Удивительный абажур из пакетов от сока

Мы живем в эпоху упаковки: что бы мы ни купили, оно будет упаковано в бутылочку, коробочку, пакетик, которые после превратятся в мусор, гору мусора, полигон мусора.

Это грустный и бесконечно пугающий факт, и сегодня вопрос утилизации отходов без преувеличения приобрел планетарный масштаб.

Именно эта проблема и стала источником вдохновения для малайзийского архитектора и дизайнера Эда Чу. Эд решил, что если он действительно хочет помочь своей планете, то должен найти способ повторно использовать как можно больше вещей, даже если на первый взгляд это кажется совершенно невозможным.

Так и родилась идея удивительного абажура из пакетов от сока, за которую Эд позднее был удостоен особой награды на конкурсе светового дизайна Bright Ideas.





Проект Эда Чу вряд ли можно назвать легким, он определенно требует терпения и точности. Тем не менее, эффектность этого абажура, а главное его экологичность, несомненно, стоят потраченных усилий.





Для создания этого удивительного абажура вам понадобятся:

ножницы

скрепки

использованные пачки от сока, молока или других напитков

Для начала аккуратно разверните пакет от сока и разгладьте его насколько это возможно. Затем разрежьте лист на полоски шириной 2-3 см.



Теперь нужно сложить из полосок треугольники. Для этого необходимо разметить картонную полоску на квадраты, которые станут сторонами треугольника. Удобнее всего будет наметить одну сторону, а затем по ней согнуть и остальные.





Основные элементы абажура – это пяти- и шестигранники. Для пятигранника понадобятся равнобедренные треугольники, для шестигранника – равносторонние.









Чтоб скрепить получившиеся треугольники между собой, возьмите картонную полоску и согните ее пополам. Теперь прислоните 2 треугольника гранями друг к другу и проденьте через центр каждого из них край полоски.



Кончики полоски подрежьте так, чтобы остатки можно было заправить внутрь.





Полученный ромб временно закрепите скрепкой или зажимом.



Аналогично прикрепите остальные треугольники так, чтобы получился многогранник. Теперь скрепки можно убрать.





Когда у вас будут готовы 5 шестигранников и 1 пятигранник, вы сможете собрать одну из граней будущего абажура. Для этого соедините фигуры между собой следующим образом:





Между собой многогранники скрепляются так же, как и треугольники. Замыкающие шестигранники прикрепляются друг к другу.

Подготовьте достаточное количество элементов и приступайте к сборке абажура по следующей схеме:





В результате должна получится вот такая сфера.



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