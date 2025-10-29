Какие сюрпризы русским эмигрантам могут преподнести соседи в Америке

Переезжая в другую страну на постоянное место жительства, человек сталкивается с новыми правилами, менталитетом местного населения, порядками и традициями. Отношения с соседями – первое, с чем сталкиваются новоселы. В США все совершенно иначе чем у нас, в том числе и поведение проживающих по соседству людей.
В США все совершенно иначе чем у нас, в том числе и поведение проживающих по соседству людей / Фото: kadara.ru
1. «Разведчики» под видом неожиданных гостей
В Америке навестить новых соседей без приглашения с их стороны – это вполне нормальное явление / Фото: blog.nextdoor.com
Гости появляются совершенно нежданно-негаданно. В Америке навестить новых соседей без приглашения с их стороны – это вполне нормальное явление. Соседи, которые живут в доме напротив или рядом, обязательно придут разведать обстановку. Американцам крайне важно понимать, кто поселился рядом, так как спокойствие, безопасность, личный комфорт в месте проживания для них очень важны. Таким образом, люди приходят знакомиться, чтобы сделать свои выводы о новых жильцах и обязательно с собой что-нибудь приносят. Это может быть спиртной напиток или что-то из сладкого.
2. Информационный обмен
Разговор с соседями включает подробности жизни и увильнуть от ответов или оборвать на полуслове собеседника можно даже не стараться / Фото: keywordsbasket.com
В основном гостей в момент первого посещения интересует информация о семье новых соседей, где люди работают, чем увлекаются, какое имеют образование, есть ли дети, домашние питомцы, почему переехали и так далее.
3. Закон на первом месте
Не убрали за собачкой? Не уследили? Готовьтесь, что с вами никто ругаться не станет, а просто позвонят в полицию / Фото: don24.ru
Для нас непривычно, но в США люди на соблюдении законодательства практически помешаны. Они очень пристально наблюдают за тем, чтобы приезжие соблюдали все действующие законы. Не убрали за собачкой? Не уследили? Готовьтесь, что с вами никто ругаться не станет, а просто позвонят в полицию, а уже стражи правопорядка не забудут быстро приехать и выписать внушительный штраф. Животное в вечернее время лает слишком громко? И снова ждите полицейских. Садиться за руль в пьяном виде можно даже не пытаться. Соседи этот момент не упустят и вас обязательно вскоре быстро остановит полиция. С последним трудно поспорить. Ведь пьяный водитель – угроза не только для самого себя, но и для окружающих.
4. Волонтеры в США, как добровольная народная дружина в СССР
В Америке волонтерство находится на очень развитом уровне и напоминает ДНД времен Советского Союза / Фото: mrc.ck.ua
В Америке волонтерство находится на очень развитом уровне и напоминает ДНД времен Советского Союза только в более организованной форме. А главное, все делается искренне. Волонтеры смотрят за соблюдением порядка в квартале, патрулируя его. Таким образом они заботятся о себе, собственной семье и людях, которые их окружают. Патрулированием занимаются строго по графику. В случае конфликта никто в него не ввязывается. Незамедлительно вызываются полицейские. Если что-то вызывает подозрения, даже громко звучащая музыка, сразу об этом сообщают правоохранителям. В таком поведении американцев, хоть нам это и сложно понять, есть свои большие плюсы.
В какой бы стране вы ни находились, поддерживать дружеские отношения с соседями всегда важно / Фото: nnovgorod.bezformata.com
