Трехэтажный дом из 8 контейнеров для семьи, которая предпочитает отдыхать в лесной глуши

Строительство контейнерных домов становится популярным не только в Америке, но уже и в Европе. Интересный вариант сборки загородной резиденции из списанных контейнеров появился в природной зоне Стокгольма, где семья из 5 человек предпочитает отдыхать. Для строительства дома на крутом участке земли именно такая структура стала спасительным кругом, ведь крепкие сформированные каркасы намного легче устанавливать, чем создавать все с нуля. Тем более, что для строительства в природной зоны существует очень много ограничений.
Списанные грузовые контейнеры были полностью переоборудованы в мастерской, прежде чем их доставили на участок (Container House, Швеция).
Одна стокгольмская семейная пара с тремя детьми пожелала иметь загородную резиденцию, созданную из грузовых контейнеров. Это было самым разумным решением в их случае, поскольку участок земли, находящийся в природной зоне, имел сложный рельеф. На крутом каменистом склоне, где дождевая вода идет потоками в близлежащее озеро строить дом невозможно, тем более что нормами запрещено проводить масштабные работы в лесном массиве. Оставался один выход – устанавливать дом на сваях, а для ускорения и удешевления процесса списанные морские контейнеры подходили лучше всего.
Преобразованием грузовых контейнеров и обустройством жилых зон заказчик занимался самостоятельно (Container House, Швеция).
Изначально супруги хотели самостоятельно заниматься строительством, но вникнув в процесс, поняли, что без специалистов не справиться, поэтому они обратились к дизайнерам и инженерам студии Måns Tham Arkitektkontor. Профессионалы участвовали в разработке проекта, исследованиях местности, давали рекомендации по установке свай, помогли провести необходимые инженерные коммуникации. Специалисты студии также должны были разработать конструкцию лестниц, мостика и перил к ним, определиться с местом создания дымохода и вентиляции, с установкой водосточных желобов и труб канализации. Эти внедрения должны были полностью соответствовать строгим строительно-санитарным нормам Швеции, и дилетанты с такой задачей справиться никак не могли.
Крутой склон, потоки дождевой воды и запрет на выравнивание природного ландшафта стали причиной установки загородной резиденции на свайные опоры (Container House, Швеция). | Фото: afasiaarchzine.com.
Учитывая, что морские контейнеры имеют стандартную ширину 2,4 м, неудивительно, что пришлось перекраивать все внутреннее пространство так, чтобы комнаты получились просторными и светлыми.
Понадобилось 8 списанных морских контейнеров, чтобы собрать 3-х этажную эстетически привлекательную структуру (Container House, Швеция). | Фото: manstham.com.
Конструкционные особенности: Чтобы Container House (Контейнерный дом) получился и вместительным, и эстетически привлекательным, использовали 8 списанных контейнеров High Cube разных размеров – 20 и 40- футовые (длина 6 и 12 метров соответственно). Также учитывался угол крутого склона, из-за которого часть жилого пространства оказалась ниже уровня входа, но это никак не повлияло на эстетику и логичность самой структуры. Такой компоновки конструкции удалось добиться путем установки контейнеров на высокие свайные опоры, интегрированные глубоко в почву и закрепленные с помощью бетонного раствора, чтобы избежать «сползания» резиденции в овраг.
План-схема размещения дома на каменистом склоне (Container House, Швеция). | Фото: manstham.com.
По сведениям авторов Novate.ru, разработкой проекта и масштабные работы по сборке Container House проводили специалисты студии, а вот переоборудованием контейнеров и отделочными процессами занимались сами заказчики, подключившие к строительству своих родственников. Учитывая, что строительство планировалось вести в природной зоне, где не имеется электричества, переоборудовать контейнеры пришлось в мастерской. Тем самым удалось сэкономить время на обустройство дома и минимизировать влияние на окружающую среду.
Свободные пролеты позволили обустроить открытые террасы на крыше нижних этажей (Container House, Швеция). | Фото: afasiaarchzine.com.
Если говорить об архитектурной композиции то, как и следовало ожидать, преобладают прямые углы и строгие линии формы, повторяющие геометрию самих контейнеров, которые не стали преображать или облицовывать. Несмотря на то, что в облике структуры явно просматривается индустриальный стиль, она неплохо вписалась в природный ландшафт, прекрасно сочетаясь с крутым каменистым склоном. Этому поспособствовал и нейтральный серый цвет экстерьера, и масштабное остекление, которое сделало трехэтажное здание более невесомым и приспосабливающимся под окружающий пейзаж.
Масштабные окна позволяют солнечному свету проникать внутрь загородной резиденции (Container House, Швеция). | Фото: yankodesign.com.
Грамотное объединение внутреннего пространства позволило создать уникальный интерьер, который порадовал своими композиционными и дизайнерскими решениями, даже несмотря на то, что при его оформлении использовались лишь преобразованные вторичные материалы. Учитывая возможности владельца, работающего в сфере демонтажа старых зданий и его пристрастие к реставрации старых подержанных американских автомобилей, удалось практически бесплатно обзавестись материалами, которые использовались для отделочных работ. Старые доски, готовые ступени деревянной лестницы, листы металла, металлические решетки и сетки, некоторые детали старой мебели 0 все это перекочевало из недавно снесенного ресторана и частных домохозяйств, которые решили сделать перепланировку дома или заменить мебель. Неординарные элементы из кухонного оборудования, металлические стеллажи и детали старых автомобилей также стали эффектным дополнением к интерьеру.
Металлический мостик соединяет загородную резиденцию с примыкающим участком (Container House, Швеция). | Фото: afasiaarchzine.com.
Гостиная стала главным звеном, соединяющим общие пространства (Container House, Швеция). | Фото: manstham.com.
Использовались также необработанные древесностружечные материалы (в основном листы фанеры), бетонные элементы, выступающие в роли перекрытий и напольного покрытия, а в мокрых зонах – кафельная плитка.
Из-за разношерстности старых вещей, вторично использованных материалов и новых элементов, дизайнерам пришлось немало потрудиться, чтобы создать домашний уют в резиденции. В итоге довольно большой загородный дом площадью 150 кв. метров порадовал всеми необходимыми для семьи, состоящей из пяти человек, функциональными зонами.
Зона кухни и столовой находятся на втором уровне (Container House, Швеция).
На втором уровне, к которому примыкает металлический мостик, соединяющий вход дома с участком, организованы как общие жилые зоны открытой планировкой, так и приватная часть. Просторная гостиная, столовая и кухня объединены в одном пространстве. Из них есть выход на открытую террасу, где можно выпить чашечку кофе, встречая рассвет или просто расслабиться, наблюдая за изменчивым природным «театром» и успокаивающей водной гладью озера.
Одна из спальных комнат на втором уровне загородного дома (Container House, Швеция). | Фото: afasiaarchzine.com.
Большая ванна установлена недалеко от окна, занимающего всю стену (Container House, Швеция). | Фото: manstham.com.
А вот верхний уровень призван обеспечить дополнительным местом уединенного отдыха и игровой зоной малышей. Стоить отметить, что дом установлен так, что из каждой комнаты или зоны открывается неповторимый вид на лесной массив. Этому поспособствовали панорамные окна от пола до потолка, стеклянные двустворчатые двери, которые впускают много света внутрь помещений и не препятствуют обзору и открытые террасы.
