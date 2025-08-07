Для чего у старинных велосипедов «Пенни-фартинг» было огромное переднее колесо

В конце XIX столетия огромное распространение получили велосипеды с большим передним колесом. Мода на них быстро прошла, однако странные на вид велосипеды оказались настолько яркими, что оставили после себя мощнейший культурный след. Сегодня со знаменитыми «Пенни-фартинг» ассоциируется целая эпоха.
Символ поздней викторианской эпохи. |Фото: sarvelo.ru.
История велосипеда началась в 1817 году, когда немецкий профессор и барон Карл фон Дре разработал свою знаменитую «машину для бега» - первый двухколесный самокат. В 1830 году значительно улучшенную конструкцию предложил шотландский изобретатель Томас МакКолл, а в 1860 году на свет появился первый педальный велосипед. Его создателем стал француз Пьер Мишо. И вот, спустя 10 лет, в 1870 году другой выдающийся француз Джеймс Старли предложил свой большеколесный велосипед, который в последствии нарекут «Пенни-фартинг».
Чем больше колесо - тем быстрее. |Фото: hrdsindia.org.
Примечательно, что знаменитое название к «высокому колесу» прилипнет уже тогда, когда эти велосипеды выйдут из моды. Случится это в 1891 году. Придумают прозвище журналисты британского журнала «Bicycling News», используя названия двух английский монет пенни и фартинга. Первая металлическая деньга была намного больше второй. Разница в пропорция была примерно такая же, как и у колес в велосипеде Старли. Интересно и то, что продержался на рынке Пенни-фартинг всего 10 лет.
Увы, не так безопасны как современные. ¦Фото: treehugger.com.
При этом многим наверняка всегда было интересно, почему у Пенни-фартинга колеса настолько отличаются размерами. Дело в том, что использование большого колеса в месте установки педалей (привода), позволяло добиваться большей скорости при наименьшей затрате сил. По этой же причине в велосипеде МакКолла 1830 года с задним приводом, выдающимися размерами обладало именно заднее колесо. Если же говорить конкретно о Пенни-фартинге, то в его случае, увеличенное переднее колесо также позволяло добиться лучшей амортизации и большего комфорта во время езды. Увы, такие велосипеды оказались еще менее безопасны, чем современные из-за слишком высокого места посадки человека.
Можно и сегодня найти. |Фото: designindaba.com.
