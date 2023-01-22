Как сажать тюльпаны весной

Тюльпаны давно стали символом весны и тепла. Чтобы они зацвели уже в апреле или мае, высаживают луковицы тюльпанов осенью.







Наиболее подходящий период для этого сентябрь–октябрь. Тогда луковички за зиму успевают накопить силы и весной могут долго, обильно цвести. Но бывает, что по разным причинам садовод не успел сделать это под зиму. Что делать в таком случае и можно ли сажать тюльпаны весной? Многие цветоводы говорят, что можно и даже нужно высаживать их в весеннее время вместе с другими цветами. Вырастить такой тюльпан несколько сложнее, но все же это вполне возможно. К тому же, в этом есть свои «плюсы»: по сравнению с тюльпанами, посаженными под зиму, весенние красавцы зацветут несколько позднее, а значит клумба дольше будет оставаться цветущей.



Когда сажать тюльпаны весной

Что делать, если луковицы проросли очень рано

Как подготовить грунт к посадке

Как подготовить луковицы

Как правильно высаживать луковицы весной

Особенности ухода после весенней посадки

Вредители и болезни

Прежде, чем разбираться, какие сроки посадки тюльпанов весной, стоит отметить, что при такой посадке цветение наступает несколько позднее. И все же это не останавливает многих садоводов провести посадку после зимы. В каком месяце сажать тюльпаны весной? Ранние сорта этого цветка стоит сажать в грунт уже в ІІІ декаде марта — І декаде апреля, когда на глубине 10 см почва прогреется до 9 °С. Поздние сорта можно высаживать позже — вплоть до июня. В северных регионах, где есть риск весенних заморозков, луковицы высаживают весной в горшок (сделать это можно в марте, возьмите для этого торфяные или другие горшки), а когда потеплеет — пересадите их на клумбу вместе с тарой.Проветривание помещения, чистота в хранилище, постоянный осмотр — вот простые меры, которые позволяют луковичным пережить зиму вне почвы. Ведь именно благодаря регулярным осмотрам можно вовремя заметить признаки начала прорастания.Прорастание луковиц тюльпанов и гладиолусов раньше времени случается нередко. Если это произошло, главное не начинать паниковать. Не старайтесь решить данную проблему сразу. Прорастание луковиц, даже если они хранились в идеальных условиях дома, обычно случается с новоприобретенным посадочным материалом. Иногда же причиной могут стать высокая температура и влажность воздуха, интенсивное освещение, смена условий хранения и т.д. Как спасти проросшие луковицы:Притормозить или остановить рост. В этом случае нужно попытаться остановить развитие до того времени, пока не наступит благоприятное время для посадки луковиц.Выгонка и ранняя посадка в контейнеры. Этот вариант больше подходит для тюльпанов, поскольку остановить их рост практически нельзя.При высадке проросших луковиц в контейнеры соблюдайте следующие рекомендации:Используйте для этого легкий и водопроницаемый субстрат.На дно выкладывают дренаж.Луковицы нужно заглубить на двух–, трехкратную высоту самой луковицы.Не загущайте посадки, так как потом сложно будет высаживать луковички в сад.Как только появятся ростки и установится благоприятная погода, тару вместе с растениями высаживают на клумбу.Посадка тюльпанов весной начинается с выбора участка и подготовки грунта. Приступать к этому стоит сразу после того, как сойдет снег. Участок выберите для тюльпанов солнечный, с супесчаной или суглинистой, не кислой почвой. Грунт нужно перекопать на глубину 25 см и удобрить. Бывалые дачники не рекомендуют использовать свежий навоз, так как это может стать причиной возникновения грибка. Можно внести перепревший компост, гумус или древесную золу. Также можно использовать минеральные удобрения, которые обеспечат более быстрые всходы и пышное цветение.Для посадки весной луковиц необходимо для начала ими обзавестись. Купить посадочный материал можно в специализированном магазине или собрать осенью с клумбы. Последние нужно подсушить, очистить от остатков земли и сложить в один слой в деревянные ящики. Хранят луковички в погребе или подвале при температуре около 0 °С и хорошем проветривании.Весной, перед посадкой, посадочный материал нужно подготовить. Для этого проведите закаливание, оставив луковицы на ночь в холодильнике (но не в морозилке). Далее их можно обработать профилактическим средством от болезней и вредителей. Если такой возможности нет, окуните на 30 минут луковицы в слабый раствор марганцовки. Непосредственно перед посадкой их необходимо очистить от шелухи и проверить, нет ли на них признаков гниения или другой порчи. Если посадить пораженные экземпляры, они могут заразить здоровые растения рядом.Стоит отметить, что луковички, приобретенные в проверенном магазине, уже полностью готовы к посадке и не требуют дополнительной обработки.После того, как мы выяснили, когда сажать луковицы тюльпанов, подготовили почву и посадочный материал, можно приступать непосредственно к посадке. Как уже было отмечено, осенняя посадка более подходящая для этих растений, но если соблюдать технологию высаживания, даже весной можно добиться высоких всходов и обильного цветения.Выбор места посадки более важен для весенней посадки — чем раньше растение укоренится, тем больше будет шансов на раннее цветение. Например, тяжелые грунты будут тормозить развитие и рост тюльпанов, а в затененном месте они будут тянуться к свету и статут тонкими и кривыми.На каком расстоянии стоит высаживать тюльпаны? Распределять посадочный материал нужно по клумбе равномерно — между будущими растениями должно быть расстояние около 10 см. Как провести посадку:Сделайте борозды или выкопайте лунки, полейте их водой. В качестве дренажа не лишним будет насыпать слой в 3 см речного песка.Выложите в них луковички острием вверх и присыпьте грунтом. На какую глубину сажать тюльпаны весной? В зависимости от размера посадочного материала глубина посадки будет разной: для крупных — это 10 и более см, для маленьких достаточно будет 5 см. Не нужно слишком заглублять мелкие, поскольку это может замедлить прорастание, и наоборот — если большие заделать неглубоко, они выйдут наружу и засохнут.Выровняйте участок с помощью граблей и еще раз полейте — это позволит луковицам уплотниться в почве и ускорить их прорастание.Укоренение луковицы происходит в течение 2–3 недель, затем через 2 недели появляются первые всходы. Уход за тюльпанами начинается сразу после появления первых росточков. Почву вокруг растений нужно рыхлить, чтобы к корневой системе поступал воздух. Делать это нужно аккуратно и не глубоко, чтобы не задеть луковицу. С появлением сорняков их важно вовремя удалять.Поливать тюльпаны нужно регулярно. Не обязательно полив должен быть обильный, главное, чтобы верхний слой не пересыхал. Следите, чтобы вода не попадала на листья. Подкормить растения можно после появления ростков азотом, а когда развернутся листья и появится цветок — вносят комплексные удобрения. Во время формирования бутона вносят удобрения на основе фосфора и калия. Лучше всего использовать удобрения в жидком виде, но если вы решили применять сухие, распределяйте по поверхности почвы аккуратно, чтобы они не попали на зеленые части растений. После этого почву поливают, чтобы подкормка растворилась и проникла в почву.После окончания цветения ствол цветка с семенной коробочкой срезают. Осенью луковицы выкапывают, просушивают и отправляют на зимовку.Тюльпаны, как и другие растения, могут поражаться заболеваниями или насекомыми–вредителями.Серая гниль. Может поражать корень и наземные части тюльпанов. Грибок может жить в почве до 4 лет и передается через грунт или пораженный посадочный материал. При первых симптомах (а это желто–серые пятна на листьях) нужно обработать растения фунгицидами. Можно использовать 0,5% концентрацию каптана. Также в период вегетации растения можно обрабатывать 1% бордосской жидкостью или 0,5% раствором медного купороса. Такие опрыскивания проводят каждые 10–15 дней. Чтобы избежать серой гнили, внимательно отбирайте посадочный материал и выбраковывайте больные луковицы. Отмечается, что наличие достаточного количества калия и фосфора в почве значительно снижает риск заболевания серой гнилью.Фузариоз. Заражение чаще всего происходит в конце вегетации, когда на улице становится прохладнее. Растения нужно регулярно осматривать на предмет пораженных растений. Высокую эффективность при борьбе с фузариозом показал препарат Фундазол. После уборки и перед высадкой луковицы замачивают в растворе препарата Максим на полчаса.Белая гниль. Пораженные этим грибком луковицы не прорастают или дают слабые всходы. Больные луковицы нужно удалить вместе с комом почвы, а тюльпаны можно вернуть на это место не ранее, чем через 5 лет. Зараженные грядки нужно продезинфицировать раствором формалина (1,5%) — 10 л раствора на 1 кв.м.Пенициллез. Может поражать луковицы, которые лежат на хранении к весенней посадке, а также те, которые уже высажены в грунт. Больные растения заметно отстают в росте по сравнению со здоровыми соседями. Если в процессе хранения вы заметили пораженные луковицы, их нужно протравить в растворе марганцево–кислого калия, а само помещение — регулярно проветривать.Кроме грибковых заболеваний тюльпаны и посадочный материал могут поражать и вирусные инфекции. Наиболее распространенный из таких — пестролепестность. С больного на здоровое растение переносят вирус насекомые, а также человек, если срезать экземпляры одним инструментом. Данный вирус изменяет окрас цветка, также у пораженных экземпляров цветок становится меньше, а стебель — короче. На сегодня, к сожалению, не существует препаратов по борьбе с вирусом пестрения. При обнаружении пораженного растения, его следует удалить и уничтожить. Также следует дезинфицировать инструменты после работы с растениями. Но наиболее успешной профилактикой вируса является выращивание новых сортов тюльпана.Августовская болезнь вызвана вирусом некроза табака. На пораженных вирусом листьях заметны коричневые штрихи, которые высыхают и растрескиваются. Больные экземпляры нужно удалять вместе с комом почвы, а сам грунт нужно продезинфицировать. Во избежание поражения следует вовремя удалять сорную траву, соблюдать культурооборот.Среди вредителей, которые несут опасность тюльпанам, стоит выделить корневого лукового клеща. Нанести большой ущерб клещ может во время хранения луковиц — он прогрызает в ней ходы и стачивает донце. Если вы заметили пораженный посадочный материал, погрузите его на 5 минут в воду с температурой 50 °С. Далее луковицы нужно просушить и пересыпать мелом. Если клещ поразил растения во время вегетации, проведите опрыскивание 0,2% раствором Кельтана, однако пораженные экземпляры все же лучше удалить. Если на участке был обнаружен клещ, луковичные и клубнелуковичные нельзя выращивать на нем еще 3–4 года.Лиловая совка — еще один вредитель, который наносит большой ущерб тюльпанам. Эта бабочка откладывает яйца на стеблях растений в конце лета или сентябре. Ее гусеницы вгрызаются в стебель растения и делают в нем ходы. Затем гусеница переходит на другое растение. Во избежание поражения данным вредителем в мае нижнюю часть стебля опудривают нафталином или другими препаратами.Медведка подгрызает стебли и корни растения, нанося серьезный ущерб. Заметить, что медведка есть на участке, можно по большому количеству ходов в почве. Удалить ее гнезда можно с помощью глубокого рыхления почвы.Проволочники прогрызают ходы и повреждают луковицы во время их роста. После чего луковицы загнивают и могут поражаться другими заболеваниями. Благоприятные условия для откладывания яиц проволочниками — заросшие сорняками места, поэтому важно вовремя удалять их. Внесение в грунт сульфата аммония или аммиачной селитры (20–30 г/ кв.м.) создает условия, неблагоприятные для размножения жуков.Высаживать луковички тюльпанов весной можно, если по каким-либо причинам вы не сделали это осенью. Важно лишь сделать это вовремя и правильно ухаживать за растениями. Так тюльпаны хоть и позднее зацветут, но все же порадуют вас своим разнообразием красок и оттенков.