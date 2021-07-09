Прерванная эпоха монорельса: почему необычный транспорт оказался практически забыт

Сегодня от большинства монорельсов осталась лишь память. /Фото: popmeh.ru

Предполагаемый вид монорельса Ивана Эльманова. /Фото: narod.ru

Патент Генри Палмера на его монорельсовую дорогу. /Фото: gracesguide.co.uk

Гатчинский монорельс мог стать началом большого проекта, но не случилось. \Фото: history-gatchina.ru

Вуппертальский монорельс Ойгена - больше ста лет успешной работы. /Фото: varlamov.ru

Монорельс на обложке журнала «Техника молодежи» /Фото: zagge.ru

Киевский монорельс имел все шансы быть реализованным. /Фото: everyday.in.ua

Московский монорельс. /Фото: cloudfront.net