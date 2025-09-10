Был ли шанс на выживание у древнего воина, сражающего в первой шеренге

Когда именно люди додумались воевать строем, а не толпой – сказать сложно. Одно понятно совершенно точно – произошло это очень давно и скорее всего было связано с освоением металлов, развитием холодного оружия и первых средств защиты. Однако, возникает закономерный вопрос: были ли хоть какие-то шансы на выживание у древних и средневековых воинов, сражающихся в первых шеренгах?
Изображение средневековых и античных сражений в произведениях современной художественной культуры имеет крайне мало общего с действительностью. В античности существовало всего два основополагающих способа построения пехоты. Первый – это фаланга: монолитное плотное построение из множества шеренг и рядов людей, стоящих плечом к плечу. Второй – это когорта: способ, придуманный римлянами и ставший развитием тактики фаланги. Появился в результате разделения монолитного построения пехоты на небольшие самостоятельные плотные построения. Строиться сначала манипулами, а потом и когортами римляне стали по всей видимости из-за того, что метательный дротик в их войсках со временем окончательно вытеснил копье. В средние века использовались эти же способы построения с той лишь разницей, что «когорты» превратились в близкие по смыслу и форме баталии.
Вся суть любого пехотного построения – это плотность. Люди должны стоять плечом к плечу и при необходимости опираться друг на друга. При этом со стороны противника воинов защищают личные средства защиты: щиты, налокотники, наголенники, кольчуги, латы, шлемы. Все это «богатство» покалывается и пробивается холодным оружием далеко не так просто, как зачастую показывают в кино.
Сражение, строй на строй – это достаточно продолжительное действо, которое может длиться не 5 и не 10 минут, потому что стоящие плечом к плечу люди в броне крайне слабо уязвимы для любого поражения с фронта, ведь самые уязвимые части тела прикрыты доспехами. Смысл борьбы в том, чтобы разломать строй противника, нарушив его целостность. В первую очередь сделать это можно при помощи метательного оружия или атаки другого подразделения во фланг или тыл. Большая часть боевых потерь в античности и средневековье наносилась именно в результате крушения построения. Так что с большой долей вероятности первыми жертвами становились люди стоящие в конце построения.
