«Древнее будущее»: в пустыне штата Юта открывается постапокалиптический глэмпинг

Воплощение в жизнь фантазий о «Безумном Максе» и «Звездных войнах» в «древнем будущем» глэмпинга под названием OutpostX (концепт). | Фото: mymodernmet.com.

Территория глэмпинга OutpostX имитирует потрескавшееся от жары дно высохшего озера (рендеринг). | Фото: chamberstays.com.

Необычная трактовка эстетики гостиничного комплекса OutpostX превращает его в съемочную площадку научно-фантастического фильма (цифровая визуализация).

«Древнее будущее» уже наступило, мечтающие почувствовать первобытным человеком в окружении благ цивилизации смогут это сделать в августе 2023 года (концепт OutpostX). | Фото: chamberstays.com.

Четыре вида отельных номеров OutpostX, которые позволят реализовать даже самые безумные мечты отдыхающих (цифровая визуализация).

Номер имитирующий гигантский валун предназначен для отдыха семьи из 4-х человек (концепт OutpostX).

Современные «пещерные люди» смогут отдохнуть с комфортом и незабываемыми приключениями (концепт OutpostX).

Роскошная «Пещерная вилла» в два раза больше «валуна», хотя также рассчитана на проживание 4-х человек (концепт OutpostX).

Фактурный экстерьер и интерьер «Пещерной виллы» создан с помощью технологии «искусственный камень» (концепт OutpostX).

Для романтиков больше подойдет номер, представляющий собой прозрачный купол и зеркальный куб, где можно спать или нежиться в гидромассажной ванне под звездным небом (концепт OutpostX).

Домик на дереве Sky Lodge обещает реализовать мечты детства (концепт OutpostX).

Пещерно-купольный спа-центр порадует экзотическими процедурами и колоритным оформлением (концепт OutpostX).

Любителей «горячительных» развлечений ждет сауна (концепт OutpostX). | Фото: chamberstays.com.

По огромной территории «лунной поверхности» глэмпинга OutpostX предусмотрено передвижение на особом виде транспорта из гаража «флота песчаных круизеров » (рендеринг). | Фото: timeout.com.

Вторым этапом обустройства территории OutpostX станет высадка леса, создание водоема, особых зон для отдыха и развлечения посетителей глэмпинга (цифровая визуализация).