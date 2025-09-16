1. Сахар в стиках

Казалось бы, когда мы используем периодически, а тем более, каждый день определённые вещи, то уж точно должны знать, как именно это делать с максимальной пользой. Вот только в реальности всё происходит совсем не так: даже столь привычные предметы , как ручка с колпачком или ватный диск многие из нас эксплуатируют не в том виде, как это задумывалось их создателями, а цель применения других вещей и вовсе не такая, как мы себе представляем. Вашему вниманию 14 вещей, с которыми мы сталкиваемся регулярно, а используем неправильно.

1. Сахар в стиках

Чтобы легко открыть стик, отрывать ничего не надо. /Фото: takprosto.cc

2. Отверстие в ложке для спагетти

Отверстие в ложке для спагетти поможет не переесть. /Фото: news.myseldon.com

3. Пресс для чеснока

Оказывается, многие из нас усложняют себе работу с чесночным прессом. /Фото: mpr-shop.ru

4. Отверстие ручки сотейника или сковородки

Отверстие в сковородке имеет две функции. /Фото: biol.spb.ru

5. Дверца холодильника

Не всем известно, что на самом деле нужно хранить на дверце холодильника. /Фото: morrozko.ru

6. Ящик под духовкой

Ящик под духовкой нужен не для хранения посуды. /Фото: exo-ykt.ru

7. Коробки с азиатским фаст-фудом

Упаковки от фаст-фуда куда функциональнее, чем кажется. /Фото: profiprint.in.ua

8. Отметки на шве тюбика

Тот случай, когда отметкам приписывают несуществующие особенности. /Фото: hsmedia.ru

9. Невидимка для волос

Не все девушки используют невидимки правильно. /Фото: photo-hair.ru

10. Ватные диски

Разная текстура у ватных дисков говорит о разных функциях. /Фото: uhodio.com

11. Отверстие в колпачке для ручки

Дырочка в колпачке ручки сделана из соображений безопасности. /Фото: aif.ru

12. Двуцветный ластик

Синяя часть ластика - не для ручки, оказывается. /Фото: tetrad.ru

13. Лоскут ткани, прилагаемый к новой вещи

Лоскут - не обязательно потенциальная заплатка. /Фото: tkaner.com

14. Самый маленький карман джинсов

История этого кармашка - долгая и занимательная. /Фото: textiletrend.ru