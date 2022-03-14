Применение яичной скорлупы на участке

Яичная скорлупа – одно из самых известных народных удобрений, о котором знает чуть ли не каждый дачник. Тем не менее многие отказываются от его применения у себя в огороде, так как не знают, как правильно заготавливать скорлупу, и в каких случаях ее использовать.

Поэтому в этой статье я расскажу все, что нужно знать о яичной скорлупе и ее использовании на загородном участке.









Чем полезна скорлупа?

Как заготовить удобрение из скорлупы?

Как и где использовать скорлупу?

Удобрение

Раскислитель почвы

Средство от вредителей

Материал для мульчирования

Рекомендации по хранению

Яичная скорлупа – бесценный источник кальция, содержание которого может достигать 95%. Кроме того, в ней содержится большое количество калия, магния, фосфора и других микроэлементов, которые нужны растениям для хорошего роста.Что немало важно, яичная скорлупа – это универсальное удобрение, которое подходит как для домашних растений, так и для огорода. При этом ее применение не может навредить почве, вне зависимости от используемого количества и фракции удобрения.Приготовление удобрения из яичной скорлупы начинается с заготовления последней. Для этого сразу стоит подготовить подходящую емкость, например, коробку или ведро, куда будут складываться яичные отходы.Обратите внимание! Перед тем, как отправить скорлупу на хранение, ее необходимо тщательно промыть и высушить.Если не убрать с нее остатки белка, то через несколько дней рядом с местом хранения появится крайне неприятный запах сероводорода.Как правило, сырье для будущего удобрения накапливается в течение года и перерабатывается перед началом дачного сезона. Для этого яичная скорлупа тщательно перемалывается как можно мельче при помощи мясорубки, скалки, кухонного комбайна или кофемолки.Конечно, если полученное удобрение будет иметь большую фракцию, это не навредит почве или растениям. Однако на его усвоение потребуется много времени.Основное назначение яичной скорлупы на дачном участке – удобрение почвы. Как уже было сказано выше, в ней содержится огромное количество карбоната кальция, а также 27 других микроэлементов. Попав в грунт, яичная скорлупа начинает перегнивать, насыщая его и растения вокруг полезными веществами.Для внесения в почву применяется порошок из скорлупы, который равномерно сыпется на грядку или вокруг растений. Чаще всего на квадратный метр используется примерно 1,5 – 2 горсти удобрения. Впрочем, если вы внесете больше, это не навредит посадкам.Нередко возникает ситуация, когда грунт на участке оказывается слишком кислый. В этом случае почву можно удобрить яичной скорлупой. Большое содержание карбоната кальция поможет привести кислотность до нормальных значений.Мало кто знает, что яичная скорлупа также подходит и для борьбы с вредителями. Обычно ее используют для уничтожения медведок. Для этого между рядами посадок размещаются приманки, состоящие из скорлупы, политой нерафинированным растительным маслом.Реже яичная скорлупа используется для борьбы с колорадским жуком. В этом случае ее следует наносить в виде «пудры» на листья картофеля. Через несколько дней колорадский жук либо уходит с посадок, либо сам становится удобрением.Еще один способ применения яичной скорлупы на дачном участке – мульчирование. Сразу стоит сказать, что данный вариант используется обычно только на отдельных грядках. Дело в том, что для мульчирования всего огорода потребуется слишком много скорлупы. Выгодное преимущество яичной мульчи, в сравнении с растительными отходами, например, ботвой, – длительный срок перегнивания.Важно! Для мульчирования используется скорлупа крупного помола. В идеале ее следует поломать вручную на крупные куски. В противном случае корни растений могут недополучать воздух из окружающей среды.Яичную скорлупу и удобрение из нее нужно хранить в хорошо проветриваемой сухой емкости, в которую не будет поступать влага. Перед этим, как уже было сказано вначале, ее необходимо тщательно промыть, убрав все остатки белка.Многие огородники также рекомендуют прокаливать скорлупу в духовке при температуре 70-80 градусов в течение нескольких минут, так как это уничтожает вредоносные бактерии.В заключение хотел бы сказать, хотя приготовление удобрения из яичной скорлупы может показаться слишком муторным, результат того стоит. Его использование положительно сказывается на качестве грунта на участке и росте растений. А что самое важное, себестоимость этого удобрения абсолютно нулевая, так как в противном случае яичная скорлупа отправилась бы в мусорное ведро.