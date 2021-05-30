«Телекомпания ВИД представляет»: откуда взялась заставка, которая в 90-е пугала детей

В конце 1980-х годов на отечественном телевидении стали появляться новые креативные программы. Многие семьи тогда целыми вечерами смотрели программы телекомпании «ВИД», заставка которой пугала всех маленьких детей не одно десятилетие. Наверняка, даже сегодня многие с содроганием вспоминают ту загадочную, выползающую из темноты голову.
Оригинал маски. /Фото: yandex.tm.
Телекомпания «ВИД» выпускала на голубой экран несколько своих собственных проектов. Соответственно студия с самого начала хотела их объединить так, чтобы зритель сразу же понимал, кто работал над представленным контентом. Наиболее простой, очевидный и в тоже время действенный способ сделать это – создать подходящую заставку, показ которой будет предшествовать каждому выпуску телевизионного шоу.
Листьев и Назимова. /Фото: youtube.com.
Заставка была придумана супругой Владислава Николаевича Листьева (первый генеральный директор телеканала ОРТ) Альбиной Назимовой, которая трудилась на посту реставратора музея Востока. Именно она предложила использовать для создания заставки маску китайского философа Го Сяна, который жил в Китае в 3-4 веке нашей эры. При этом руководство музея запретило использовать фактическое изображение маски. По этой причине творческий коллектив студии решил ее переработать.
Интересный факт: маска Го Сяна считается символом благополучия, а сидящая не его голове лягушка - символом богатства.
Заставка, которая пугала всех детей. /Фото: otvet.mail.ru.
В первую очередь с маски Го Сяна исчезли его необычно большие уши. Творческий коллектив решил, что выпускать в качестве заставки «несуразного чебурашку» будет не самым лучшим решением. Также изменению была подвергнута мимика изображения. В оригинале Го Сян улыбается, в то время как на заставке «ВИД» выражение лица у него исключительно мрачное и даже неприятное. Иронично, но после все преобразований ВИДовский Сян стал похож на Бориса Ельцина.
Замысел был неплохой. /Фото: newizv.ru.
В первоначальном варианте заставки появление маски сопровождалось пугающим звуком фанфар. В последствии они были также дополнены музыкой Рацкевича, а также ужасным стрекотанием, которое напоминает звук работы какого-то инструмента.
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