Англичанин приобрел 700-летнюю пещеру и превратил ее в стильные апартаменты

Пещера, которой уже более 700 лет превратилась в уютный дом.
Кто из нас не мечтал о тихом уединенном месте вдали от городской суеты и сумасшедшего современного ритма жизни? К сожалению, осуществить столь заманчивую идею удается не всем и не всегда. Но есть в Вустершире (Англия) необыкновенный человек, который умудрился реализовать свою мечту совсем фантастическим способом, превратив 700-летнюю пещеру в роскошный дом, который совмещает единение с природой и комфорт современной жизни.
Анджело Мастропитро – создатель фантастического дома в пещере Rockhouse Retreat.
Британский бизнесмен Анджело Мастропитро приобрел в свое владение древнюю пещеру, которая была расположена рядом с историческим английским прибрежным городом Бьюдли и считалась обитаемой вплоть до 1962 года.
Фасад пещеры оплетен плющом, а вся территория Rockhouse Retreat окружена живописными растениями.
К такому решению он пришел осознанно, ведь незадолго до того, как увидел объявление в газете о необычном аукционе, ему был поставлен неутешительный диагноз – рассеянный склероз. И как он сам рассказывает в интервью Barcroft TV: «Это стало катализатором, напомнившим, что пора более уважительно относиться к своему здоровью и образу жизни».
На открытой террасе, в тени вековых деревьев, установлена великолепная мебель ручной работы.
Начиная с января 2015 года, Анджело, досконально исследовав необычное приобретение, принялся за фантастические преобразования заброшенной пещеры, постепенно превращая ее в дом своей мечты под названием Rockhouse Retreat.
Стараясь сохранить природную фактуру – стены и потолки только побелили.
Сама пещера состоит из триасового песчаника, ровесника мезозойской эры, которому уже более 250 миллионов лет, поэтому стены имеют такой необыкновенный вид.
На создание подобных переходов уходило по нескольку недель.
С помощью электроинструмента, кирки и топора создатель необычного дома смог вырубить очень уютные и функциональные комнаты общей площадью 62 квадратных метра и огромную открытую террасу на 100 кв. м., а также облагородить зону вокруг.
Анджело со своей женой встречает гостей возле Rockhouse Retreat.
В реализации этого фантастического проекта ему помогали жена и многочисленные друзья, но основная работа легла, конечно же, на его англичанина.
Интерьер необычного дом сочетает в себе элегантный стиль и натуральность.
Анджело признается, что на обследование и создание всех нужных туннелей, комнат и коммуникаций ему понадобилось 18 месяцев кропотливой работы, и еще восемь ушло на создание неповторимого интерьера столь оригинального дома.
На создание всех тоннелей и комнат ушло 18 месяцев.
Пещерный дом умело освещен и имеет все необходимые вентиляционные и сантехнические коммуникации.
За все это время он собственными руками вырубил и вынес более 80 тонн отработанной породы и прокопал около 18 метров скважину, чтобы обеспечить дом природной водой, потратив при этом 230 тысяч долларов.
Элегантная спальня пещеры Mastropietro имеет сводчатые потолки и выход на улицу.
Ванная комната имеет оригинальный душ, который облицован настоящей галькой, и рукомойник, сделанный из цельного дерева.
Кухня оформлена только натуральными материалами и оснащена всем необходимым.
Роскошная пещера Mastropietro, как ее иногда называют, имеет все, что нужно для современного комфортного проживания: водопровод, электричество, теплый пол, оборудованную всей необходимой бытовой техникой кухню, благоустроенный душ, действующий камин и даже интернет.
Картина, созданная из оттисков ладошек друзей, участвовавших в строительстве этого пещерного дома.
В настоящее время Анджело не живет в своей каменной обители, он планирует переезд сюда в будущем. А тем временем эта невероятная достопримечательность открыта для посетителей, которые могут арендовать «первый роскошный пещерный дом в Великобритании» за 286 долларов в сутки, предварительно забронировав его на сайте Airbnb.
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