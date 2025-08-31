5 закрытых городов Советского Союза, и что там производили

Латинская максима о том, что оружие хранит мир, многим покажется кощунственной. И с ней действительно можно поспорить. К сожалению, точно не получиться поспорить с тем, что с оружием лучше, чем без него. США и СССР во второй половине XX века фактически находились в состоянии войны. Оба государства отчаянно соревновались во всем, начиная от спорта и заканчивая полетами в космос.
1. Арзамас-16
Секретный город для создания атомного оружия. |Фото: ya.ru.
Пожалуй, самый известный на сегодняшний день закрытый город Советского Союза. Настоящее название – Саров. В ЗАТО поселок превращен в 1947 году. Именно здесь разрабатывалось советское ядерное оружие с 1943 года. Именно здесь в последствии была создана знаменитая «Царь-бомба». Первоначально ЗАТО называлось «Арзамас-75», однако цифра 75 прочти полностью совпадала со значением километража от Сарова до Арзамаса, что нарушало секретность. Поэтому 75 поменяли на 16. Сегодня в Сарове находится Федеральный ядерный центр России.
2. Загорск-6
Для создания биологического оружия и средств защиты. |Фото: ya.ru.
Закрытый город, построенный в 1959 году. Находится недалеко от Сергиево-Посада. Местный научный центр занимался вопросам биологического и вирусного оружия, создания средств наступления и защиты. В первую очередь здесь работали с геморрагическими лихорадками. И да, у Советского Союза были свои биолаборатории, как и у любой другой крупной страны.
3. Свердловск-44
Здесь обогащали уран. |Фото: drive2.ru.
Сегодня это город Новоуральск. Данное ЗАТО известно в первую очередь благодаря тому, что было одним из объектов советской ядерной программы. Правда, в Свердловск-44 ничего не разрабатывали. Здесь занимались обогащением урана. Необходимые промышленные мощности здесь принялись возводить в 1946 году. В 1949 году именно в Свердловске-44 была сделана начинка для первой советской ядерной бомбы. С 1970-х годов некоторая продукция данного ЗАТО шла в том числе на экспорт. С 1990-х годов местный завод переквалифицировали в производителя низкообогащенного урана, большая часть которого после развала СССР идет на экспорт.
4. «Мирный»
Летают отсюда до сих пор. |Фото: spacegid.com.
Закрытый город в Архангельской области России. Именно здесь находится советский и российский космодром Плесецк, построенный в 1966 году. Создавался он главным образом для военных нужд. Спутники в космос с Плесецка запускают по сей день. Интересный факт: с работой космодрома связан так называемый «Петрозаводский феномен» или «Петрозаводское диво». Световое явление, произошедшее 20 сентября 1977 года и воспринятое рядом советских и финских граждан, как явление инопланетян… На самом деле это был неудачный пуск баллистической ракеты. Вот только известно об этом стало только в конце 1980-х годов, когда Плесецк рассекретили.
5. Межгорье
Что здесь находится - не понятно. |Фото: Яндекс.Карты.
Что именно находится в Межгорье – не известно. Город был частично секретным в годы СССР, однако статус ЗАТО приобрел только в 1995 году уже после развала страны Советов. Это служит дополнительным подтверждением тому, что на протяжении десятилетий в двух секретных военных частях в Межгорье находилось что-то по-настоящему особенное. Американская разведка на этот счет озвучивает два предположения. Первое: в Межгорье с советских времен находятся правительственные бомбоубежища на случай ядерной войны. Второе: там находится один из центров управления автоматической системы ответного ядерного удара «Периметр». Впрочем, не исключено, что оба предположения ложны.
