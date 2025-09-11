С нами не соску...
Огромные сомы из чернобыльского пруда

Ученые, работающие в Чернобыле, все чаще обращают внимание на появление новых видов животных на заброшенной территории АЭС. В числе странных видов есть и рыбы — сталкеры нашли колонию огромных сомов в резервуаре охладителя реактора. Огромные сомы из чернобыльского пруда

Находка была случайной: сталкеры хотели изучить, что происходит у саркофага. Затем кто-то из группы решил зайти за ограждение моста. Огромные сомы из чернобыльского пруда К счастью, гид вовремя заметил смельчака и остановил его. А потом показал причину: чуть дальше, на глубине пруда, кишели сомы невероятной величины. Сомы, не первый вид, который начал изменяться с быстрой скоростью.

Ученые из Великобритании, работающие на объекте, даже начали классифицировать новые виды.

