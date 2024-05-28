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6 популярных завтраков, которые наивно считают полезными


Какие продукты не следует есть натощак.

Какие продукты не следует есть натощак.

Сытный и полезный завтрак – залог продуктивного дня. И если с первой категорией все предельно ясно, то вопрос полезности продуктов постоянно остается открытым. На днях шведские ученые огласили результаты исследований, в ходе которых установили, какие из продуктов, употребляемых на завтрак, не просто опасны для организма, а увеличивают риск развития рака поджелудочной железы.


Список продуктов, которые традиционно принято считать полезными, достаточно велик. Свежие фрукты и овощи богаты витаминами, йогурты и мюсли, если верить рекламе, - путь к стройности и красоте. Беда лишь в том, что многие из этих продуктов крайне не рекомендуется есть натощак, поскольку это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

1. Кукурузные хлопья


Кукурузные хлопья на завтрак провоцируют набор массы тела.

Кукурузные хлопья на завтрак провоцируют набор массы тела.

 

Готовые завтраки, которые нужно просто залить молоком или йогуртом, благодаря рекламе уже давно ассоциируются с полезной едой. На самом деле это не более, чем уловка маркетологов: сладкий продукт вызывает скачок уровня сахара в крови, и вскоре возвращается чувство голода. В результате переедания и перекусы на протяжении дня неизбежны, а с ними – и лишние килограммы, от которых будет сложно избавиться.

2. Свежевыжатые соки


Апельсиновый фреш натощак может привести к гастриту.

Апельсиновый фреш натощак может привести к гастриту.

 

Сок – источник витаминов, но, конечно же, продукт агрессивный. Употреблять натощак популярные сегодня смузи из цитрусовых соков ни в коем случае не следует, также как и выпивать стакан апельсинового сока. Это чревато гастритом, язвой и развитием пищевой аллергии. Вначале нужно полноценно позавтракать, а уже после можно позволить себе фруктовый салат или стаканчик фреша.

3. Бананы


Бананы увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Бананы увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

 

О питательных свойствах банана известно так много, что многие ошибочно полагают: этим фруктом можно заменить полноценный завтрак. На самом деле опасность кроется в высоком содержании магния: при регулярном употреблении натощак повышается нагрузка на сердце.

4. Кисломолочные продукты


Кисломолочные бактерии натощак не усваиваются.

Кисломолочные бактерии натощак не усваиваются.

 

Йогурт, кефир, творог – все эти продукты уже давно стали синонимом здорового завтрака. На самом деле пользы будет в разы больше, если употреблять их не на голодный желудок, а в качестве второго завтрака или даже вечером. Все дело в том, что соляная кислота, которая вырабатывается за ночь, расщепляет все молочнокислые бактерии, и польза от таких продуктов, съеденных натощак, сводится к нулю.

5. Помидоры, зелень, огурцы


Помидоры и огурцы могут вызвать изжогу и вздутие.

Помидоры и огурцы могут вызвать изжогу и вздутие.

 

Овощи – кладезь витаминов, но начинать день с салата – не лучшая идея. Из-за высокого содержания кислот овощи могут провоцировать изжогу, вздутие, а при регулярном употреблении даже могут стать причиной язвы желудка.

6. Яичница с беконом


Жареный бекон может провоцировать рак поджелудочной железы.

Жареный бекон может провоцировать рак поджелудочной железы.

 

И, наконец, самый популярный завтрак – яичница с беконом. Из-за высокой энергетической ценности продуктов такой завтрак может привести к набору лишнего веса. Но есть и еще одна опасность: употребление натощак красного жареного мяса может в дальнейшем провоцировать развитие рака поджелудочной железы. Ученые из Швеции даже установили, что всего 50 грамм бекона на завтрак повышают риск онкозаболеваний на 19%, а 100-граммовая порция – на 40%.

Гораздо более полезной альтернативной завтрака, богатого белками, станут отварные яйца или куриное филе.

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