Русизмы в иностранных языках

Рассказываем о русизмах — исконно русских словах, которые так давно были внедрены в чужие языки, что уже воспринимаются их носителями как свои собственные.



Русский язык не только постоянно заимствует слова, но и раздает их другим языкам. Иногда это могут быть термины, отражающие реалии русской жизни (tsar, Soviet, perestroyka, siloviki, Sputnik, dacha, vodka, pirogge, borsht и пр.

Торг

Граница

Тройка

Мамонт и белуга

Чат-пат