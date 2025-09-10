С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 571 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Автор, ты мразь брехливая. Отработал свои серебреники, за плевок?. Только подумай о том, что плюнул ты в своих родите...Почему в Советско...
  • Александр Дербенев
    Полный бред. А сейчас что, лучше. Сплошная нажива и воровство. Нет никакой конкуренции. Сельское хозяйство разрушено....Почему в Советско...
  • Misha Glusch
    👍Зачем матросы в 1...

Был ли шанс на выживание у древнего воина, сражающего в первой шеренге



Когда именно люди додумались воевать строем, а не толпой – сказать сложно. Одно понятно совершенно точно – произошло это очень давно и скорее всего было связано с освоением металлов, развитием холодного оружия и первых средств защиты. Однако, возникает закономерный вопрос: были ли хоть какие-то шансы на выживание у древних и средневековых воинов, сражающихся в первых шеренгах?


Все не так плохо. /Фото: avto.goodfon.ru.

Все не так плохо. /Фото: avto.goodfon.ru.

 

Изображение средневековых и античных сражений в произведениях современной художественной культуры имеет крайне мало общего с действительностью. В античности существовало всего два основополагающих способа построения пехоты. Первый – это фаланга: монолитное плотное построение из множества шеренг и рядов людей, стоящих плечом к плечу. Второй – это когорта: способ, придуманный римлянами и ставший развитием тактики фаланги. Появился в результате разделения монолитного построения пехоты на небольшие самостоятельные плотные построения. Строиться сначала манипулами, а потом и когортами римляне стали по всей видимости из-за того, что метательный дротик в их войсках со временем окончательно вытеснил копье. В средние века использовались эти же способы построения с той лишь разницей, что «когорты» превратились в близкие по смыслу и форме баталии.
В кино построений нет. /Фото: sam-claflin.com.

В кино построений нет. /Фото: sam-claflin.com.


 

Вся суть любого пехотного построения – это плотность. Люди должны стоять плечом к плечу и при необходимости опираться друг на друга. При этом со стороны противника воинов защищают личные средства защиты: щиты, налокотники, наголенники, кольчуги, латы, шлемы. Все это «богатство» покалывается и пробивается холодным оружием далеко не так просто, как зачастую показывают в кино.

Все не так просто. /Фото: ru.kinorium.com.

Все не так просто. /Фото: ru.kinorium.com.

 

Сражение, строй на строй – это достаточно продолжительное действо, которое может длиться не 5 и не 10 минут, потому что стоящие плечом к плечу люди в броне крайне слабо уязвимы для любого поражения с фронта, ведь самые уязвимые части тела прикрыты доспехами. Смысл борьбы в том, чтобы разломать строй противника, нарушив его целостность. В первую очередь сделать это можно при помощи метательного оружия или атаки другого подразделения во фланг или тыл. Большая часть боевых потерь в античности и средневековье наносилась именно в результате крушения построения. Так что с большой долей вероятности первыми жертвами становились люди стоящие в конце построения.

 
Доспехи в помощь. /Фото: kino.otzyv.ru.

Доспехи в помощь. /Фото: kino.otzyv.ru.


 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх