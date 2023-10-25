Англичанин приобрел 700-летнюю пещеру и превратил ее в стильные апартаменты

Пещера, которой уже более 700 лет превратилась в уютный дом.

Анджело Мастропитро – создатель фантастического дома в пещере Rockhouse Retreat.

Фасад пещеры оплетен плющом, а вся территория Rockhouse Retreat окружена живописными растениями.

На открытой террасе, в тени вековых деревьев, установлена великолепная мебель ручной работы.

Стараясь сохранить природную фактуру – стены и потолки только побелили.

На создание подобных переходов уходило по нескольку недель.

Анджело со своей женой встречает гостей возле Rockhouse Retreat.

Интерьер необычного дом сочетает в себе элегантный стиль и натуральность.

На создание всех тоннелей и комнат ушло 18 месяцев.

Пещерный дом умело освещен и имеет все необходимые вентиляционные и сантехнические коммуникации.

Элегантная спальня пещеры Mastropietro имеет сводчатые потолки и выход на улицу.

Ванная комната имеет оригинальный душ, который облицован настоящей галькой, и рукомойник, сделанный из цельного дерева.

Кухня оформлена только натуральными материалами и оснащена всем необходимым.

Картина, созданная из оттисков ладошек друзей, участвовавших в строительстве этого пещерного дома.