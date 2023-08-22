«Древнее будущее»: в пустыне штата Юта открывается постапокалиптический глэмпинг

Почти 100 гектаров южной пустыни штата Юта превратили в гламурный глэмпинг под названием OutpostX. Десять футуристических номеров, оформленных в различном стиле предназначены для незабываемого отдыха авантюристов и романтиков, предпочитающих сказочный отпуск под звездами практически на съемочной площадке научно-фантастического фильма. При этом им не придется кормить комаров в неудобной палатке или спать на земле, разработчики эко-домиков позаботились о комфорте своих гостей, которые погружаются в мир «древнего будущего».
Воплощение в жизнь фантазий о «Безумном Максе» и «Звездных войнах» в «древнем будущем» глэмпинга под названием OutpostX (концепт). | Фото: mymodernmet.com.
Хорошая новость для любителей неординарного отдыха, которые предпочитают расслабляться на лоне природы в комфортных условиях , да еще и в нереальном окружении. Открывается новый глэмпинг (англ. Glamping, разновидность кемпинга, в котором предлагается комфорт гостиничного номера на лоне природы) на 100 гектарах «лунного пейзажа» пустыни штата Юта. Расположенный рядом с семью национальными парками, новый отельный комплекс позволит погрузиться в природную красоту региона в весьма неожиданном окружении – на дне озера, которое в летнее время превращается в потрескавшийся глиняный пейзаж. Потустороннее зрелище, напоминающее бесплодную научно-фантастическую пустынную планету в зимнее же время, превратится в замерзшую водную гладь, на которой мороз нарисует захватывающей красоты мраморные узоры (речь идет о стилистическом оформлении территории глэмпинга, конечно же).
Территория глэмпинга OutpostX имитирует потрескавшееся от жары дно высохшего озера (рендеринг). | Фото: chamberstays.com.
Трэвис Чемберс, основатель и идейный вдохновитель постапокалиптического оформления Outpost X, свое решение объясняет так: «Побывав в таких местах, как Тулум, пустыня Сахара и Ближний Восток, я всегда был поражен особой атмосферой и уникальным ощущением нереальности происходящего, которые возникает в подобных местах. Это вдохновило меня на создание пространства, которое отклоняется от шаблонных принципов, часто встречающихся в гостиничной архитектуре США. Проект Outpost X является свидетельством этого вдохновения, предлагая опыт проживания, который переносит гостей в новый и захватывающий мир».
Необычная трактовка эстетики гостиничного комплекса OutpostX превращает его в съемочную площадку научно-фантастического фильма (цифровая визуализация).
Редакция Novate.ru хотела бы отметить, что проект находится на стадии завершения, гости смогут увидеть «древнее будущее» и остаться на пару тройку ночей уже в августе этого года. Чтобы это произошло как можно скорей, во время реализации проекта устроители запустили кампанию на Indiegogo (глобальная платформа финансирования творческих проектов, предусматривающая общественное финансирование), собрав на данный момент более 672 тыс. долларов.
«Древнее будущее» уже наступило, мечтающие почувствовать первобытным человеком в окружении благ цивилизации смогут это сделать в августе 2023 года (концепт OutpostX). | Фото: chamberstays.com.
Стоит отметить, что идея организации удивительного во всех отношениях гостиничного комплекса всецело принадлежит Трэвису Чемберсу, имеющему огромный опыт работы в сфере СМИ и индустрии гостеприимства. В пресс-релизе сообщается: «Ранее Трэвис Чемберс возглавлял компанию под названием Chamber Media, где он регулярно строил, трансформировал и демонтировал нереальные съемочные площадки, стоимость которых стартует от 100 тысяч долларов США. Этот опыт вдохновил его на создание концепции зоны отдыха, которая напоминает самые сюрреалистические фоны из фильмов, но при этом достаточно основательна, чтобы выдержать испытание временем и обеспечить незабываемыми впечатлениями своих гостей. Он является пионером эстетики дизайна, которую он называет «древним будущим», сочетающей в себе доисторические времена с современной роскошью и научной фантастикой кинолент, представляющих мир будущего. В этом проекте он принял природу в основе своих разработок, которая неожиданным образом переплелась с инновационными технологиями».
Четыре вида отельных номеров OutpostX, которые позволят реализовать даже самые безумные мечты отдыхающих (цифровая визуализация).
Особенности организации отельного комплекса: Глэмпинг на момент открытия будет состоять из 10 блоков, оформленных согласно четырех уникальных концепций, сочетающих в себе потрясающие элементы различных архитектурных стилей популярных в разных точках мира. Команде Chamber Stays, которая занималась разработкой проекта OutpostX, потребовалось около двух лет, чтобы гости смогли заглянуть в потусторонний мир, в сферу за пределами понимания обычных людей.
Номер имитирующий гигантский валун предназначен для отдыха семьи из 4-х человек (концепт OutpostX).
Современные «пещерные люди» смогут отдохнуть с комфортом и незабываемыми приключениями (концепт OutpostX).
Модельный ряд Fantasy Lux, является впечатляющим художественным триумфом компании и предназначен он для полного погружения в неожиданный даже для видавших виды путешественников пещерный мир. Отдельно стоящий номер этого блока оснащен панорамными окнами и световым люком, из которых открывается захватывающий вид на окрестности, наполняя интерьер естественным светом. Гости могут насладиться выдвижной кроватью для наблюдения за звездами, тропическим душем на каменной платформе, выдвижным диваном и полностью оборудованной мини-кухней для максимального уединения и комфорта.
Роскошная «Пещерная вилла» в два раза больше «валуна», хотя также рассчитана на проживание 4-х человек (концепт OutpostX).
Фактурный экстерьер и интерьер «Пещерной виллы» создан с помощью технологии «искусственный камень» (концепт OutpostX).
Имеется еще и «Пещерная вилла» – единственный в своем роде архитектурный шедевр, полностью созданный руками человека, хотя и напоминает древнюю обитель человека – природную пещеру. Экстерьер «пещерного жилища» оформлен с использованием технологий ведущей компании Universal Rock, добившейся весомых результатов в отрасли разработки и изготовления реалистичных материалов (в этом случае – искусственного камня). Неровная отделка и фактурные текстуры, повторяющие структуру природного валуна, добавляют очарования отельному номеру, интерьеру которого позавидует даже самый фешенебельный отель. Постояльцев «Пещерной виллы» ждут: природные отделочные материалы, роскошная мебель, обеспечивающая максимальный комфорт (включая эко-кровать, которая выдвигается на улицу, открывая звездное небо), дорогой текстиль, необходимая техника (в каждом номере в обязательном порядке имеется скрытая сплит-система) и сантехническое оборудование.
Для романтиков больше подойдет номер, представляющий собой прозрачный купол и зеркальный куб, где можно спать или нежиться в гидромассажной ванне под звездным небом (концепт OutpostX).
Говоря о звездах, авторы проекта приглашают гостей насладиться незабываемым наблюдением за небесными светилами в режиме полной конфиденциальности, в номере под названием Купол Дзен. Прозрачный купол и специальное стекло, из которого сделана ванная комната, открывают нереальный вид на звездное небо. Стоит сразу оговориться, что кубообразная структура ванной комнаты, гостиной и кухонной зоны состоит из односторонних зеркальных панелей, устраняющих световое загрязнение (световое излучение от источников искусственного света, проникающих в нижние слои атмосферы, освещающих ночного неба), при этом не препятствующих обзору.
Домик на дереве Sky Lodge обещает реализовать мечты детства (концепт OutpostX).
И, наконец, на территории глэмпинга каждый сможет реализовать свои детские мечты – пожить в домике на дереве. Построенный известным телеведущим и экспертом по выживанию Мэттом Грэмом, домик на дереве в балийском стиле, получивший название «Небесные хижины» (Sky Lodge), предлагает захватывающий вид на весь «лунный пейзаж» с потрескавшимся от засухи дном озера. Подвесная кровать размера king-size, подвешенная к потолку, добавляет пространству ощущение приключений, а «небесная терраса» является идеальным местом для наблюдения за звездами, наслаждения потрясающим закатом или романтической встречи восходящего солнца.
Пещерно-купольный спа-центр порадует экзотическими процедурами и колоритным оформлением (концепт OutpostX).
Любителей «горячительных» развлечений ждет сауна (концепт OutpostX). | Фото: chamberstays.com.
Организаторы эко-лоджа обещают, что для гостей будут доступны: сауна, спа-центр в каменной пещере и купольным пространством, бассейн, лечебная глиняная ванна, общая площадка для костра и земляной домик с холодильником и ингредиентами для приготовления полезных блюд на костре (рецепты, разработанные шеф-поваром, прилагаются). Ожидается, что самым большим приключением станет «флот песчаных круизеров», предоставляемый посетителям для перемещения по обширной территории глэмпинга (100 га – это не шутка), который будет воплощением настоящего лендспидера из «Звездных войн».
По огромной территории «лунной поверхности» глэмпинга OutpostX предусмотрено передвижение на особом виде транспорта из гаража «флота песчаных круизеров» (рендеринг). | Фото: timeout.com.
Вторым этапом обустройства территории OutpostX станет высадка леса, создание водоема, особых зон для отдыха и развлечения посетителей глэмпинга (цифровая визуализация).
Если говорить об организации благ цивилизации, то для удовлетворения всех нужд, связанных с электроэнергией предусмотрены солнечные панели, а вот водой обеспечат с помощью артезианских колодцев. Для сбора, переработки и утилизации сточных вод устанавливается автономная канализационная система с инновационным оборудованием, которая сможет обеспечить водой для оросительных систем, ведь проект OutpostX предусматривает второй виток облагораживания пустынной территории. Устроители планируют построить пруд на 380 тыс. литров воды, высадить тополиную рощу, используя современные методы ведения лесного хозяйства, которые помогут создать пышную растительность, привлекающую представителей дикой природы, предохраняющую от эрозии почв и помогающую создавать более комфортный микроклимат для новой экосистемы и людей даже в условиях пустыни Южной Юты.
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