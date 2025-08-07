Для чего у старинных велосипедов «Пенни-фартинг» было огромное переднее колесо

Символ поздней викторианской эпохи. |Фото: sarvelo.ru.

Чем больше колесо - тем быстрее. |Фото: hrdsindia.org.

Увы, не так безопасны как современные. ¦Фото: treehugger.com.

Можно и сегодня найти. |Фото: designindaba.com.