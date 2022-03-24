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18 проверенных примеров, которые заставят выгрести весь хлам на балконе и сделать ремонт


18 проверенных идей, которые помогут навести порядок на балконе и сделать ремонт.

18 проверенных идей, которые помогут навести порядок на балконе и сделать ремонт.

Так уж сложилось, что большинство людей превращают свой балкон в подобие «тещиной» комнаты. На нем хранится то, чем очень редко пользуются и вообще, складируется самое ненужное, но то, что так жалко выбросить. А ведь эту область квартиры можно использовать не только с большей пользой, но и более приятным образом. Ниже представлены 18 замечательных идей перевоплощения балкона в полезную зону для разных целей.

1. Смежное пространство


Объединяя пространство.

Объединяя пространство.

 

Если лоджия примыкает к спальне, то объединив их, на балконе можно организовать место для макияжа. В этой зоне будет много дневного света, который так нужен для идеального мейка. Чтобы все выглядело красиво и гармонично, отделка обоих зон должна совпадать. В этом случае на окнах лоджии лучше повесить тюль с плотными тяжелыми шторами, у одной стены закрыть окна большим зеркалом, поставив под него туалетный столик, а по другую сторону можно организовать красивые полочки для хранения полезных мелочей.

2. Часть кухни


Балкон как часть кухни.

Балкон как часть кухни.

 

Если балкон примыкает к кухне, то это замечательная возможность расширить пространство для готовки. Даже на самом узком балконе вполне хватит места для установки мойки, тумбы и плиты, зато сама кухня станет чисто обеденным местом.

3. Уголок школьника


Уголок для школьника или студента.

Уголок для школьника или студента.

 

Балкон в детской комнате можно оборудовать под учебную зону. Для этого лоджию придется хорошенько утеплить и стены оформить в яркие, но сдержанные цвета. Хорошо смотрится сочетание желто-горчичного и белого, например. Потребуется также продумать освещение, чтобы в темное время суток ребенок не испортил себе зрение за уроками. Такая хитрость будет особенно полезной в тесных комнатках, перенесение рабочего места на балкон существенно разгрузит пространство.

4. Кабинет на балконе


Рабочий кабинет на балконе.

Рабочий кабинет на балконе.

 

Аналогичным образом можно организовать и рабочее место для взрослого. Кабинет, даже в небольшой квартирке, это не роскошь, а просто креативный подход. Главное утеплить пол и стены, установить обогрев, на у дальше дело вкуса, интересные идейки всегда можно подсмотреть в интернете. Замечательное место для уединения, особенно если квартира расположена на высоком этаже.

5. Место для отдыха


Уголок релакса.

Уголок релакса.

 

Но на балконе не обязательно можно только работать, здесь можно устроить уголок релакса — мягкий пол, несколько разбросанных мягких подушечек и уютное просторное кресло, в котором можно утопать по вечерам с чашкой ароматного напитка в руках, обернувшись в мягкий плед — что может быть прекраснее после тяжелого трудового дня. Но чтобы не замерзнуть зимой, заранее позаботьтесь об отоплении и утеплителе.

6. Уютная кофейня


Место для кофе.

Место для кофе.

 

Чтобы реализовать эту затею, достаточно будет ковровой дорожки, воздушных занавесок и плетеной мебели. Даже на самой узкой и миниатюрной лоджии можно устроить уютное местечко в стиле домашнего кафе.

7. Лаконичный дизайн


Монохромный интерьер.

Монохромный интерьер.

 

Уютный небольшой балкон в классической черно-белой расцветке, с приставным столиком и деревянной мебелью можно задействовать как место для чаепития и проведения приятных задушевных бесед. А еще такое местечко придется по нраву для курильщиков.

8. Уютное местечко


Отдых в японском стиле.

Отдых в японском стиле.

 

Идея замечательно впишется в балконы на высоких этажах. Панорамное остекление, большой уютный диван из подушек и столик. Многофункциональное удобное местечко, где можно и чаек вечером попить, и посерфить в интернете, и даже вздремнуть. В общем, полный релакс от мира суеты.

9. Классика жанра


Скамейка в классическом интерьере.

Скамейка в классическом интерьере.

 

Миниатюрный диванчик, открытый стеллаж с полочками — классическая идея для небольшой лоджии. Кстати, в роли диванчика может выступать и устойчивая тумба, которую нужно накрыть пледом или любым другим уютным покрывалом, и закидать подушечками.

10. Утонченный стиль


Интерьер с нотками элегантности.

Интерьер с нотками элегантности.

 

Панорамное остекление, светлая лаконичная атмосфера и плетеная мебель. Особое изящество придают перила по периметру балкона. В таком уголке можно проводить утреннее чаепитие с прочтением интересного журнала или газеты.

11. Место для гардероба


Гардеробная на балконе.

Гардеробная на балконе.

 

Какая женщина не мечтает о просторной гардеробной, где можно было бы хранить все свои сумочки, наряды, аксессуары и обувь? И это может быть доступно каждой, даже если площадь квартиры против этого. Для подобных целей можно использовать балкон, предварительно утеплив его и оборудовав специальными полочками и шкафчиками. А если хочется еще и наряжаться на месте, то по другую сторону лоджии можно установить большое зеркало. Окна балкона лучше занавесить плотными шторами, чтобы во время переодевания скрываться от любопытных глаз.

12. Мягкий уголок


Подушки в интерьере балкона.

Подушки в интерьере балкона.

 

Еще одна очаровательная идея для тех, кто любит провести время в уютной обстановке за разговорами. В этом случае не обязательно покупать диван, скамейку можно соорудить собственноручно, а сделать ее мягкой помогут подушки или мягкое одеяло. Рядом расположить небольшой столик. Уюта и теплоты придадут живые комнатные растения, которые можно поставить по соседству со скамьей.

13. Мягкий уголок


И узкая лоджия может стать уютной.

И узкая лоджия может стать уютной.

 

Узкая лоджия для кого-то может показаться преградой для ее перевоплощения, но это не так. Красиво оформленные стены, миниатюрный столик-полочка и барный стул сделают свое дело. Таким образом можно оформить место для уединенного чаепития или трапезы.

14. Мягкий уголок


Яркий шкаф в интерьере лоджии.

Яркий шкаф в интерьере лоджии.

 

Если ничего из вышеперечисленного делать не хочется, а уюта вполне достаточно и на мягком диване в гостиной, то балкон можно приспособить под чисто практичные домашние дела. На нем можно установить многофункциональный шкаф со встроенной гладильной доской. Там же можно разместить и сушилку для одежды, которая обычно занимает много места в квартире и портит всю эстетику.

15. Нейтральные тона


Эргономичная лоджия в нейтральном стиле.

Эргономичная лоджия в нейтральном стиле.

 

Простая лаконичная лоджия для приятного времяпрепровождения. Небольшие встроенные шкафчики для хранения всего самого необходимого, обилие живых цветов, уютная обеденная зона из дерева — прекрасное решение для среднестатистической городской квартиры.

16. Уютное гнездышко


Уютный

Уютный

 

Очаровательный уголок точно придется по вкусу тем, кому нравится проводить время за прочтением книг и чаепитием. Для обустройства читательской зоны не потребуется много вложений и тем более места. Для этого вполне сгодится старая мебель, уюта которой можно придать с помощью различного текстиля. Поставить рядом с местом для сидения небольшой столик и все готово!

17. Мини-гостиная


Лоджия для отдыха.

Лоджия для отдыха.

 

Утепленная, оформленная в ярких, теплых жизнерадостных тонах лоджия станет замечательным местом для отдыха. Атмосферу уюта дополнит мягкий диван с подушками и живые комнатные растения. Такая зона релакса особенно к месту придется в северных широтах, где солнышко своими лучами радует не так часто, как того хотелось бы.

18. Спальная зона


Когда балкон превращается в спальню.

Когда балкон превращается в спальню.

 

Лоджия в стиле Лофт тоже может стать любимым место для отдыха в квартире. Просторное мягкое место для того, чтобы полежать, обилие подушек, кирпичные стены и несколько уютных аксессуаров, дополненные свечами. Идеальный вариант для теплых романтических вечеров. А чтобы была возможность скрыться от чужих глаз и жаркого солнца, на окна можно повесить рулонные шторы.

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18 проверенных примеров, которые заставят выгрести весь хлам на балконе и сделать ремонт

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