Куда пропали звезды 2000-х?

С нами не соскучишься!

На пике славы их знали все,где же они сейчас и чем занимаются?









Витас (Виталий Грачёв)

Юрий Шатунов

Татьяна Буланова

Тарзан (Сергей Глушко) и Наталья Королева

Катя Лель

Илья Подстрелов(Фактор 2)