10 лучших суперавтомобилей из комиксов, которые хотелось бы увидеть в реальной жизни

Бэтмобиль эры Тима Бертона и другие фантастические суперавто.
Фильмы и комиксы про супергероев всегда пользовались особой популярностью. А у каждого уважающего себя супергероя обязательно есть автомобиль, возможностям которого могут позавидовать даже владельцы самых современных машин. В нашем обзоре 10-ка лучших суперавто для супергероев. Остаётся надеяться, что эти фантастические модели вдохновят современных инженеров и дизайнеров.
1. Автомобиль таинственных людей
Автомобиль таинственных людей.
Эта глыба металла на колесах использовалась исключительно в качестве защиты своих пассажиров, причем делала это весьма успешно. Даже после списания этого автомобиля, инженеры не поняли, как правильно разобрать его.
2. Невидимая подводная лодка-автомобиль Человека-русалки
Невидимая подводная лодка-автомобиль Человека-русалки.
Очевидно, что под водой автомобиль найти непросто. В итоге Человек-русалка и Очкарик нашли необычное решение — невидимая подводная лодка, которая стала их незаменимым спутником в борьбе с преступностью на долгие десятилетия.
3. Мотоцикл Капитана Америки
Мотоцикл Капитана Америки.
Национальный герой США - Капитан Америка отправлялся почти на все свои приключения на верном двухколесном друге — изготовленном по индивидуальному заказу мотоцикле Harley Davidson.Этот байк был просто непобедимым, когда Капитан Америка прикреплял к нему спереди свой знаменитый красно-бело-синий щит.
4. Aston Martin DB5 Джеймса Бонда
Aston Martin DB5 Джеймса Бонда.
Aston Martin DB5 Джеймса Бонда, несомненно, является одним из самых узнаваемых в мире геройских автомобилей. Не стареющий со временем дизайн Aston Martinи куча супер-шпионских гаджетов — разве можно желать еще чего-то другого.
5. Mach 5гонщика Спиди
Mach 5гонщика Спиди.
Независимо от того, в какие бы неприятности не попал гонщик Спиди, он всегда мог найти выход благодаря своему верному стальному коню Mach 5, а также огромному ассортименту инструментов и супер-гаджетов. Авто было практически идеальным, а управлялось оно набором многофункциональных кнопок, расположенных в центре рулевого колеса.
6. Боевой фургон Карателя
Боевой фургон Карателя.
Благодаря вооружению, как будто вышедшему из ночных кошмаров, этот боевой фургон был готов отправиться в любую минуту на любое задание. А если по дороге попадутся серьезные враги, то под рукой всегда было 20 000пуль калибра 0,223.
7. Audi R8 E-Tron Железного Человека
Audi R8 E-Tron Железного Человека.
Когда Тони Старк не летал в одном из своих супер-костюмов, то он разъезжал на одном из великолепных автомобилей из своей личной коллекции автомобилей. Одним из его наиболее заметных автомобилей являлся электрический Audi R8. Человек из будущего за рулем автомобиля будущего.
8. Бэтмобиль эры Тима Бертона
Бэтмобиль эры Тима Бертона.
В фильме "Бэтмен" режиссера Тима Бертона мир увидел один из самых уникальных дизайнов автомобиля для супергероя. Почти 7-метровый Бэтмобиль был на целый метр длиннее древнего Buick Roadmaster, но при этом был гораздо более смертоносным. И, конечно, более крутым.
9. Blackbirdлюдей-Икс
Blackbirdлюдей-Икс.
Что может быть лучше для перевозки команды мутантов-супергероев по всему миру, чем специально сконструированный сверхзвуковой самолет-невидимка?
10. Tumbler Бэтмена
Tumbler Бэтмена.
Tumbler не только изменил представление о внешнем виде автомобиля Бэтмена для борьбы с преступностью, он также помог герою еще более эффективно спасать жизни — авто умело ездить по стенам.
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