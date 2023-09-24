Ошибки, которые убьют вашу почву

Часто можно наблюдать две противоположные картины: дачники либо никак не подготавливают грядки к следующему сезону, либо стараются слишком сильно и ненароком убивают всё живое в почве — не только патогены, но и полезные микроорганизмы. Расскажем о 5 главных ошибках осенью и как же здесь найти золотую середину.



Обеззараживание

Раскисление

Внесение свежего навоза

Перекопка

Сидераты

Обеззараживают почву дачники кардинально: например, смесью медного купороса с мочевиной. Такой способ допустим только для тех грядок, где болели все растения! Если же вы делаете это на всех грядках из года в год, то в них не останется ничего живого. Лучше использовать мягкие биопрепараты на основе триходермы: она целенаправленно уничтожает только патогены в почве.Многие дачники знают о необходимости раскисления почвы, но делают это «на глазок», да ещё и равномерно, по всему участку. Но даже на соседних грядках кислотность может быть разная. Чтобы узнать, нужно ли раскислить почву, следует взять грунт на глубине 15 см, смешать пополам с водой и опустить лакмусовую тест-полоску (они совсем недорогие). Затем сравнить результат с цветом на упаковке и, исходя из этого, решить, где и насколько нужно раскислять почву.Это плохая привычка, которая зачастую наблюдается у многих дачников. Во-первых, в коровьем навозе очень много семян сорных растений, с которыми вы потом долго и нудно боретесь. Во-вторых, далеко не все растения любят свежий навоз (в основном только тыквенные). В остальных случаях лучше использовать перегной — навоз, который перегнивал 2-3 года.Ошибка — это, конечно же, отсутствие перекопки осенью. Если у вас тяжёлая, твёрдая почва, как асфальт, то её нужно раскислять, вносить удобрения. Но вносить их на глубину 15-20 см. И именно здесь и помогает перекопка. Также перекопкой удаляется большая часть сорняков. За 2-3 года вы заметите, что сорняков на участке стало на 70-80 % меньше.Ошибка — это выбор неправильных сидератов. Разные сидераты относятся к разному семейству (крестоцветные, бобовые, злаковые и т. д.). И, соответственно, у них разные функции. Какие-то сидераты рыхлят, другие — обеззараживают, третьи — обогащают почву. Выбор сидерата зависит только от ваших целей.