Что известно сегодня про 6 легендарные сокровищ, утерянных во время Второй мировой войны

1. Золото Ямаситы

Генерал Ямасита Томоюки.

Золото было собрано со всего Юго-Востока Азии.

Найденные слитки вполне возможно те самые сокровища Ямаситы.

2. Янтарная комната

Янтарные панели были дипломатическим даром.

Янтарный кабинет был самой роскошной комнатой во дворце.

Реставраторы восстановили Янтарную комнату во всём блеске её былого великолепия.

Восстановление Янтарной комнаты - результат многолетнего кропотливого труда реставраторов.

3. Золото Роммеля

Эрвин Роммель.

В Северной Африке было украдено огромное количество золота.

4. Окаменелости Пекина

Синантроп.

Реконструкция внешнего вида синантропа.

Музей пекинского человека на городище Чжоукоудань.

5. «Портрет молодого человека», Рафаэль

Рафаэль: «Портрет молодого человека».

6. СС Минден

Германское судно СС Минден.

Британский крейсер Калипсо.

Месторасположение СС Минден у берегов Исландии.