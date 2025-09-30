Фэшн-уловки модниц эпохи СССР, которые помогали выделиться из толпы

Советские модницы создавали довольно яркие образы.
Нам, поколению, избалованному изобилием одежды отечественного и зарубежного производства, трудно представить пустые магазины, о которых рассказывают бабушки. На самом деле дефицит товаров – это не преувеличенная выдумка, а реальность, в которой довелось жить советским женщинам.
1. Откуда бралось вдохновение
Модные идеи для работниц и крестьянок
Разумеется, модницам приходилось прикладывать немало усилий для того, чтобы выглядеть на все сто. Многие из них самостоятельно шили и вязали одежду по выкройкам, взятым из журналов мод. Немецкое издание Burda Moden стала палочкой-выручалочкой для женщин страны, в которой мода значительно отставала от западных тенденций.
Следует отметить недюжинную смекалку модниц СССР. Вряд ли западным женщинам приходило в голову сшить стильное платье-солнце из мужской рубашки (взятой у отца или мужа) ил украсить блузку рюшами, которые изначально являлись кружевными оборками на подушках. Одним словом, русские модницы не унывали, а с оптимизмом брались за рукоделие и различные переделки, давая старым вещам новую жизнь.
Однако не только журналы мод являлись источниками вдохновения и идей для женщин. С появлением на экранах советских кинотеатров фильмов американского производства изменились и тенденции в моде. Она стала более приближенной к западной.
2. Фэшн-лайфхаки советских модниц
Красная обувь стала настоящим модным прорывом в СССР.
Какие же уловки использовали женщины в СССР для создания стильного образа? Расскажем о наиболее популярных.
1. Яркая обувь. Желание выглядеть, как иностранка, побуждало советских девушек использовать фантазию. Индустрия СССР предоставляла гражданам весьма ограниченный выбор обуви. Изготавливалась преимущественно продукция черного и коричневого цветов. Для создания яркого и оригинального образа женщины вырезали из разноцветной фольги кружочки маленьких размеров и клеили их на обувь черного цвета. Для лучшей фиксации применялся лак. Когда на отечественном рынке появились белые туфли, модницы, недолго думая, предпочли их темным изделиям. При этом цвет обуви не оставался неизменным.
Изобретательные модницы отдавали белые туфли в мастерские для покраски в более оригинальный и необычный цвет. Разумеется, обувщики выполняли капризы клиенток. Однако крашеные изделия недолго служили своим хозяйкам – нанесенное покрытие трескалось и осыпалось.
На закате 70-х годов прошлого столетия начался бум на красную обувь. При этом было абсолютно не важно, из какого материала она изготовлена (натуральной или искусственной кожи, замши, вельвета и т.д.). Преимуществом изделий являлось то, что их не нужно было красить.
2. Желтые носки. В СССР был период, когда на пике моды были носки желтого цвета. Надо отметить, что в то время это крайне дефицитный товар, достать который практически нереально. Правда, некоторым модницам выпадала «удача» найти в магазинах мужские носки желтого цвета. И хотя размер у изделий был аж 45-й, они не унывали и носили их, дважды подогнув. Однако, в таких случаях снимать обувь женщины могли лишь дома.
И кто догадается, что на ногах модницы мужские носки?
3. Джинсы. Носить их было мечтой советских людей. Однако стоимость этих изделий порой в два раза превышала месячный оклад рабочего человека. Дороговизна была не единственной проблемой. Джинсы являлись дефицитным товаром, и советским модницам приходилось покупать не тот размер, который подходит по фигуре, а тот, что имелся в наличии на прилавках.
В таких ситуациях девушки использовали специальный лайфхак. Изделие замачивали в воде, затем наполняли ванну водой и, лежа, в ней, натягивали мокрые джинсы. На этом жертвы модниц не заканчивались. Им следовало носить мокрую обновку до тех пор, пока джинсовая ткань полностью не просохнет. Данный лайфхак позволял растянуть джинсы. Если же при их ношении советская гражданка замечала, что ей сильно перетягивает живот, она дополняла образ длинной блузкой.
Джинсы были мечтой советской молодежи, потому что далеко не каждому была по карману такая обновка
4. Брюки-клеш. В конце 70-годов в СССР модно носить брюки-клеш. Изделия низкой посадки пользовались бешеной популярностью. Особенно актуальны были брюки-клеш в широкую полоску. Молодежь, любившая проводить время в клубах, применяла особый лайфхак для того, чтобы выглядеть более продвинуто. На брюках-клеш делалась встречная складка, к которой прикрепляли маленькую лампочку. Провод лампочки прятали в боковой шов изделия, а батарейка размещалась в кармане. Такая выдумка позволяла получить желаемый результат – брюки светились в темноте клубного помещения.
Брюки-клеш от бедра быстро завоевали сердца советских модниц
5. Вязаные топы. Одной из самых популярных модных идей, взятых советскими женщинами из заграничных журналов, стали вязаные топы. Девушки, обладающие навыками рукоделия, вязали из самостоятельно. Те же, кто не владел таким талантом, просили связать для них модный топ мам и бабушек. При этом готовая одежда украшалась различными аппликациями, выполненными в виде цветочных композиций, сердечек, бабочек и т.д.
Ради того, чтобы выглядеть модно, советские женщины готовы были свободное время посвящать вязанию
К счастью, современному поколению не нужно ходить в мокром, чтобы растянуть изделие, поскольку практически всегда можно найти джинсы подходящего размера. Да и отечественная мода уже давно не отстает от западной. Хотя сейчас уловки советских модниц многим могут показаться странными, но в них однозначно заметно стремление к прекрасному.
