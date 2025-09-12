Трехэтажный дом из 8 контейнеров для семьи, которая предпочитает отдыхать в лесной глуши

Списанные грузовые контейнеры были полностью переоборудованы в мастерской, прежде чем их доставили на участок (Container House, Швеция).

Преобразованием грузовых контейнеров и обустройством жилых зон заказчик занимался самостоятельно (Container House, Швеция).

Крутой склон, потоки дождевой воды и запрет на выравнивание природного ландшафта стали причиной установки загородной резиденции на свайные опоры (Container House, Швеция). | Фото: afasiaarchzine.com.

Понадобилось 8 списанных морских контейнеров, чтобы собрать 3-х этажную эстетически привлекательную структуру (Container House, Швеция). | Фото: manstham.com.

План-схема размещения дома на каменистом склоне (Container House, Швеция). | Фото: manstham.com.

Свободные пролеты позволили обустроить открытые террасы на крыше нижних этажей (Container House, Швеция). | Фото: afasiaarchzine.com.

Масштабные окна позволяют солнечному свету проникать внутрь загородной резиденции (Container House, Швеция). | Фото: yankodesign.com.

Металлический мостик соединяет загородную резиденцию с примыкающим участком (Container House, Швеция). | Фото: afasiaarchzine.com.

Гостиная стала главным звеном, соединяющим общие пространства (Container House, Швеция). | Фото: manstham.com.

Зона кухни и столовой находятся на втором уровне (Container House, Швеция).

Одна из спальных комнат на втором уровне загородного дома (Container House, Швеция). | Фото: afasiaarchzine.com.

Большая ванна установлена недалеко от окна, занимающего всю стену (Container House, Швеция). | Фото: manstham.com.