская игра сделали кино с банальным сюжетом хитом номер один. Поначалу никто этого не ожидал. Более того, практически все, кто участвовал в создании этой ленты, были убеждены, что Хьюстон совсем не годится для этой роли. Кевина Костнера, которого пригласили в проект как главную звезду, все эти опасения совсем не беспокоили. Он как раз был полностью уверен, что Уитни, как никто, идеально подходит. Что давало ему такую уверенность, когда все остальные в неё не верили?
Пик популярности Уитни Хьюстон на тот момент остался далеко позади
В карьере Уитни Хьюстон наступило двухлетнее затишье, и следующим крупным проектом, за который она взялась, стала роль в фильме «Телохранитель».
Когда в 1991 году начался кастинг для «Телохранителя», Уитни Хьюстон была не в самой лучшей музыкальной форме. Популярность её на тот момент стремительно падала. Несмотря на то, что до этого у неё была за плечами долгая и весьма успешная карьера, прошло уже несколько лет с момента выхода последнего альбома. Последней работой был альбом «I'm Your Baby Tonight». Особого успеха он не имел. Практически сразу из-за этого продюсеры отвергли её кандидатуру на роль поп-дивы Рэйчел Мэррон.
Все, кроме Кевина Костнера считали, что Уитни не подходит для этой роли.
Кевин Костнер же был абсолютно уверен, что она — идеальная кандидатура. Он говорил: «Да, сейчас она не Рэйчел Мэррон, но только она подходит для этой роли идеально». Его не смущало даже то, что у певицы нет опыта съёмок в кино. Два эпизодических появления в не очень знаменитых сериалах и съёмки в музыкальных клипах были не в счёт. Сам Костнер находился на пике карьеры. За год до этого он снял фильм «Танцы с волками», в котором сам сыграл главную роль лейтенанта Джона Данбара, солдата времён гражданской войны. Данбар оказался в племени индейцев и перенял в итоге их образ жизни.
Кевин Костнер в роли Джона Данбара в «Танцах с волками». На церемонии вручения премии «Оскар» 1991 года получил 12 номинаций и выиграл 7 из них.
Залогом успеха фильма стала работа Костнера. Его блестящая актёрская игра и отличная режиссура были отмечены кинокритиками всего мира. Фильм просто «порвал» церемонию Оскар того года, получив 12 номинаций и завоевав 7 заветных статуэток, в числе которых: «Лучший фильм года» и «Лучшая режиссура».
Почему Костнер считал, что только Уитни подходит для фильма
Когда дело дошло до выбора актрисы на главную роль, Кевин стал самым главным защитником Хьюстон. У многих были сомнения. В основном, продюсеры и режиссёр считали, что нужно выбрать настоящую актрису. Ведь Хьюстон вообще не имела опыта на этом поприще. Костнер же настаивал на её кандидатуре.
Многих не устраивала по разным причинам кандидатура Уитни Хьюстон.
Одной из причин его уверенности было то, что он был убеждён, что даже самая лучшая актриса не сможет на все сто справиться с ролью певицы. Он говорил: «Это всё равно, что притворяться хорошим бейсболистом. Когда я смотрю, как одна из наших актрис мирового уровня притворяется великой певицей, мне это кажется неправильным. В этом есть что-то насквозь фальшивое».
Кевин Костнер всегда был уверен, что лучше Уитни никто с ролью не справится.
Были даже такие люди, которые отвергали Уитни по причине цвета её кожи. В фильме между телохранителем и звездой возникали романтические отношения. У многих были сомнения по поводу уместности подобного факта. Как это странно звучит сегодня, когда неудержимо темнеют даже диснеевские русалки, не правда ли? Голливуд всегда любил крайности...
Актёр же был на все сто процентов уверен, что нужно брать именно певицу, неважно какого цвета её кожа. Потрясающий, фантастический голос Уитни просто завораживал, он не мог никого оставить равнодушным. Именно этот факт вселял в Кевина абсолютную уверенность в своей правоте.
Некоторых смущал цвет кожи Уитни.
К счастью, фактор с цветом кожи вообще никак не влиял на мнение Костнера о выборе Хьюстон. «Каждый счёл своим долгом проинформировать меня о том, что она темнокожая, как будто я этого не знал», - с досадой рассказывал позже актёр. Возможно, было бы меньше негатива в её сторону, если бы на тот момент она находилась на пике своей славы. Например, двумя годами ранее, но случилось так, как случилось.
Уникальный и бесподобный голос Хьюстон - это был главный критерий для Костнера.
В итоге Кевин Костнер оказался прав
После выхода на экраны фильма «Телохранитель» осенью 1992 года, Уитни превратилась в звезду мировой величины. Кевин Костнер никогда и не сомневался, что она была таковой. Его абсолютная вера подарила зрителям один из самых красивых, романтичных кинохитов всех времён с прекрасными музыкальными композициями. Песни из этого фильма, исполненные уникальным голосом великолепной Уитни Хьюстон до сих пор популярны. Она действительно внесла в фильм натуральность и естественность, которых Кевин от неё ожидал.
Кассовые сборы доказали, что Кевин Костнер был прав.
Кассовые сборы «Телохранителя» составили колоссальные 411 миллионов долларов, что в очередной раз доказывает, что Хьюстон была абсолютно подходящим человеком для этой работы.
Финальный кадр фильма под потрясающую песню «I Will Always Love You», которую спела Уитни.
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