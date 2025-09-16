14 вещей, с которыми мы сталкиваемся регулярно, а используем неправильно

Казалось бы, когда мы используем периодически, а тем более, каждый день определённые вещи, то уж точно должны знать, как именно это делать с максимальной пользой. Вот только в реальности всё происходит совсем не так: даже столь привычные предметы, как ручка с колпачком или ватный диск многие из нас эксплуатируют не в том виде, как это задумывалось их создателями, а цель применения других вещей и вовсе не такая, как мы себе представляем.
1. Сахар в стиках
Чтобы легко открыть стик, отрывать ничего не надо. /Фото: takprosto.cc
Сегодня большинство из нас регулярно пользуется сахаром в стиках, ведь покупка кофе или чая на вынос для многих стало едва ли не ежедневным ритуалом. Однако часто мы обращаемся с ним совершенно не так, как было задумано: уж слишком распространённая является практика оторвать кончик пакетика, чтобы высыпать сахар. А в реальности автор этого нехитрого, но гениального изобретения Бенджамин Эйзенштадт, чтобы максимально упростить желание подсластить свой напиток, предлагал попросту разламывать стик посередине одним движением - по сути, для столь лёгкого манёвра понадобится только одна рука. Так что многие из пользователей пакетика с сахаром, оказывается, просто усложняют себе жизнь, отрывая кончик.
Интересный факт: когда его детище стало популярным, то Бенджамину Эйзенштадту это принесло скорее расстройство, ведь он был очень удручён тем, как большинство людей открывают стики. Дошло до того, что он стал ходить по кофейням и ресторанам и объяснять клиентам, как на самом деле обращаться с пакетиком с сахаром.
2. Отверстие в ложке для спагетти
У тех, кто имеет среди кухонных гаджетов ложку для спагетти, вряд ли используют отверстие, проделанное в ней, по первоначальному назначению. А всё потому, что считают, что она нужна для стекания с готового продукта воды. Однако на самом деле эта дырочка нужна для того, чтобы...не переесть. Равно как и не доесть: отверстие позволить отмерить пучок спагетти массой в 80 грамм, который считается идеальной порцией спагетти для одного человека.
3. Пресс для чеснока
Оказывается, многие из нас усложняют себе работу с чесночным прессом. /Фото: mpr-shop.ru
Чесночный пресс, конечно, является весьма полезной штукой во время приготовления блюд - его способность раздавить зубчик чеснока буквально за секунду значительно упрощает процесс готовки. Однако руки подавляющего большинство хозяек всё равно остаются в резком запахе, ведь чистить его приходится вручную. Вот только на самом деле эта манипуляция с чесноком попросту не нужна. А всё потому, что применение чесночного пресса в принципе не предполагает чистку зубчика: конструкция гаджета такова, что не позволить кусочкам шкурок выбраться наружу - все они останутся внутри.
4. Отверстие ручки сотейника или сковородки
Отверстие в сковородке имеет две функции. /Фото: biol.spb.ru
У большинства сковородок, сотейников или ковшиков на ручке предусмотрено отверстие. Зачастую его если и используют, то только чтобы хранить их подвешенными на крючках. Но у этой прорези есть ещё одна весьма полезная функция: в неё можно вставлять ложку, которой перемешивается блюдо, что готовится в этой сковороде или сотейнике - это гораздо удобнее, чем каждый раз оставлять грязный прибор на столе или его постоянно мыть.
Совет от Novate.ru: в случае, когда ручка, в которой предусмотрено отверстие, нагревается во время приготовления пищи, этот лайфхак лучше не применять к ложкам из стали или, тем более, алюминия - они очень теплопроводны, и если оставить такой прибор в прорези надолго, то потом, схватившись за неё, можно даже обжечься.
5. Дверца холодильника
Не всем известно, что на самом деле нужно хранить на дверце холодильника. /Фото: morrozko.ru
Устройство дверцы холодильника как будто подсказывает, что проще всего разместить там жидкие продукты, которые хранятся в бутылках или картонных коробках. Поэтому большинство из нас хранит на ней молоко, кефир, соки или питьевые йогурты. Однако в реальности всё не совсем так, и хранение той же «молочки» именно в этой зоне холодильника - не самое лучшее решение. А всё потому, что конструктивно дверца является самым тёплым местом в гаджете, и значит, что скоропортящиеся продукты лучше убрать от него подальше, а использовать его можно для хранения того, что можно оставить и при комнатной температуре, например, соусы.
6. Ящик под духовкой
Ящик под духовкой нужен не для хранения посуды. /Фото: exo-ykt.ru
У многих духовок в конструкции предусмотрены ящики снизу, однако используют его совсем не по назначению. Чаще всего хозяйки, желая сэкономить место на кухне, предпочитают эксплуатировать его в качестве своеобразного ящика для хранения сковородок или формочек для выпекания. А вот инженеры, которые разрабатывали духовки, называли этот ящик согревающим и предусматривали, что туда можно разместить готовые блюда, чтобы они не остывали или разогревались, в тот момент, пока в духовка ещё работает.
7. Коробки с азиатским фаст-фудом
Упаковки от фаст-фуда куда функциональнее, чем кажется. /Фото: profiprint.in.ua
Готовая еда из азиатских стран давно завоевала популярность на отечественных просторах. А вот толком разобраться, как именно следует обращаться с упаковкой от неё, успели ещё не все её любители. Чаще всего много времени уходит на то, чтобы попытаться выловить палочками последнюю лапшу или рис, а на самом деле конструкция коробки предусматривает её разворачивание в форму своеобразной тарелочки, чтобы превратить процесс трапезы максимально удобным.
8. Отметки на шве тюбика
Тот случай, когда отметкам приписывают несуществующие особенности. /Фото: hsmedia.ru
Пожалуй, нет сегодня таких тюбиков от какого-нибудь крема или зубной пасты, чтобы на их шве не была нанесена цветная полоска. И большинство обывателей уверено, что её оттенок говорит о том, сколько «химии» в продукт было добавлено: мол, если она зелёная, значит, паста или крем максимально натуральные, а если черная - то такое лучше вообще не брать из-за высокого количества вредных веществ в составе. Однако в реальности все эти градации и расшифровки - не более чем миф, а полоски на швы наносят для удобства в процессе производства самого тюбика, и с качеством того, что в него заливают, оно никак не связано.
9. Невидимка для волос
Не все девушки используют невидимки правильно. /Фото: photo-hair.ru
Многие девушки, вне зависимости от длины волос, хотя бы раз в жизни использовали заколки-невидимки - они удобные и малозаметные. Однако чаще всего их размещают в причёске неправильно, точнее - вверх ногами. Всё дело в том, что волнистую их часть следует повернуть к коже головы, а гладкую оставить снаружи. Именно так она и была задумана её изобретателями - в таком положении она будет удерживать волосы дольше и надёжнее.
10. Ватные диски
Разная текстура у ватных дисков говорит о разных функциях. /Фото: uhodio.com
Ватные диски могут быть разных видов, например, часто на полках магазинов продаются гладкие с обеих сторон. А есть такие, у которых одна сторона выполнена с рельефным рисунком. Мало кто знает, но такие диски способны выполнять сразу две функции: именно поверхность с рисунком предназначена для очищения кожи или снятия макияжа, а вот гладкая сторона может использоваться как раз при обратном процессе - для нанесения тонального крема, если кто-то предпочитает именно такой вариант.
11. Отверстие в колпачке для ручки
Дырочка в колпачке ручки сделана из соображений безопасности. /Фото: aif.ru
У всех ручек, которые имеют колпачки, последние будут иметь отверстие. И предположений относительно того, зачем оно там нужно, среди обывателей ходит немало: самое распространённое говорит о том, что с его помощью паста не пересыхает. Однако на самом деле эта маленькая дырочка выполняет куда более важную функцию и размещена там исключительно из соображений безопасности. Всё дело в том, что разработчики задумались о том, что столько маленький предмет как колпачок от ручки маленький ребёнок может случайно проглотить, и чтобы он не задохнулся в такой ситуации, в них и проделывают отверстия.
12. Двуцветный ластик
Синяя часть ластика - не для ручки, оказывается. /Фото: tetrad.ru
Пожалуй, нет более распространённого мифа об использовании всем знакомой вещи, чем тайна красно-синего ластика: подавляющее большинство его владельцев, особенно учеников начальной школы уверенны, что синяя часть «стирачки» предназначена для удаления чернил от ручки. Более того, при этом почти никого не смущает, что в результате таких манипуляций она оставит после себя скорее грязь, чем чистый лист. И напрасно, ведь на самом деле ластик в принципе не сможет справиться с пастой - таким он попросту не задумывался. А цветовая градация предназначена для того, чтобы разметить, какая часть «стирачки» работает интенсивнее: так, красная сторона справится с грифелем на менее плотной бумаге, а там, где ей удалить всё не под силу, или бумага более плотная, как раз и понадобится синяя сторона.
13. Лоскут ткани, прилагаемый к новой вещи
Лоскут - не обязательно потенциальная заплатка. /Фото: tkaner.com
Практически всегда, приобретая вещь в магазине одежды, можно заметить, что к её бирке будет прикреплён кусочек ткани, аналогичной той, из которой сшита сама вещь. И большинство из нас уверены, что его функционал подобен дополнительной пуговице: последнюю можно пришить на место оторвавшейся, а первый выполнит роль заплатки при необходимости. Однако в реальности к ремонту одежды он не имеет никакого отношения: этот лоскуток пригодится для проверки ткани при стирке: уж лучше на ней проверить её «совместимость» с отдельными температурными режимами или различными моющими средствами, чем на самой вещи.
14. Самый маленький карман джинсов
История этого кармашка - долгая и занимательная. /Фото: textiletrend.ru
Вряд ли найдётся такой человек, который хотя бы раз не задумывался над назначением самого маленького кармашка, который всегда пришивают на джинсы. Однако его первоначальная функция на самом деле давно потерялась в истории: всё дело в том, что в XIX столетии, когда деним завоевал огромную популярность в качестве материала для одежды не только фермеров и рабочих, этот кармашек использовался, чтобы носить карманные часы. Время последних давно ушло, однако дизайнеры и модельеры предпочли попросту отказаться от смены классического фасона ставших уже легендарными штанов. Но это не значит, что этот кармашек бесполезный - в нём и сегодня можно хранить небольшие предметы, которые должны быть у владельца джинс всегда под рукой, например, мелочь или зажигалку.
