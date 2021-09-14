Зачем маленькую японскую деревушку временами превращают в гигантский фонтан

Самая известная достопримечательность японского города Мияма – Каябуки но Сато, деревня с тростниковыми крышами. Это традиционное поселение является частью культурного наследия страны и, следовательно, весьма основательно охраняется не только законом, но и всеми доступными средствами. Именно туда съезжаются десятки тысяч туристов, которые хотят взглянуть не только на музей под открытым небом, но и на струи воды, которые орошают дома. А зачем это делается - узнаем далее.
Деревня Каябуки-но Cато сохранила полную аутентичность и атмосферу старины (Япония). | Фото: chl-fomin.blogspot.com.
Деревня Каябуки-но Cато («Деревня тростниковых крыш») это не только исторический памятник, но и своеобразный музей под открытым небом, в котором у 38 из 50 деревянных домов крыши сделаны из тростника.
В деревне Каябуки-но Cато до сих пор живут люди (Япония).| Фото: kyotomiyama.jp.
Многие дома этой колоритной деревушки были построены еще в период Эдо (1603-1868), поэтому она в 1993 году и была признана заповедником традиционной японской архитектуры, сохранившей первоначальный внешний вид.
«Деревня тростниковых крыш» два раза в год превращается в настоящий водяной аттракцион (Япония). | Фото: japanhoppers.com.
Теперь аутентичную достопримечательность, расположенную на опушке леса, посещает огромное количество туристов, что само по себе несет немалую угрозу памятнику архитектуры. Ведь учитывая легковоспламеняемость материалов, из которых сделано поселение любое неосторожное действие с огнем может привести к пожару.
Спринклерную систему замаскировали под обычные деревянные колодцы (Деревня Каябуки-но Cато, Япония). | Фото: visitjapan.ru.
Поэтому во избежание непредвиденных ситуаций власти решили установить эффективную спринклерную систему, которая при малейшей угрозе воспламенения запускает 62 разбрызгивателя, создавая водяную завесу.
Спринклерная система при угрозе возгорания начинает свою работу, превращая деревню в огромный фонтан (Деревня Каябуки-но Cато, Яапония). | Фото: zefirka.net.
Только после этого все колодцы чудесным образом трансформируются в спринклеры, начинается настоящий парад фонтанов, которые тщательно поливают деревушку со всех сторон.
Проверка противопожарной системы привлекает огромное количество туристов. | Фото: livejournal.com.
Именно это действо превратилось в отдельно взятую достопримечательность, полюбоваться которой съезжается огромное количество туристов. Поскольку после пожара больше внештатных ситуаций не возникало, то систему просто проверяют два раза в год. Причем из обычной противопожарной проверки власти региона устроили настоящий водяной аттракцион, на который съезжаются толпы туристов.
Деревня Каябуки-но Cато и ее уникальная противопожарная система. | Фото: japanhoppers.com.
Тех, кто решит отправиться посмотреть эту фантастическую феерию собственными глазами, эксперты Novate.Ru предупреждают – если услышите рев сирены, срочно доставайте зонт или бегите в укрытие. Ведь распылители с огромным напором подают воду, а это значит – что за считанные секунды промокните до нитки.
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