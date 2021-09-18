Мужчины мыслят чётко, по делу, и нередко — парадоксально. Парадоксально, разумеется, с точки зрения женщин.
Публикуем подборку открыток, демонстрирующих мужской подход к делу.
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20 открыток, демонстрирующих мужской подход к делу
Мужчины мыслят чётко, по делу, и нередко — парадоксально. Парадоксально, разумеется, с точки зрения женщин.
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