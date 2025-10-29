Какие сюрпризы русским эмигрантам могут преподнести соседи в Америке

В США все совершенно иначе чем у нас, в том числе и поведение проживающих по соседству людей / Фото: kadara.ru

1. «Разведчики» под видом неожиданных гостей

В Америке навестить новых соседей без приглашения с их стороны – это вполне нормальное явление / Фото: blog.nextdoor.com

2. Информационный обмен

Разговор с соседями включает подробности жизни и увильнуть от ответов или оборвать на полуслове собеседника можно даже не стараться / Фото: keywordsbasket.com

3. Закон на первом месте

Не убрали за собачкой? Не уследили? Готовьтесь, что с вами никто ругаться не станет, а просто позвонят в полицию / Фото: don24.ru

4. Волонтеры в США, как добровольная народная дружина в СССР

В Америке волонтерство находится на очень развитом уровне и напоминает ДНД времен Советского Союза / Фото: mrc.ck.ua

В какой бы стране вы ни находились , поддерживать дружеские отношения с соседями всегда важно / Фото: nnovgorod.bezformata.com