Что известно сегодня про 6 легендарные сокровищ, утерянных во время Второй мировой войны

Война всегда несёт с собой не только горе и смерть, а и всеобщий хаос. В таком положении очень удобно заниматься грабежом. Это можно делать абсолютно безнаказанно и просто бесконечно. Именно этим и занимались нацисты во время Второй мировой войны. Уничтоженным и украденным бесценным произведениям искусства, артефактам и другим сокровищам просто не было числа. В этом списке самые известные сокровища, потерянные человечеством в горниле Второй мировой.
После окончания войны было много рассказано историй о настоящих и о придуманных потерянных сокровищах. Эти истории сплелись между собой настолько тесно, что невозможно иногда отличить, где правда, а где ложь. Но все эти обрывочные сведения всегда будоражили умы различных искателей кладов и бесчисленных охотников за сокровищами.
1. Золото Ямаситы
Генерал Ямасита Томоюки.
Ямасита Томоюки был генералом Японской армии, оккупировавшей Филиппины в 1944 году. Император Хирохито приказал ему спрятать золотые слитки и огромное количество золотых украшений в филиппинских подземных тоннелях. По легенде тоннели были заминированы и оборудованы огромным количеством ловушек. Все входы и выходы замуровали вместе с работавшими там военнопленными и солдатами.
В общем, история пропавших несметных сокровищ, спрятанных «Малайским Тигром», так называли Ямаситу, покрыта тёмным флером тайн и загадок. Никому доподлинно неизвестна их истинная история. Историки знают только то, что это золото было собрано по всей территории Юго-Восточной Азии. Предназначалось оно для того, чтобы после капитуляции Японии в 1945 году иметь возможность продолжать войну.
Золото было собрано со всего Юго-Востока Азии.
Все исследователи склоняются к версии того, что японский император и его якудза грабили банки на захваченных территориях, похищали ценности из частных коллекций и музеев. Всё это вначале было свезено в Сингапур. Чуть позже сокровища переправили на Филиппины. Там след этих ценностей потерялся на долгие десятилетия.
В 1971 году в филиппинских пещерах экспедицией археологов, которую возглавлял Рогелио Роксас, был найден сундук с золотом. По слухам это и была часть потерянных сокровищ Ямаситы. Роксас утверждал, что это и всё остальное присвоил себе тогдашний президент Филиппин, Фердинанд Маркос.
Найденные слитки вполне возможно те самые сокровища Ямаситы.
Есть версии о том, что сокровища вывезло ЦРУ, сразу после окончания Второй мировой войны.
В 2017 году археологи наткнулись на одном из филиппинских островов на несметные сокровища из золотых слитков, общей стоимостью в несколько десятков миллиардов долларов. Но пока ещё историки не берутся точно утверждать, что это те самые сокровища.
2. Янтарная комната
Янтарные панели были дипломатическим даром.
Пётр I получил от прусского короля Фридриха Вильгельма I в 1716 году необычный и роскошный дипломатический дар. Это был набор панелей из натурального янтаря. Панели использовали для оформления царского дворца. Завершённость Янтарная комната обрела уже во время правления императрицы Елизаветы Петровны.
Янтарный кабинет был самой роскошной комнатой во дворце.
Янтарная комната стала главной дворцовой достопримечательностью. Во время Второй мировой войны она была варварски разобрана и вывезена нацистами в Кенигсберг. В 1944 году город подвергся бомбардировке союзных войск. Но до сих пор историки спорят о том, была ли разрушена Янтарная комната, а охотники за сокровищами всё ещё надеются её найти. Официально же считается, что она потеряна безвозвратно.
Реставраторы восстановили Янтарную комнату во всём блеске её былого великолепия.
Реставраторы Царскосельской янтарной мастерской восстановили в точности Янтарную комнату во всём её былом великолепии. Результат их кропотливого многолетнего труда можно увидеть сейчас в Екатерининском дворце.
Восстановление Янтарной комнаты - результат многолетнего кропотливого труда реставраторов.
3. Золото Роммеля
Эрвин Роммель.
Наиболее плотно окутано различными мифами такое сокровище Второй мировой войны, как легендарное золото Роммеля. Эрвин Роммель, генерал-фельдмаршал Германии и один из самых выдающихся полководцев Второй мировой. Роммель был настоящей «звездой» Третьего Рейха, если можно так выразиться. Этот военачальник блестяще провёл ряд операций в Северной Африке, настолько умело и хитро, что получил прозвище «лис пустыни».
В Северной Африке было украдено огромное количество золота.
По мнению историков, Роммель лично не имел отношения к похищенному золоту, хотя это легендарное сокровище до сих пор носит его имя. Во время военных действий нацистов в Тунисе ими было украдено огромное количество золота. Ценности переправили на остров Корсика, а потом на корабле в Германию. Именно по дороге туда, судно, предположительно, затонуло и след сокровищ потерялся.
4. Окаменелости Пекина
Синантроп.
Не все ценности, которые похищали фашисты, имели конкретную вещественную ценность и были созданы руками человека. Пекинские окаменелости — это кости, обнаруженные археологами в окрестностях Пекина ещё в 20-х годах прошлого века. Предположительно они принадлежат людям, которые жили в этой области более 700 тысяч лет назад. «Пекинский человек», или попросту синантроп, по мнению учёных, является тупиковой ветвью развития.
Реконструкция внешнего вида синантропа.
В 1941 году правительство Китая, решило отправить все эти научные ценности в США, чтобы сберечь от уничтожения вовремя военных действий. Получилось же так, что в это самое время США тоже вступили в войну и лагерь, где артефакты ожидали пересылки, был захвачен японцами. След сокровищ затерялся в военном хаосе.
Музей пекинского человека на городище Чжоукоудань.
До сих пор не известно кому в итоге достались черепа: американцам, японцам или китайцам? На месте обнаружения этих черепов в Чжоукоудане находится музей «Пекинского человека». Там выставлены слепки пекинских окаменелостей, но самых ценных экспонатов, конечно же, нет. Раскопки продолжаются в местности и сейчас, но пока археологи больше ничего не нашли.
5. «Портрет молодого человека», Рафаэль
Много было похищено нацистами произведений искусства, бесчисленное количество картин знаменитейших мастеров. Самая известная из них — «Портрет молодого человека», кисти великого итальянского художника эпохи Возрождения, Рафаэля.
Рафаэль: «Портрет молодого человека».
Полотно было украдено в 1939 году из польского музея принца Чарторыйских в Кракове. Поначалу картиной владел Ганс Франк. Он тогда был руководителем нацистского правительства в Польше. Произведение хранилось в Вавельском замке. При освобождении территории и аресте Франка, эта картина, как и многие другие ценности, отсутствовала. Судьба известного полотна до сих пор остаётся неизвестной.
6. СС Минден
Германское судно СС Минден.
Германское судно было загружено золотом доверху. Оно отбыло от берегов Бразилии 6 сентября 1939 года и направилось в Германию. По пути, у берегов Исландии SS Minden столкнулся с британскими крейсерами HMS Calypso и HMS Dunedin. Согласно легенде, Адольфом Гитлером было приказано капитану судна затопить корабль, если не будет возможности сбежать, лишь бы груз не попал в чужие руки.
Британский крейсер Калипсо.
Скорее всего так и было сделано. Золото считалось потерянным. Лишь в 2017 году было определено точное место, где затонул корабль. В том же году группа охотников за сокровищами из Британии, обнаружила громадный ящик, набитый слитками золота. Вес находки целых четыре тонны, а стоимость клада превышает сто миллионов долларов!
Месторасположение СС Минден у берегов Исландии.
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