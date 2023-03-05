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Самая скандальная реклама American Apparel

Реклама, как известно, двигатель торговли. Но популярного производителя повседневной одежды American Apparel она, кажется, двигала совсем не в том направлении — на днях компания, первый магазин которой открылся больше десяти лет назад, объявила о запуске процедуры банкротства.

American Apparel всегда отличалась провокационными рекламными кампаниями и съемками для каталогов, которые регулярно подвергались серьезной критике, неоднократно запрещались и становились предметом судебных разбирательств и обвинений в сексизме.

Самая скандальная реклама American Apparel

Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).

Самая скандальная реклама American Apparel

Эта реклама, судя по всему, имитирует селфи основателя и главного идеолога компании Дова Чарни в постели с моделью.

Самая скандальная реклама American Apparel

«Сделано в Бангладеш». Нет, не джинсы — модель. Эта реклама 2014 года с участием сотрудницы компании, родившейся в Бангладеш и переехавшей с родителями в Калифорнию в возрасте 4 лет, была призвана обратить внимание на равноправную HR-политику компании.

Самая скандальная реклама American Apparel

Ну, тут все предельно прозрачно.

Самая скандальная реклама American Apparel

По слухам, эти волосатые ноги также принадлежат Дову Чарни. В прошлом году по решению совета директоров он был уволен из собственной компании за непристойное поведение.

Самая скандальная реклама American Apparel

«Мы открылись». Речь, конечно, идет о новом магазине. Но не заметить «тонкий» намек просто невозможно.

Самая скандальная реклама American Apparel

«Знакомьтесь, это Софи. Студентка из Монреаля. Она встретила сотрудника American Apparel на улице и в тот же вечер снялась в этой рекламе».

Самая скандальная реклама American Apparel

Боди и чулки. Что еще надо женщине для счастья?

Самая скандальная реклама American Apparel

«Она любит свои носки». А еще она порноактриса. Ну, просто так удачно сложилось…

Самая скандальная реклама American Apparel

Это Фэй Рейган. В свободное от плавания и рекламы время она тоже снимается в порно.

Самая скандальная реклама American Apparel

«Колготы». Судя по выражению лица модели — какие-то волшебные колготы.

Самая скандальная реклама American Apparel

Очередной тонкий намек на толстые обстоятельства.

Самая скандальная реклама American Apparel

Это реклама брюк. Вы заметили брюки?

Самая скандальная реклама American Apparel

Постель — есть. Полуголая девушка — на месте. Минуточку, а что мы вообще тут рекламируем?.. В целом для Японии эта реклама не такая уж и скандальная.

Самая скандальная реклама American Apparel

Это майкостринги. Или стрингомайка. Куда такое надеть? Ох, даже не спрашивайте…

Самая скандальная реклама American Apparel

Если вы вдруг засомневались, American Apparel все-таки рекламирует одежду. Иногда.

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