17 самоделок, от которых и грустно, и смешно одновременно

Самоделки, от которых становится не по себе.
У нашего человека желание все починить заложено, пожалуй, на генетическом уровне. И неважно, что сломавшуюся вещь проще купить... мы же не ищем легких путей! Вот только иногда получившиеся самоделки вызывают и смех, и недоумение одновременно.
1. Читайте и верьте, она правда желтая!
Главное верить! | Фото: fishki.net.
2. «Так я протестую против душевой кабинки!»
«Я просто хочу ванну!» | Фото: Reddit.
3. «Штанишки раздуваются, комната холодным воздухом наполняется!»
Бюджетная версия кондиционера. | Фото: Zefirka.
4. «Кто бы мог подумать, что обычные пластиковые бутылки пригодятся для реставрации исторического здания!»
По мнению Novate.ru, бутылки прекрасно вписались. | Фото: Humor.fm, Амител.
5. Отсутствие средств - не повод отказываться от гаража!
Нет денег, но есть смекалка! | Фото: fishki.net.
6. «Дорогой, может просто купим новый пульт?»
«Не нужен нам новый пульт, этот прекрасно работает!» | Фото: Wykop.pl.6
7. «Благодаря уму и сообразительности в моей машине теперь тоже есть кондиционер!»
Кондиционер в авто. | Фото: Drive2.
8. «Да, мутноваты, но, что поделать! Сейчас время такое, надо экономить!»
По мнению Novate.ru, экономия колоссальная! | Фото: Fishki.net.
9. Хотела связать носки, но лень одолела!
Лень заставляет быть изобретательным! | Фото: Пикабу.
10. «Не зря я смотрел те ролики по поделкам из Lego на Youtube!»
«Это временно... Максимум на год!» | Фото: www.bolshoyvopros.ru.
11. Такого крепления вы еще не видели!
Даже боковые зеркала боятся ремня! | Фото: Nairaland Forum.
12. Наверное, там хранится большая ценность!
Все ценное под замком! | Фото: Sakhalin.Name.
13. «Хотите позвонить, жмите на правую кнопку мыши!»
Угадайте, где живет программист. | Фото: Kaifolog.net.
14. «На этих ступеньках, как на пороховой бочке...»
Благо ступеньки невысокие! | Фото: Funnyjunk.
15. Практически полноценный кран...
По мнению Novate.ru, очень даже похоже... | Фото: Приколы интернета.
16. «Ну не пропадать же дорогому парфюму из-за какого-то сломанного дозатора!»http://navote.ru/?p=23389
Не слишком красивое, но рабочее решение. | Фото: magSpace.ru.
17. «Серьезно, вы знаете сколько стоят новые очки?»
Бюджетный ремонт оправы. | Фото: Sakhalin.Name.
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