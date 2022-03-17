«Правление трех юбок»: как фаворитки Людовика XV влияли на политику Франции

Фаворитка французского короля Людовика XV.
«Каждая женщина рождается с мечтой стать фавориткой короля», - именно эта фраза характеризует положение дел при дворе французских монархов. Титул официальной фаворитки короля позволял дамам не только вольно распоряжаться государственной казной, но и вмешиваться в политические дела страны, и даже влиять на личные взаимоотношения королевской четы. Людовик XV вошел в историю как монарх, который позволил своим фавориткам руководить страной. Это время назвали «правлением трех юбок».
Герцогиня де Шатору
Мари-Анн де Майи-Нель. Худ. Жан-Марк Натье. | Фото: ru.wikipedia.org.
Мари-Анн де Майи-Нель больше известна как герцогиня де Шатору. У нее было четыре сестры, трое из которых успели стать фаворитками Людовика XV. Когда Мари-Анн рано овдовела, она переселилась к своей старшей сестре в Версаль. Король тут же заприметил красавицу, но та, наоборот, вела себя очень сдержанно с Его Величеством. Но королям не принято отказывать. Тогда Мари-Анн де Майи-Нель поставила монарху несколько условий: удаление со двора ее старшей сестры (бывшей фаворитки), назначение пенсии в 50000 экю и официальное признание возможных совместных детей. Согласившись с требованиями строптивой красавицы, Людовик XV в 1743 году также даровал ей титул герцогини де Шатору.
Герцогиня де Шатору и Людовик XV.
Герцогиня имела огромное влияние на короля. В 1744 Людовик XV лично возглавил французскую армию, желая предстать в более выгодном свете перед своей фавориткой. Герцогиня поехала за ним тайно. Во время стоянок она селилась через два дома от королевской обители. Причем заранее в домах пробивались тайные сквозные проходы, чтобы влюбленные могли беспрепятственно встречаться.
В возрасте 27 лет Мари-Анн внезапно скончалась. Многие говорили, что ее отравили, но женщина умерла от гнилой горячки (тифа). Недоброжелатели радовались преждевременной кончине влиятельной любовницы, но появление последующих фавориток – мадам Помпадур и мадам Дюбарри – заставило их пожалеть об этом.
Маркиза де Помпадур
Маркиза де Помпадур. Франсуа Буше, 1758 г. | Фото: astiletto.ru.
В 1745 году на королевский бал-маскарад прибыла мадам д’Этиоль. Она была одета в костюм богини Дианы. Луи XV познакомился с ней, пригласил поужинать, а ночь она провела в королевских покоях. Через полгода мадам д’Этиоль была объявлена официальной фавориткой короля, теперь ее звали маркиза де Помпадур.
Удивительно, но на протяжении многих лет маркиза являлась центром любовных утех короля, будучи совершенно фригидной. Она была прекрасной актрисой: могла разыграть вожделение, страсть и оргазм в любой момент. А ведь король, который имел ненасытный сексуальный аппетит, часто запирался с маркизой в своих покоях по несколько раз в день. Надеясь стимулировать свое либидо, маркиза де Помпадур, ввела в рацион сельдерей, трюфели, ваниль.
Мадам де Помпадур. | Фото: upload.wikimedia.org.
Но чтобы оставаться фавориткой короля на протяжении многих лет, одной постели недостаточно. Маркиза могла предугадывать настроение Людовика с одного только взгляда, удивляла его, восхищала. Со временем эта женщина заменила монарха на заседаниях. Она влияла на внутреннюю и внешнюю политику. Семилетнюю войну историки называют «войной разгневанных женщин», т. к. Фридрих II (Пруссия) противостоял Елизавете Петровне (Российская империя), Марии Терезии (Австрия) и мадам Помпадур (Франция). Сам Фридрих II окрестил антипрусскую коалицию «союзом трех баб».
Когда маркиза стала понимать, что не удовлетворяет сексуальные потребности короля, она стала сама подбирать для него любовниц, оставаясь при этом в статусе официальной фаворитки. Когда же любовь угасла, их отношения переросли в крепкую дружбу. Людовик XV продолжал посещать маркизу и советоваться по многим вопросам вплоть до ее смерти в 1764 году.
Мадам Дюбарри
Портрет графини Дюбарри. Виже-Лебрен. | Фото: maximonline.ru.
После смерти маркизы де Помпадур ее сменила мадам Дюбарри. Эта женщина была незнатного происхождения, но, благодаря своему женскому обаянию и раскованности в постели, в 1769 году она оказалась в фаворитках стареющего Людовика XV. Придворных очень возмущала неряшливость Дюбарри, но, как ни странно, ее «стиль» ненадолго вошел в моду.
Специально эта женщина не вмешивалась в политику, но с ее мнением считались все. Сам же король был в восторге от Дюбарри. Он говорил, что эта женщина – единственная, кто мог заставить его забыть о 60-летнем возрасте. В период революции, уже после смерти Людовика XV, мадам Дюбарри обвинили, как и многих, в политических преступлениях и отправили на гильотину.
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