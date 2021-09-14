Зачем маленькую японскую деревушку временами превращают в гигантский фонтан

Деревня Каябуки-но Cато сохранила полную аутентичность и атмосферу старины (Япония). | Фото: chl-fomin.blogspot.com.

В деревне Каябуки-но Cато до сих пор живут люди (Япония).| Фото: kyotomiyama.jp.

com. «Деревня тростниковых крыш» два раза в год превращается в настоящий водяной аттракцион (Япония). | Фото: japanhoppers.com.

Спринклерную систему замаскировали под обычные деревянные колодцы (Деревня Каябуки-но Cато, Япония). | Фото: visitjapan.ru.

Спринклерная система при угрозе возгорания начинает свою работу, превращая деревню в огромный фонтан (Деревня Каябуки-но Cато, Яапония). | Фото: zefirka.net.

Проверка противопожарной системы привлекает огромное количество туристов. | Фото: livejournal.com.

Деревня Каябуки-но Cато и ее уникальная противопожарная система. | Фото: japanhoppers.com.