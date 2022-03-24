18 проверенных примеров, которые заставят выгрести весь хлам на балконе и сделать ремонт

18 проверенных идей, которые помогут навести порядок на балконе и сделать ремонт.
Так уж сложилось, что большинство людей превращают свой балкон в подобие «тещиной» комнаты. На нем хранится то, чем очень редко пользуются и вообще, складируется самое ненужное, но то, что так жалко выбросить. А ведь эту область квартиры можно использовать не только с большей пользой, но и более приятным образом. Ниже представлены 18 замечательных идей перевоплощения балкона в полезную зону для разных целей.
1. Смежное пространство
Объединяя пространство.
Если лоджия примыкает к спальне, то объединив их, на балконе можно организовать место для макияжа. В этой зоне будет много дневного света, который так нужен для идеального мейка. Чтобы все выглядело красиво и гармонично, отделка обоих зон должна совпадать. В этом случае на окнах лоджии лучше повесить тюль с плотными тяжелыми шторами, у одной стены закрыть окна большим зеркалом, поставив под него туалетный столик, а по другую сторону можно организовать красивые полочки для хранения полезных мелочей.
2. Часть кухни
Балкон как часть кухни.
Если балкон примыкает к кухне, то это замечательная возможность расширить пространство для готовки. Даже на самом узком балконе вполне хватит места для установки мойки, тумбы и плиты, зато сама кухня станет чисто обеденным местом.
3. Уголок школьника
Уголок для школьника или студента.
Балкон в детской комнате можно оборудовать под учебную зону. Для этого лоджию придется хорошенько утеплить и стены оформить в яркие, но сдержанные цвета. Хорошо смотрится сочетание желто-горчичного и белого, например. Потребуется также продумать освещение, чтобы в темное время суток ребенок не испортил себе зрение за уроками. Такая хитрость будет особенно полезной в тесных комнатках, перенесение рабочего места на балкон существенно разгрузит пространство.
4. Кабинет на балконе
Рабочий кабинет на балконе.
Аналогичным образом можно организовать и рабочее место для взрослого. Кабинет, даже в небольшой квартирке, это не роскошь, а просто креативный подход. Главное утеплить пол и стены, установить обогрев, на у дальше дело вкуса, интересные идейки всегда можно подсмотреть в интернете. Замечательное место для уединения, особенно если квартира расположена на высоком этаже.
5. Место для отдыха
Уголок релакса.
Но на балконе не обязательно можно только работать, здесь можно устроить уголок релакса — мягкий пол, несколько разбросанных мягких подушечек и уютное просторное кресло, в котором можно утопать по вечерам с чашкой ароматного напитка в руках, обернувшись в мягкий плед — что может быть прекраснее после тяжелого трудового дня. Но чтобы не замерзнуть зимой, заранее позаботьтесь об отоплении и утеплителе.
6. Уютная кофейня
Место для кофе.
Чтобы реализовать эту затею, достаточно будет ковровой дорожки, воздушных занавесок и плетеной мебели. Даже на самой узкой и миниатюрной лоджии можно устроить уютное местечко в стиле домашнего кафе.
7. Лаконичный дизайн
Монохромный интерьер.
Уютный небольшой балкон в классической черно-белой расцветке, с приставным столиком и деревянной мебелью можно задействовать как место для чаепития и проведения приятных задушевных бесед. А еще такое местечко придется по нраву для курильщиков.
8. Уютное местечко
Отдых в японском стиле.
Идея замечательно впишется в балконы на высоких этажах. Панорамное остекление, большой уютный диван из подушек и столик. Многофункциональное удобное местечко, где можно и чаек вечером попить, и посерфить в интернете, и даже вздремнуть. В общем, полный релакс от мира суеты.
9. Классика жанра
Скамейка в классическом интерьере.
Миниатюрный диванчик, открытый стеллаж с полочками — классическая идея для небольшой лоджии. Кстати, в роли диванчика может выступать и устойчивая тумба, которую нужно накрыть пледом или любым другим уютным покрывалом, и закидать подушечками.
10. Утонченный стиль
Интерьер с нотками элегантности.
Панорамное остекление, светлая лаконичная атмосфера и плетеная мебель. Особое изящество придают перила по периметру балкона. В таком уголке можно проводить утреннее чаепитие с прочтением интересного журнала или газеты.
11. Место для гардероба
Гардеробная на балконе.
Какая женщина не мечтает о просторной гардеробной, где можно было бы хранить все свои сумочки, наряды, аксессуары и обувь? И это может быть доступно каждой, даже если площадь квартиры против этого. Для подобных целей можно использовать балкон, предварительно утеплив его и оборудовав специальными полочками и шкафчиками. А если хочется еще и наряжаться на месте, то по другую сторону лоджии можно установить большое зеркало. Окна балкона лучше занавесить плотными шторами, чтобы во время переодевания скрываться от любопытных глаз.
12. Мягкий уголок
Подушки в интерьере балкона.
Еще одна очаровательная идея для тех, кто любит провести время в уютной обстановке за разговорами. В этом случае не обязательно покупать диван, скамейку можно соорудить собственноручно, а сделать ее мягкой помогут подушки или мягкое одеяло. Рядом расположить небольшой столик. Уюта и теплоты придадут живые комнатные растения, которые можно поставить по соседству со скамьей.
13. Мягкий уголок
И узкая лоджия может стать уютной.
Узкая лоджия для кого-то может показаться преградой для ее перевоплощения, но это не так. Красиво оформленные стены, миниатюрный столик-полочка и барный стул сделают свое дело. Таким образом можно оформить место для уединенного чаепития или трапезы.
14. Мягкий уголок
Яркий шкаф в интерьере лоджии.
Если ничего из вышеперечисленного делать не хочется, а уюта вполне достаточно и на мягком диване в гостиной, то балкон можно приспособить под чисто практичные домашние дела. На нем можно установить многофункциональный шкаф со встроенной гладильной доской. Там же можно разместить и сушилку для одежды, которая обычно занимает много места в квартире и портит всю эстетику.
15. Нейтральные тона
Эргономичная лоджия в нейтральном стиле.
Простая лаконичная лоджия для приятного времяпрепровождения. Небольшие встроенные шкафчики для хранения всего самого необходимого, обилие живых цветов, уютная обеденная зона из дерева — прекрасное решение для среднестатистической городской квартиры.
16. Уютное гнездышко
Уютный
Очаровательный уголок точно придется по вкусу тем, кому нравится проводить время за прочтением книг и чаепитием. Для обустройства читательской зоны не потребуется много вложений и тем более места. Для этого вполне сгодится старая мебель, уюта которой можно придать с помощью различного текстиля. Поставить рядом с местом для сидения небольшой столик и все готово!
17. Мини-гостиная
Лоджия для отдыха.
Утепленная, оформленная в ярких, теплых жизнерадостных тонах лоджия станет замечательным местом для отдыха. Атмосферу уюта дополнит мягкий диван с подушками и живые комнатные растения. Такая зона релакса особенно к месту придется в северных широтах, где солнышко своими лучами радует не так часто, как того хотелось бы.
18. Спальная зона
Когда балкон превращается в спальню.
Лоджия в стиле Лофт тоже может стать любимым место для отдыха в квартире. Просторное мягкое место для того, чтобы полежать, обилие подушек, кирпичные стены и несколько уютных аксессуаров, дополненные свечами. Идеальный вариант для теплых романтических вечеров. А чтобы была возможность скрыться от чужих глаз и жаркого солнца, на окна можно повесить рулонные шторы.
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