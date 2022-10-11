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Как почистить лоток из стиральной машины

Со временем лоток стиральной машины загрязняется, на нём скапливаются окаменевший порошок, накипь, плесень, грязь. Чтобы удалить это, опробуйте простую процедуру.

Как почистить лоток из стиральной машины

В таз влейте несколько литров горячей воды (достаточно, чтобы лоток был полностью покрыт). На каждый литр воды насыпьте 5 ч. л. лимонной кислоты. Растворите порошок, положите порошокоприёмник в таз. Сюда же поместите детали от него. Оставьте на полчаса. Затем его можно перевернуть.

Как почистить лоток из стиральной машины

А чтобы очистить машинку внутри, возьмите бумажные полотенца, обильно пропитайте их водой с лимонной кислотой и облепите ими машинку внутри. Также оставьте на полчаса.

Как почистить лоток из стиральной машины

После такой процедуры удалить грязь не составит никакого труда!

Как почистить лоток из стиральной машины

И лоток стиральной машины станет белоснежно чистым!

Как почистить лоток из стиральной машины

Подробнее о том, как очистить лоток стиральной машины, смотрите в видео ниже:


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Стиральная машиналоток
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