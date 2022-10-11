Как почистить лоток из стиральной машины

Со временем лоток стиральной машины загрязняется, на нём скапливаются окаменевший порошок, накипь, плесень, грязь. Чтобы удалить это, опробуйте простую процедуру.







В таз влейте несколько литров горячей воды (достаточно, чтобы лоток был полностью покрыт). На каждый литр воды насыпьте 5 ч. л. лимонной кислоты. Растворите порошок, положите порошокоприёмник в таз. Сюда же поместите детали от него. Оставьте на полчаса. Затем его можно перевернуть.







А чтобы очистить машинку внутри, возьмите бумажные полотенца, обильно пропитайте их водой с лимонной кислотой и облепите ими машинку внутри. Также оставьте на полчаса.







После такой процедуры удалить грязь не составит никакого труда!







И лоток стиральной машины станет белоснежно чистым!







Подробнее о том, как очистить лоток стиральной машины, смотрите в видео ниже:



