5 закрытых городов Советского Союза, и что там производили

1. Арзамас-16

Секретный город для создания атомного оружия. |Фото: ya.ru.

2. Загорск-6

Для создания биологического оружия и средств защиты. |Фото: ya.ru.

3. Свердловск-44

Здесь обогащали уран. |Фото: drive2.ru.

4. «Мирный»

Летают отсюда до сих пор. |Фото: spacegid.com.

5. Межгорье

Что здесь находится - не понятно. |Фото: Яндекс.Карты.