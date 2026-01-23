Как живут теперь 6 самых красивых турецких актрис – от Мерьем Узерли до Озге Гюрель: Уверенные, неза

Можно скептически относиться к продукции турецкого кинематографа, но при этом интересоваться актерами, которые снимаются в популярных сериалах. Не секрет, что многие из них – не только талантливые, но и очень привлекательные. Расскажем о турецких актрисах, завоевавших огромную популярность благодаря своей яркой красоте.
Мерьем Узерли
Мерьем Узерли в сериале "Великолепный век"
Турецкие сериалы для многих – это, в первую очередь, «Великолепный век», в котором снималась Мерьем Узерли. Она исполнила роль славянской наложницы, ставшей женой султана Сулеймана.
«Великолепный век» вышел в 2011 году, спустя год его показали в России, и наши зрители с интересом смотрели каждую новую серию, восхищаясь красотой главной героини.
На самом деле актриса Мерьем Узерли – турчанка лишь наполовину, по отцу. Ее мать Урсула – немка, и Мерьем выросла в Германии. Она признавалась, что учить турецкий язык ей пришлось одновременно со своей героиней – Хюррем.
После «Великолепного века» Мерьем снималась и в других проектах – «Королева ночи», «Мафия не может править миром», «Другая сторона».., И все же для своих зрителей она навсегда осталась «рыжеволосой бестией», сумевшей подчинить себе весь гарем и самого султана.
Эльчин Сангу
Эльчин Сангу в сериале "Любовь напрокат"
Еще одна турецкая актриса с рыжими волосами – Эльчин Сангу. Девушка обладает, скорее, европейской внешностью, благодаря чему выделяется на фоне других актрис.
Первая роль досталась Эльчин Сангу в фильме «Любовь напрокат» - он вышел в 2016 году. Она настолько хорошо справилась с ролью, что вскоре последовали другие проекты с ее участием – «Какой размер носит любовь?», «История одной любви», «Курт Сеит и Александра».
Неслихан Атагюль
Неслихан Атагюль в сериале "Черная любовь"
Звезда сериалов «Черная любовь», «Дочь посла», «Два лица Стамбула» обладает невероятно яркой внешностью. Ее корни – в Советском Союзе: мама из Белоруссии, а отец по национальности черкес. В 80-х они эмигрировали в Турцию. Неслихан родилась в 1992-м в Стамбуле.
Еще в юности она прославилась ролью в сериале «Листопад», а потом, снимаясь в проекте «Два лица Стамбула», нашла свою любовь. Кадир Догулу был ее партнером. Играя любовь перед камерой, оба вскоре поняли, что чувства пришли к ним и в реальной жизни. В 2016 Неслихан и Кадир поженились.
Не раз поклонники начинали подозревать, что они вот-вот расстанутся: то и дело возникали слухи о романах Кадира, потом в изменах стали подозревать и Неслихан. Однако они и сегодня остаются вместе – их называют самой красивой парой в турецком шоу-бизнесе.
Бергюзар Корель
Бергюзар Корель в сериале "Тысяча и одна ночь"
Бергюзар – из семьи артистов, поэтому она уже в детстве точно знала, кем станет в будущем. В двадцать с небольшим лет девушка исполнила главную роль в проекте «Тысяча и одна ночь». На съемках она познакомилась с Халитом Эргенчем – знаменитым султаном Сулейманом из «Великолепного века». Вскоре между ними начался роман, хотя Халит был женат. Ради Берггюзар он оставил жену. Влюбленные сыграли свадьбу.
Долгое время Бергюзар называли «разлучницей», а Халита Эргенча упрекали в измене первой жене и в том, что она потеряла не рожденного ребенка из-за сильного стресса. Но спустя время турецкие зрители поверили: Бергюзар Корель и Халит Эргенч действительно любят друг друга. Они воспитывают двоих сыновей и дочь, успевая при этом сниматься в кино, и постоянно появляются на экране в новых ролях.
Афра Сарачоглу
Афра Сарачоглу в сериале "Зимородок"
Актриса и модель Афра Сарачоглу прославилась после того, как на экраны вышел турецкий сериал «Зимородок». К тому времени она уже имела большой опыт работы перед камерой – с 13 лет зарабатывала в качестве модели.
Личная жизнь красавицы Афры всегда привлекала внимание публики. На съемках фильма «Хорошая игра» у нее начался роман с партнером Мертом Языджыоглу. Они встречались несколько лет, поклонники со дня на день ждали объявления о свадьбе, но вместо этого Афра внезапно бросила Языджыоглу, чтобы закрутить роман с другим актером – Мертом Рамазаном Демиром, с которым она снималась в «Зимородке».
До сих пор многие считают, что в действительности это было ловкий пиар-ход, чтобы привлечь внимание зрителей. Ведь Афра то и дело появлялась в обществе других мужчин - с ней рядом был то египетский бизнесмен Мохамед Альсаллуси, то футбольный тренер…
Турецкая актриса продолжает много сниматься, при этом о своей личной жизни она предпочитает молчать. Девушка появляется в обществе мамы и подруг и не устает повторять: для нее главное – материальная независимость, а важнее чувств – логика.
Озге Гюрель
Озге Гюрель
Внешность Озге Гюрель позволила ей без труда построить карьеру в кино. Она тоже появлялась в культовом сериале «Великолепный век» - правда, во второстепенной роли. Зато Озге получила главные роли в других проектах – «Вишневый сезон», «Звезды» - мои свидетели», «Первый поцелуй», «Мама», «Красный снег»…
На съемках «Вишневого сезона» Гюрель познакомилась с Серканом Чайоглу. Когда актер сделал девушке предложение руки и сердца, она ответила согласием. С тех пор они вместе, и Озге часто повторяет в интервью, что влюблена в своего мужа.
Супруги много снимаются, а свободное время предпочитают проводить в путешествиях – они побывали в Германии, где живет семья Серкана, в Шотландии, в Африке, но самые яркие впечатления им подарила экзотическая Куба.
